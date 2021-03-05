Досталось всем. Роскомнадзор составил протоколы на главные соцсети за манипуляцию детьми

Роскомнадзор составил протоколы на главные зарубежные и российские соцсети за манипуляцию детьми. Поводом послужило активное привлечение несовершеннолетних к участию в протестных митингах. В итоге досталось всем.

Протоколы составлены на Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "Вконтакте", "Одноклассники", а также на мессенджер Telegram и видеосервис YouTube.