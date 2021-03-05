|
Досталось всем. Роскомнадзор составил протоколы на главные соцсети за манипуляцию детьми
05 марта 2021, 20:35 • 79 • Политика
Роскомнадзор составил протоколы на главные зарубежные и российские соцсети за манипуляцию детьми. Поводом послужило активное привлечение несовершеннолетних к участию в протестных митингах. В итоге досталось всем.
Протоколы составлены на Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "Вконтакте", "Одноклассники", а также на мессенджер Telegram и видеосервис YouTube.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
79
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 марта 2021, 11:00
|
28 февраля 2021, 01:50
|
01 марта 2021, 00:10
|
02 марта 2021, 14:40
|
01 марта 2021, 04:45
|
27 февраля 2021, 04:35
|
27 февраля 2021, 12:50