«Достаточно долгий процесс»: как США реализуют программу создания гиперзвукового оружия

Пентагон сообщил, что успешно провёл испытания гиперзвуковой ракеты, скорость которой в пять раз превысила скорость звука. Как отмечается, она может «поражать цели гораздо быстрее дозвуковых ракет и обладает значительной кинетической энергией даже без оснащения мощными взрывчатыми веществами». Разработчик ракеты — американский концерн Raytheon Technologies. Однако эксперты отмечают, что это испытание не сильно приближает Вашингтон к производству гиперзвукового оружия, поскольку на дальнейшие испытания и доработку таких образцов у США могут уйти долгие годы. За это время, по мнению аналитиков, Россия ещё больше обеспечит себе лидерство в этом направлении.

Пентагон сообщил, что успешно провёл испытания гиперзвуковой ракеты, скорость которой в пять раз превысила скорость звука.

«Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) на прошлой неделе завершило испытания концепта гиперзвукового воздушно-реактивного оружия (HAWC) в свободном полёте. Ракету производства Raytheon Technologies запустили с самолёта за считанные секунды до старта её гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя Northrop Grumman. Воздух при поступлении в двигатель смешивался с углеводородным топливом и сжимался, после чего эта смесь мощного воздушного потока (и горючего. — RT) зажигалась и разгоняла ракету до скорости свыше 5 махов (что в 5 раз больше скорости звука)», — говорится в сообщении, размещённом на сайте Управления перспективных исследовательских проектов Пентагона.

Отмечается также, что лучше всего ракета HAWC функционирует в атмосфере с высоким содержанием кислорода, «где ввиду скорости и манёвренности её заблаговременное обнаружение затрудняется».

«Она способна поражать цели гораздо быстрее дозвуковых ракет и обладает значительной кинетической энергией даже без оснащения мощными взрывчатыми веществами», — информирует ведомство.

Как заявил руководитель программы HAWC в Отделе тактических технологий DARPA Эндрю Нодлер, прошедшие испытания в свободном полёте «стали успешной демонстрацией возможностей, делающих гиперзвуковые крылатые ракеты высокоэффективным средством» для войск США.

«Это продвигает нас на шаг ближе к включению HAWC в перечень официальных закупок, что позволит снабдить вооружённые силы США средствами следующего поколения», — сообщил он.

В Пентагоне уточнили, что во время испытаний ставились следующие задачи: интеграция и пуск ракеты, безопасное отделение от самолёта-носителя, запуск ускорителя и разгон, отделение ускорителя, запуск двигателя и переход к крейсерскому полёту. По информации американских военных, все основные задачи испытаний были выполнены.

«Данные, полученные по итогам лётных испытаний HAWC, помогут утвердить круг доступных конструкторских и производственных решений по реализации данной системы для принятия воздушно-реактивных гиперзвуковых ракет на вооружение наших войск в ближайшем будущем», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

«Понадобится ещё много времени»

Опрошенные RT эксперты полагают, что это «успешное», по словам американских военных, испытание гиперзвуковой ракеты не сильно приближает Вашингтон к производству такого оружия.

По мнению директора Центра военно-политических исследований МГИМО Алексея Подберёзкина, до введения этих ракет в строй могут пройти ещё долгие годы.

«США уже много лет говорят о создании ракеты HAWC, однако это первое её удачное испытание. Создание любого вида оружия проходит несколько стадий, включая научно-исследовательские разработки, затем опытно-конструкторские, испытания образцов, включая войсковые, а затем доработка их в процессе эксплуатации. США понадобится ещё много времени, чтобы довести свою программу до завершения», — сообщил он.

Прототип гиперзвуковой ракеты США

Reuters

© Raytheon Missiles & Defense/Handout

Как отметил в беседе с RT военный эксперт, старший научный сотрудник НИУ ВШЭ Василий Кашин, несмотря на то, что США реализуют программу HAWC, для подготовки к серийному производству нового гиперзвукового оружия США нужно организовать и успешно провести целый цикл испытаний.

«Это только одна из таких попыток, которая, как сообщает Вашингтон, завершилась успешно. Она равнозначна лишь одному шагу Вашингтона на пути к производству гиперзвукового вооружения», — сказал аналитик.

Эксперты также отмечают, что наряду с такого рода заявлениями Пентагона об успешных испытаниях гиперзвуковых вооружений в ведомстве нередко сообщают и о проблемах в этой сфере. Звучат в Минобороны Соединённых Штатов и многочисленные призывы ускорить работу над гиперзвуковым оружием, отметили аналитики.

