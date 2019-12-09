Достанет и до Гренландии: Датская разведка увидела угрозу "арктического вторжения" России

В Дании увидели опасность в стремительном развитии Россией арктического направления. Как говорится в сюжете TV 2 NORGE, закрепившись на базе на Земле Франца-Иосифа, российские военные могут получить контроль над морскими и воздушными участками, далеко выходящими за пределы её границ.

Кроме того, говорится в сюжете, Россия сможет заблаговременно обнаруживать и предотвращать угрозу высокоточных атак со стороны США.

Военная разведка Дании сделала такие выводы, оценивая ход строительства базы на самой северной пограничной заставе России по спутниковым снимкам. Благодаря созданию арктической базы Нагурская ВМС России окончательно закрепятся на Крайнем Севере, а сама база станет краеугольным камнем строительства передовой линии обороны в Арктике, говорится в последнем анализе угроз Копенгагена.

В случае угрозы самолёты РФ, прогнозируют в датском королевстве, смогут быстро долетать даже до Гренландии. Ну а ракеты уже будут угрожать местной авиабазе Туле.

Датчане нашли поддержку и понимание у соседей. В частности, опасения разведки королевства прокомментировала премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.

Она выступила с привычной антироссийской риторикой, заявив, что в рамках НАТО скандинавам следует "быть глазами и ушами альянса на севере" и наращивать систему обороны, передаёт "ИноСМИ".