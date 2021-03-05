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Досталось всем. Роскомнадзор составил протоколы на главные соцсети за манипуляцию детьми

05 марта 2021, 20:35  •  79 • Политика
Роскомнадзор составил протоколы на главные зарубежные и российские соцсети за манипуляцию детьми. Поводом послужило активное привлечение несовершеннолетних к участию в протестных митингах. В итоге досталось всем.
Протоколы составлены на Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "Вконтакте", "Одноклассники", а также на мессенджер Telegram и видеосервис YouTube.
Основанием послужило неудаление или несвоевременное удаление информации, вовлекавшей подростков в противоправную деятельность - участие в несанкционированных массовых мероприятиях, - говорится в сообщении.

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