Ускорить и решить проблемы

Напомним, в феврале Пентагон объявил о создании комплексной стратегии ускорения разработки и развёртывания гиперзвука, а также средств защиты против него. Сделано это было под предлогом угрозы со стороны конкурентов США, включая Россию и Китай, которые активно разрабатывают гиперзвуковые системы и ставят их на вооружение.

Как пояснили в Минобороны США, к началу — середине 2020-х годов ведомство планирует развернуть наступательные гиперзвуковые системы для нанесения ударов с моря, воздуха и суши по хорошо защищённым и особо важным целям в условиях дефицита времени.

Кроме того, Пентагон рассматривает возможность ускорить разработку и внедрение многоуровневой системы защиты от гиперзвукового оружия в середине — конце 2020-х годов.

Помимо этого американские военные работают над многоразовыми гиперзвуковыми системами. Реализация этой задачи запланирована на начало — середину 2030-х годов, отметили в Минобороны США.

Но уже в марте Счётная палата Соединённых Штатов сообщила в своём докладе, что Вашингтон не имеет в достаточной степени развитых технологий, необходимых для создания гиперзвукового оружия. По этой причине программы развёртывания гиперзвука могут выполняться с опозданием, отмечалось в документе.

Речь идёт также о сроках для проектов по производству «работоспособных систем» гиперзвука, в которые по данным американской стороны «будет непросто уложиться».

В докладе приводятся конкретные примеры подобных задержек. Так, при реализации программы по разработке аэробаллистической гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A ARRW были просрочены все четыре запланированных лётных испытания, сообщает Счётная палата США.

Как указывается, причина такой задержки кроется в том, что программа Tactical Boost Glide («Тактический разгон — планирование»), «нацеленная на снижение рисков и поставляющая технологию планирования для ARRW, отстала от сроков почти на год».

Сложности наблюдаются и при выполнении программы Long Range Hypersonic Weapon («Гиперзвуковое оружие дальнего действия»). Они связаны с тем, что при текущем расписании «даже максимально оптимизированный подход не позволит выполнить поставленную задачу по достижению ограниченной работоспособности к 2023-му финансовому году».

Испытания гиперзвуковой ракеты ARRW IMV-2

Reuters

© U.S. Air Force/Giancarlo Casem/Handout

К тому же авторы доклада не исключают, что Пентагон и дальше может переносить сроки ряда испытаний «со всеми временными и материальными последствиями».

Кроме того, как заявили в Минобороны США в июне, реализация американских гиперзвуковых проектов сопряжена с рядом технологических и инженерно-технических проблем.

«Будут всплывать недостатки»

Как отметил Алексей Подберёзкин, учитывая, что у США возникает много проблем в сфере гиперзвука, в том числе организационных и технологических, программа HAWC может реализовываться ещё долгое время.

«Во время последующих испытаний ракеты HAWC будут неизбежно всплывать её недостатки и недочёты, которые Вашингтон попробует нивелировать. Это достаточно долгий процесс, который может длиться годами», — сказал эксперт.

Подберёзкин также полагает, что США в сфере гиперзвука сейчас находятся в той стадии, когда «проблемы будут возникать как грибы после дождя».

«Одна сложность потянет за собой десяток других трудностей, с которыми придётся иметь дело Вашингтону», — отметил аналитик.

Как резюмировал Кашин, США, отстав от России и Китая в сфере гиперзвука, сейчас пытаются активно заниматься этой отраслью.

«Вашингтон испытывает ракету HAWC с прямоточным воздушным реактивным двигателем, это говорит об амбициях американской стороны. Это наиболее сложный технический класс гиперзвукового оружия, его пока нет ни у одной страны мира, но ближе всего к принятию на вооружение подошла Россия с её комплексом «Циркон», который уже прошёл серию испытаний, в том числе с боевых кораблей. РФ подошла вплотную к серийному производству этого оружия. Американцы такими успехами похвастаться не могут. Пока они ещё очень далеки от этого», — сообщил эксперт.

Кашин также отметил, что Россия обладает более «продвинутой программой» по разработке материалов для воздушно-реактивных двигателей в гиперзвуковых ракетах, чем США.

«Эти технологии крайне сложны, они требуют точнейших расчётов. И Россия не будет стоять на месте, она будет развивать свои гиперзвуковые программы и смежные отрасли», — сказал аналитик.

Военнослужащие армии США

Reuters

© Issei Kato

Подберёзкин также считает, что за то время, пока США проводят испытания в рамках программы HAWC и по другим проектам, Россия уйдёт ещё дальше, и США не смогут её догнать.