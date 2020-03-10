Досрочные выборы в Госдуму - решение людей: Шерин не против самороспуска депутатов

В разговоре с Царьградом первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин признался, что нормально отнёсся к инициативе председателя фракции ЛДПР Владимира Жириновского о роспуске парламента.

"ЛДПР готова к выборам постоянно. Мы находимся в рабочем состоянии всегда. Мы не активизируем нашу деятельность накануне плановых выборов, за два-три месяца, как это делают некоторые политические партии, так называемые политические партии. Поэтому мы абсолютно спокойно к этому относимся. Тем более деятельность ЛДПР сегодня демонстрирует очень хороший рост поддержки наших избирателей. И мы уверены, что досрочные выборы могут дать нам дополнительное количество мест в Госдуме. Поэтому нормально к этому относимся. И если мы начинаем новый цикл государственной нашей системы, обновленной системы, после принятия поправок в Конституцию, то, соответственно, логично все эти нормы уже внедрять в жизнь, которые будут в этой Конституции прописаны. А речь идёт о требованиях к депутатам, к министрам", - отметил Шерин.

По его словам, те дополнительные полномочия, которые получает парламент благодаря поправкам в Конституцию, должны уже вступать в действие, а обновлённый состав парламента в этом контексте никому бы не повредил.

"Один год, я думаю, что фундаментально ничего не решает в судьбе тех или иных депутатов Госдумы. Поэтому - как избиратель решит. Если он захочет увидеть тех или иных депутатов в новом созыве - он так и решит. Если не захочет увидеть их сегодня, то вряд ли он захотел бы, избиратель, увидеть этих депутатов Госдумы и через год", - добавил Шерин.

Ранее президент Владимир Путин, выступая в Госдуме, отметил, что не видит необходимости в досрочных выборах в нижнюю палату парламента, если у депутатов есть согласие по вопросу принятия новых полномочий. Президент не считает, что может автоматически рассчитывать на новый срок. Дважды "нет" Путин сказал по этим поправкам парламентариям. С другой стороны, допустил, что президентские сроки могут быть обнулены, но для этого народ должен проголосовать за поправки в Конституцию, а проект закона следует согласовать в Конституционном суде России.