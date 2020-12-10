Досталось даже тренеру лошадей: США ввели санкции против Кадырова и его окружения

Об этом в четверг сообщила пресс-служба Минфина США. Ведомство обвинило Кадырова в том, что его силы (тут используется термин "кадыровцы") якобы причастны к убийству Бориса Немцова, а также к пыткам, убийствам и похищениям представителей ЛГБТ-сообщества Чечни.

Кадыровцев обвиняют в незаконных похищениях, пытках, внесудебных казнях и других злоупотреблениях, включая задержание журналистов и активистов, говорится в сообщении.

В итоге помимо самого Кадырова под санкции попали люди из его окружения - заместитель премьер-министра Чечни Вахит Усмаев, представитель Кадырова в Европе Тимур Дугазаев, представитель Кадырова Зияд Сабсаби, советник Кадырова по личной безопасности Даниил Мартынов, а также тренер лошадей Кадырова Сатиш Семар.

Кроме того, санкции распространяются на ряд организаций, которые "принадлежат или контролируются" главой Чечни. Речь идёт о футбольном клубе "Ахмат", клубе смешанных единоборств "Ахмат ММА", промоутерской компании "Абсолютный чемпионат Ахмат", "Фонде Ахмата Кадырова", а также о компаниях "Мегастройинвест" и "Чеченские минеральные воды".

Санкции означают блокировку активов, находящихся в США или под американским контролем. Американским резидентам запрещается иметь дело с фигурантами чёрного списка.

Отметим, что Кадыров уже не в первый раз оказывается под санкциями США. Летом этого года американцы ввели ограничения не только против лидера Чечни, но также против его жены и двух дочерей.