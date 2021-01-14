Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США придумали, как вернуть Киеву Донбасс. Эксперт оценил американский проект: &q...
"Патриот Украины" в прямом эфире выдал неудобную правду о Крыме. Ведущ...
Для русской разведки это нехарактерно, но "Путин сделал это!": В ФБР о...
Из-за жёсткой позиции Киева в Москве решили пойти ва-банк
Главная / Политика

Досрочные выборы президента на Украине: политолог назвал условия для ухода Зеленского

14 января 2021, 10:45  •  87 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com\www.globallookpress.com
Специалист оценил шансы госпереворота в стране
Политолог Кость Бондаренко заявил, что для свержения президента Владимира Зеленского нужно выполнить два условия. Во-первых, чтобы украинский лидер досрочно покинул свой пост, необходимо, чтобы за его отставку высказались три четверти депутатов Рады. Сейчас, по мнению Бондаренко, маловероятно, что такое количество желающих найдется.
Вторым условием эксперт назвал госпереворот. При этом произойти он должен с подачи "внешних игроков". Бондаренко при этом оценил, возможен ли сейчас новый майдан на Украине. По его словам, государственный переворот может быть санкционирован только американцами. Однако сегодня, напомним, в США заняты решением собственных проблем с президентскими выборами. А остальные страны не заинтересованы в поддержке нового майдана, заявил политолог. Об этом пишет "Главред".
Ранее о Зеленском высказался его белорусский коллега Александр Лукашенко. Менторский тон лидера республики не понравился украинскому МИДу – Батьке сделали замечание.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



87
Источник
Похожие новости
14 января 2021, 03:25
Придумали, как отыграться за Крым. Киев грозит российским офицерам
14 января 2021, 01:35
"Простите, не Украина": После предложения убить Навального "суровым" либералам напомнили о законе
14 января 2021, 01:35
Владелец "Адлера" о штурме "вежливых людей": Натовцы "корректно высадились" на русский корабль
14 января 2021, 05:15
Импичмент Трампа остановлен, но Капитолий снова в осаде: Что происходит в столице США
14 января 2021, 08:55
Бунт мигрантов в Брюсселе: Погромщики поджигают и крушат всё, что попадает под руку - видео
14 января 2021, 08:55
Главного в мире "критика Путина" наказали в США. Сами же американцы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 января 2021, 14:30
Начало крупной революции: политолог о ситуации в США
13 января 2021, 06:20
Санду раскрыла авантюрные планы: Кто на самом деле стоит за "Триморьем"?
07 января 2021, 19:15
Подлый удар на Рождество: Израиль бил по мирным жителям - спасли лишь русские ПВО
12 января 2021, 03:45
США придумали, как вернуть Киеву Донбасс. Эксперт оценил американский проект: "Деньги дойдут, но..."
13 января 2021, 08:10
"Минуточку, а что это такое?": Госизмену ради Байдена совершили у всех на глазах - Паркс
08 января 2021, 00:45
"Трусливый" Зеленский осудил майдан в Вашингтоне: "Тебя-то кто спрашивал?"
12 января 2021, 03:45
Скандал с Байденом пытаются замять через Минфин. Но Украина и так всех сдаст - Гаспарян
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.