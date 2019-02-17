«Дошло до ударов ниже пояса»: автор Telegram-канала «Мышь в овощном» — о разногласиях между Францией и Италией

«Разногласия между Францией и Италией накапливались как снежный ком в течение многих месяцев. Итальянское правительство, сформированное «евроскептиками», было недовольно тем, что Франция блокировала инициативы Рима по сдерживанию наплыва нелегальных иммигрантов из Африки и «ненастоящих беженцев» с Востока. В свою очередь, в последние недели уже Италия резко осуждала вмешательство ЕС в гражданский конфликт в Венесуэле. Ранее Макрон вслед за Дональдом Трампом был одним из первых, кто признал самопровозглашённого президента Хуана Гуаидо».

Отношения Италии и Франции проходят низшую точку в современной истории: последний раз Париж отзывал из Рима своего посла в июне 1940 года после начала войны между двумя странами. 7 февраля 2019 года, как мы помним, этот недружественный дипломатический жест повторился вновь, но уже в совершенно другом, мирном поствоенном контексте.

Поводом могла стать встреча 5 февраля вице-премьера Италии Луиджи Ди Майо и его соратников с одним из лидеров «жёлтых жилетов» Кристофом Шаленсоном во французском городке Монтаржи. Особую пикантность этой истории придаёт тот факт, что совсем недавно Шаленсон с единомышленниками заявил о желании участвовать в выборах в Европейский парламент, представляя независимое движение RIC (аббревиатура и игра слов, которая указывает на требование референдума по вопросу поднятия цен на бензин во Франции и на формирование гражданской инициативы). Реакция французских властей была очень болезненной, ведь уже несколько месяцев подряд «жёлтые жилеты» призывают уйти в отставку президента Франции Эммануэля Макрона и его правительство.

Разногласия между Францией и Италией накапливались как снежный ком в течение многих месяцев. Итальянское правительство, сформированное «евроскептиками», было недовольно тем, что Франция блокировала инициативы Рима по сдерживанию наплыва нелегальных иммигрантов из Африки и «ненастоящих беженцев» с Востока. В свою очередь, в последние недели уже Италия резко осуждала вмешательство ЕС в гражданский конфликт в Венесуэле. Ранее Макрон вслед за Дональдом Трампом был одним из первых, кто признал самопровозглашённого президента Хуана Гуаидо.

Дело даже дошло до ударов ниже пояса: заместитель министра иностранных дел Италии и член Движения пяти звёзд Манлио Ди Стефано 26 января на своей страничке в Facebook опубликовал заметку о венесуэльском кризисе, где посетовал, что у некоторых европейских лидеров налицо «синдром маленького пениса», а далее воздал «хвалу небу» за то, что «Италией управляет не Макрон…»

Тогда в Париже сделали вид, что не заметили колкостей своих соседей, но очевидно, что теперь не удастся так просто вернуть отношения в прежнее русло.

Итальянская пресса обеспокоена конфликтом двух стран, особенно в свете сближения Франции и Германии, которые могут преподнести неприятные сюрпризы Италии и её экономике. Однако многое будет зависеть от парламентских выборов в Европе, и, возможно, дипломатическая дерзость и поддержка «жёлтых жилетов» окажется не только смелым, но и эффективным политическим ходом.

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