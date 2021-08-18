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Достанутся России: Трамп испугался за брошенные в Афганистане вертолеты США
18 августа 2021, 09:45 • 74 • Политика
Политик заявил, что многомиллиардные вливания оказались впустую
Боевые вертолеты ВС Соединенных Штатов, некогда переданные армии Афганистана, станут предметом изучения российских специалистов. Такого мнения придерживается экс-глава Белого дома Дональд Трамп, раскритиковавший решение нынешнего руководства о выводе военного контингента из исламской республики.
Теперь, полагает политик, техника достанется идеологическим соперникам.
"Новейшие "Черные ястребы" будут изучаться Россией, и Китаем, и кем только угодно. Потому что это лучшая техника во всем мире", – высказался Трамп.
Республиканца также возмутило то, что американское командование отказалось уничтожать военную технику перед выводом войск из Афганистана. Теперь она оказалась в полном распоряжении "Талибана"*.
Трамп также напомнил, что годовой расход Пентагона на Афганистан составлял 42 миллиарда в год – цифра, практически сравнимая с показателем военного бюджета Российской Федерации за аналогичный период.
"Подумайте только: 42 миллиарда. Я так понимаю, у России в год уходит на целую армию 50 миллиардов. У нас – 42 на Афганистан", – высказался Трамп в интервью для телеканала Fox News.
Такие вливания, напомнил республиканец, происходили ежегодно. Однако взамен Соединенные Штаты ничего не получили.
Ранее Трамп раскритиковал своего преемника Джо Байдена, выразив уверенность, что демократ войдет в историю американского государства как президент, добившийся "легендарного провала" из-за ситуации в Афганистане. Экс-президент также заявил, что захват власти талибами стал для США одним из самых величайших поражений. Политик призвал действующего президента к "позорной отставке".
*запрещенная в России террористическая организация
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