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«Достаточно для четверти миллиона человек»: в регионы направлена первая крупная партия вакцины «ЭпиВакКорона»

06 апреля 2021, 00:30  •  87 • В России
Первая крупная партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» направлена в регионы. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, уточнив, что около 230 тыс. комплектов препарата переданы более чем 40 субъектам России. «ЭпиВакКорона» — пептидная вакцина, зарегистрированная в России в октябре прошлого года. Она стала второй одобренной в стране вакциной после «Спутника V».
 
РИА Новости © Магда Гибелли
 

Первая крупная партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», направлена в регионы. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«5 апреля более 230 тыс. комплектов вакцины «ЭпиВакКорона» направлены более чем в 40 субъектов Российской Федерации», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Как отметили в пресс-службе, этого количества препарата достаточно для того, чтобы привить около четверти миллиона человек.

Поставки вакцины в регионы осуществляет холдинг «Нацимбио» ГК «Ростех».

Также в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что договорились с одним из ведущих производителей вакцин и препаратов Индии — компанией Panacea Biotec — о производстве в Индии 100 млн доз «Спутника V» ежегодно.

В РФПИ уточнили, что производство вакцины на предприятиях компании поможет обеспечить её поставки международным партнёрам фонда.

«Партнёрства по вакцине являются ключом для преодоления пандемии. Борьба с коронавирусом по всему миру продолжается, и мы видим рост интереса к «Спутнику V» как одному из лучших препаратов, доступных на сегодняшний день. Соглашение с Panacea Biotec является важным этапом для производства вакцины в Индии и обеспечения поставок нашим международным партнёрам», — подчеркнул глава фонда Кирилл Дмитриев.

В свою очередь, управляющий директор Panacea Biotec Раджеш Джаин отметил, что компания будет производить «Спутник V» на аккредитованных предприятиях, которые соответствуют строгим международным стандартам GMP и преквалифицированы ВОЗ.

  • Reuters
  • © Eduard Korniyenko

Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с закупкой «Спутника V» другими странами, подчеркнул, что «абсолютным приоритетом является удовлетворение внутренних потребностей» в препарате.

«Контракты подписываются с разными странами на разное количество. Но, как правило, все контракты растянуты по времени. То есть это не значит, что указанное в контрактах количество обеспечивается сиюминутно и в ходе одной или нескольких поставок этот контракт закрывается», — пояснил Песков, отвечая на вопрос о скорости и очерёдности поставок вакцины за границу.

Напомним, в августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 «Спутник V», которую разработали специалисты центра имени Гамалеи.

На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 59 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек. Эффективность препарата составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в The Lancet — одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов в мире.

Позже регистрацию прошли ещё два российских препарата — «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН.

С 18 января в России началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. 

Между тем заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что клинические испытания назальной формы вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 могут начаться в Москве к концу лета. Также она сообщала, что в столице завершился набор добровольцев для международных испытаний вакцины «Спутник Лайт».

В феврале мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что все три фазы испытаний назального варианта «Спутника V» пройдут в Москве. Он уточнил, что препарат формирует иммунитет в зоне носоглотки и не заменит полноценной вакцинации, но может быть полезен как дополнительная форма защиты.

Тем временем представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила о возможности передачи коронавируса от человека ряду животных. По её словам, «вирус COVID-19 распространяется в основном путём передачи от человека к человеку, но есть свидетельства передачи через канал «человек — животное», поскольку это зоонозный вирус». В частности, положительный результат показывали тесты на COVID-19 у собак, домашних кошек, енотовидных собак и некоторых других животных, контактировавших с инфицированными людьми.

Вуйнович добавила, что «важно понимать, какие виды животных наиболее восприимчивы к вирусу, чтобы найти других потенциальных животных-резервуаров и избежать повторных вспышек в будущем».

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