Достанутся России: Трамп испугался за брошенные в Афганистане вертолеты США

Дональд Трамп. Фото: White House/www.globallookpress.com

Политик заявил, что многомиллиардные вливания оказались впустую

Боевые вертолеты ВС Соединенных Штатов, некогда переданные армии Афганистана, станут предметом изучения российских специалистов. Такого мнения придерживается экс-глава Белого дома Дональд Трамп, раскритиковавший решение нынешнего руководства о выводе военного контингента из исламской республики.

Теперь, полагает политик, техника достанется идеологическим соперникам.

"Новейшие "Черные ястребы" будут изучаться Россией, и Китаем, и кем только угодно. Потому что это лучшая техника во всем мире", – высказался Трамп.

Республиканца также возмутило то, что американское командование отказалось уничтожать военную технику перед выводом войск из Афганистана. Теперь она оказалась в полном распоряжении "Талибана"*.

Трамп также напомнил, что годовой расход Пентагона на Афганистан составлял 42 миллиарда в год – цифра, практически сравнимая с показателем военного бюджета Российской Федерации за аналогичный период.

"Подумайте только: 42 миллиарда. Я так понимаю, у России в год уходит на целую армию 50 миллиардов. У нас – 42 на Афганистан", – высказался Трамп в интервью для телеканала Fox News.

Такие вливания, напомнил республиканец, происходили ежегодно. Однако взамен Соединенные Штаты ничего не получили.

Ранее Трамп раскритиковал своего преемника Джо Байдена, выразив уверенность, что демократ войдет в историю американского государства как президент, добившийся "легендарного провала" из-за ситуации в Афганистане. Экс-президент также заявил, что захват власти талибами стал для США одним из самых величайших поражений. Политик призвал действующего президента к "позорной отставке".

*запрещенная в России террористическая организация