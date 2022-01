Дошло даже до Зеленского: Американские фейки разрушают Украину • 45 • Украина

«Шеф, всё пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!» Примерно так можно охарактеризовать тональность недавней статьи в The New Yourk Times о том, что Россия эвакуирует своих дипломатов с Украины. А значит, война на пороге, спасайся, кто может, потому что «Путин введёт».



По данным американской газеты, в начале года в Москву вывезли членов семей дипломатов РФ, в ближайшие дни эвакуация продолжится. Якобы еще 5 января Украину на автобусах (!) покинули 18 человек - в основном, это дети и жены «посольских».



Американские журналисты клянутся, что сведения достоверные и получили их из источников Службы безопасности Украины. И это, мол, только первый этап эвакуации: в ближайшие дни ожидается отъезд еще 30 человек из посольства в Киеве и львовского консульства. Дипломатам РФ в других украинских городах якобы также приказано готовиться к отъезду.



Среди возможных причин спешного выезда газета выделяет три: пропаганду, подготовку к возможному вторжению либо же уловку. Как говорят официальные лица в Вашингтоне, Путин еще не принял окончательного решения о новом вторжении в Украину. Украинские же СМИ отмечают, что «ввод войск» перенесен на февраль, а некоторые острословы уверяют, что «Путин нападет» именно 23 февраля – в День советской армии.



Белый дом до сих пор не знает, что задумал Путин, но, на всякий случай, запускает газетные утки и сеет панику в Украине. Для чего?



По мнению ТГ-канала «Гавриловщина», «это психологическая атака на Украину и ее руководство, чтобы сделать Киев уступчивей в переговорах с Москвой». А политолог Алексей Калиниченко считает, что США постепенно сливает Украину под протекторат РФ, а сам Зеленский, да и его война с Порошенко, ведут к переформатированию страны. И фейки вроде эвакуации посольства имеют одну задачу: ослабить Украину и морально и экономически. При этом спикер украинского МИДа Олег Николенко сообщил, что министерство не получало от российской стороны информации об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений из страны. Он подчеркнул, что со своей стороны, внешнеполитическое ведомство Украны на данный момент также не планирует эвакуировать украинских дипломатов из России.



«На территории России функционируют в штатном режиме посольство в Москве, генеральные консульства в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, консульства в Екатеринбурге и Новосибирске. Несмотря на сложные условия, наши дипломаты и консулы продолжают успешно выполнять возложенные на них задачи», – уточнил Николенко.



Посольство России в Украине работает в штатном режиме, заявили и в российском дипведомстве. Что бы сохранить видимость приличий и не подставить «уважаемых партнеров», издание «Зеркало недели» (которое за глаза называют рупором Госдепа) пишет сейчас, что «массовый выезд российских дипломатов и членов их семей в начале года действительно имел место. При этом перемещения происходили максимально открыто и демонстративно. Однако на этой неделе все те, кто выезжал из посольства в Киеве и консульства в Харькове, вернулись».



Ну, прямо кадр из кинокомедии «Иван Васильевич меняет профессию: «Были демоны, мы не отрицаем. Но они самоликвидировались». Однако, более чем очевидно, что заявления Псаки о «подготовке эвакуации российских дипломатов с Украины» и появление скандальной статьи The New York Times – это звенья одной цепи, которые свидетельствуют о причастности США к провокации.



«Псаки жжет. В ответ на заявление МИД РФ сказала, что у них всё-таки были данные об эвакуации российских дипломатов, - пишет блогер Елена Маркосян. - И куда делись эти данные? Погулять вышли? Вот, не понимает Запад Россию! Хотите, чтобы напала? Так зачем орать и врать? Попросите и всё! Тихо, спокойно, публично, можно «пожалуйста» не говорить. Ведь все всё понимают: газ в хранилищах заканчивается, нужно СП-2 запускать, а это снижает уровень и качество влияния США и Великобритании на политику Европы (и прежде всего на экономическую политику) на порядок. Конечно, ребяткам этого не хочется. За этим начнется обвал НАТО. Но что поделать? Что решит война? Притормозит эту неизбежность? Возможно, немного притормозит. Ненадолго. И уж если без этого никак, хватит орать, что Россия нападет. Россия торопиться не будет. Она сначала все 18 американских сценариев изучит, потом свои начнет разрабатывать. Так что если ждать невмоготу, выход один - менять нарративы и начинать прямым текстом просить, чтобы напала»



Кстати, в Офисе Президента прекрасно осознают, что никакого вторжения в Украину не будет со стороны России, а Запад ведёт информационную кампанию для собственных интересов. Благодаря этому администрация Байдена решает свои внутренние проблемы и выходит из проигрышной кампании в Афганистане, бросая Украину на амбразуру. Поэтому со стороны руководства Украины идет уже ползучее сопротивление этому сценарию, который добьет Зеленского и Ко.



