Досрочный уход: Путин принял отставки глав Магаданской области и Республики Саха

Губернатор Магаданской области Владимир Печёный и глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов ушли в отставку, сообщается на сайте Кремля. Временно исполняющими их обязанности назначены глава Нижнего Тагила Сергей Носов и мэр Якутска Айсен Николаев соответственно. О том, с чем могут быть связаны перестановки в регионах, — в материале RT.

По собственному желанию

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Магаданской области Владимира Печёного. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

«Принять отставку губернатора Магаданской области Печёного В.П. по собственному желанию», — сообщается в указе главы государства.

Печёный долгое время работал в администрации Магадана, а с октября 2004-го занимал пост мэра города. Путин назначил его на должность врио губернатора Магаданской области 3 февраля 2013 года. В сентябре Печёный победил на выборах, набрав 73,11% голосов.

Работу Печёного оценил руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. В беседе с RT он заметил, что ситуация в регионе была стабильной.

«Владимир Печёный — политический долгожитель, достаточно давно находится в политической элите своего региона, выигрывал выборы, работал на разных должностях. Если говорить о Магаданской области, там никаких серьёзных провалов не было. Было то, что часто называют «дефицитом достижений», но это проблема большого количества территорий», — считает Костин.

Временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области назначен Сергей Носов. Он родился и вырос в Магнитогорске в семье металлургической династии Носовых. После окончания Магнитогорского горно-металлургического института работал помощником сталевара, начальником производственного управления, директором металлургического комплекса, первым заместителем генерального директора по производству и инвестициям, членом совета директоров местного металлургического комбината.

В 1998 году перешёл на работу в Нижнетагильский металлургический комбинат. После 2005 года работал в «Евразхолдинге», «РусСпецСтали» и госкорпорации «Ростехнологии».

Сергей Носов. © РИА Новости

Носов дважды избирался в областную думу. В 2012 году он был избран на пост мэра Нижнего Тагила, в 2017-м — переизбран.

Обязанности мэра Нижнего Тагила до сентябрьских выборов будет исполнять заместитель главы администрации Нижнего Тагила Владимир Пинаев. Об этом сообщила руководитель пресс-службы мэрии Галина Кобяк.

«Согласно уставу Нижнего Тагила, в связи с досрочной отставкой (Сергея Носова. — RT) исполняет обязанности первый заместитель главы администрации города Пинаев Владислав Юрьевич», — цитирует Кобяк РИА Новости.

Выборы пройдут в единый день голосования 9 сентября.

«Осознанное решение»

О своей отставке также объявил глава Республики Саха Егор Борисов.

«Я сегодня принял осознанное решение о прекращении своих полномочий главы Республики Саха (Якутия) в связи с отставкой по собственному желанию», — сообщил он в своём Instagram.

По его словам, в условиях «абсолютно новых стратегических задач на развитие страны» республике нужен новый руководитель.

«Всегда понимал, что ротация кадров должна происходить на любом уровне. Сам проводил это в кадровой работе», — подчеркнул Борисов.

Украина сделает Крым островом, прорыв судоходный канал. Возможно ли это Я сегодня принял осознанное решение о прекращении своих полномочий Главы Республики Саха (Якутия) в связи с отставкой по собственному желанию. Всегда понимал, что ротация кадров должна происходить на любом уровне. Сам проводил это в кадровой работе. Сегодня назрел тот момент в Якутии. Избран Президент Российской Федерации на новый 6-летний срок. Поставлены абсолютно новые стратегические задачи на развитие страны. И республике нужен новый руководитель. Далее остались буквально несколько дней до объявления дня выборов в республике. И считаю, что выборы Главы Якутии необходимо провести этой осенью. Каждый год проводить такие мероприятия становится накладным материально и морально. При всех действиях руководствовался только интересами якутян, государства. Начиная свой трудовой путь от простого рабочего до руководителя республики всегда был в гуще народа, вместе разделяя их радость и горе, был всегда открыт для общения и диалога. Хочу поблагодарить народ Якутии за доверие, Президента России ВладимираВладимировича Путина за поддержку и понимание, органов властей республики за сотрудничество. Остаюсь верен своим принципам быть востребованным в малых и больших делахРодной республики. Желаю Вам мира и добра. Будьте всегда уверены в лучшем завтрашнем дне Якутии и России. Публикация от Егор Борисов (@egafborisov) 28 Май 2018 в 2:13 PDT

Согласно сообщению на сайте Кремля, Путин принял отставку Егора Борисова. Временно исполняющим обязанности главы Якутии назначен мэр Якутска Айсен Николаев. О своём решении глава государства сообщил в ходе рабочей встречи с градоначальником.

Айсен Николаев родился в 1972 году в Ленинграде. Вырос в городе Верхневилюйск в семье учителей. Окончил физический факультет МГУ, также прошёл переподготовку в Академии народного хозяйства по специальности «финансовый менеджмент».

Николаев работал в финансовой корпорации САПИ, избирался депутатом республиканского парламента, при этом став самым молодым депутатом в его истории. В 2004 году был назначен на должность министра финансов Якутии. С 2007 года Николаев возглавил администрацию президента и правительства Республики Саха, в мае 2011-го назначен первым зампредом правительства республики, курирующим вопросы развития сельского хозяйства, туризма и предпринимательства, охраны природы, науки и инноваций. Занимает пост мэра города с 2012 года.

Айсен Николаев. © РИА Новости

По словам руководителя Политической экспертной группы Константина Калачёва, Борисов сделал всё необходимое для развития Якутии в рамках своих возможностей.

«Якутия — единственный регион Дальневосточного федерального округа, который демонстрирует прирост населения. Я думаю, что если провести перепись, то количество жителей уже перевалит за миллион. Демографическая ситуация говорит сама за себя. С точки зрения показателей социально-экономического развития Якутия тоже выглядит достойно», — отметил Калачёв в беседе с RT.

При этом ряд политологов считают, что отставка Борисова ожидалась в связи с недовольством населения.

«Совершенно правильное решение. Я не считаю, что будет хуже с его уходом. Ситуация в республике контролируемая и прогнозируемая. Единственное, народ ждал отставки, есть влияние последних событий», — цитирует РИА Новости депутата Якутской городской думы, руководителя фракции «Гражданская платформа» Анатолия Карджыгасова.