Так, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия открыто обвинил западные СМИ в распространении фейков по поводу возможной агрессии РФ против Украины. По словам депутата, сейчас наблюдается такая же напряженность на российско-украинской границе, как и весной прошлого года. При этом у главы президентской фракции нет ответа, почему американские и британские медиа нагнетают ситуацию: «Зачем нагнетают западные СМИ? Сложно сказать. Сейчас идет большой переговорный процесс и мы есть на этом поле, это повод для переговоров, чтобы избежать войны в Европе. От РФ можно ожидать любых сюрпризов, мы должны быть готовыми ко всему, но не развивать паники. Вторжения РФ может не быть, а экономика ляжет. Когда начинают вбрасывать фейки, что российское посольство отзывает семьи, мы же видим как это уже влияет на экономическую ситуацию», - заявил Арахамия украинским масс-медиа.



Еще интересней то, что его заявление, слово в слово вчера ретранслировал президент Украины. Зеленский записал специальное обращение к нации, где призвал не паниковать и не бежать в магазин за гречкой и спичками. Также гарант намекнул, что эмоции доверчивых украинцев могут использовать в своих целях некие силы, и посоветовал сохранять спокойствие и холодную голову. Зеленский подтвердил, что с 2014 года ситуация со вторжением Путина остается неизменной и незачем делать это главной новостью.



По словам президента, «ощущение постоянной тревоги плохо влияет на бизнес и инвесторов», которые бегут из Украины «вслед за дипломатами РФ». И – создает фон для того, чтобы «украинское «нет» звучало слабее на международных переговорах». Он даже попенял западным партнерам насчет подобных манипуляций, а СМИ призвал на хайповать на военной истерии и не помогать врагу. Кто враг, украинский лидер не уточнил. Но и так ясно, что многомесячный психоз, который сеют в Украине США и Великобритания, привел к убойному удару по экономике страны. Гривна падает стремительным домкратом. На фоне заявлений об угрозе вторжения РФ в Украину инвесторы выводят валюту из нашей страны. Курс уже дошел до 28,6 гривен за доллар, и «зеленый» продолжает расти. Это самый паршивый показатель с января 2021-го. За 18 дней января Нацбанк продал почти 600 миллионов долларов, чтобы поддержать нацвалюту. А основной спрос на нее создают нерезиденты, продающие украинские облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Они стараются продать облигации, гривны разменять на доллары и уйти из Украины на период турбулентности. Их силами выведено уже более 250 миллионов долларов. Забирают свои дивиденды из страны и дочерние компании иностранного бизнеса. Ясно, что в таком состоянии Украина долго не продержится, тем более на фоне энергетического и хлебного кризисов, которые все прочнее сжимают ее в своих «клещах».



Выходит, что слухи о «вторжении России» раздувают США и их союзники. И президент Зеленский, и лидер фракции «Слуг народов» в парламенте подтвердили это. Они прямо называют это сознательным ажиотажем со стороны Запада. Заявление Зеленского идет в пику словам госсекретаря США Блинкена о том, что на Украину вот-вот нападет Россия. Американская игра на повышение военного психоза в мире, на обвинения России в готовящейся агрессии фактически была дезавуирована лично Владимиром Зеленским. И сделано это было сразу после отъезда Блинкена из Киева. Зеленский даже объяснил, почему так ведут себя американцы: «Ослабить Украину, чтоб вынудить к уступкам и создать фон, чтобы наше «нет» звучало слабее», - заявил он. Самоустранившуюся от ареста Петра Порошенко Ирину Венедиктову заменят главой СБУ Иваном Бакановым?



Другими словами, США сливают Киев в геополитической игре с Россией и это становится очевидным даже окружению Зеленского и ему самому. За спиной Зеленского американцы разыграли украинскую карту в целях поднятия рейтинга Байдена, который катится вниз. Из хозяина белого дома лепят образ спасителя мира от «агрессии» России против Украины. Со стороны выглядит ох как эффектно - Джо Байден остановил когтистую лапу «русского медведя», занесенную над хрупкой украинской демократией, спас Европу. Ведь Белому дому нужны победы, а их нет. Вот и рисуют американские пропагандисты из ЦРУ и Госдепа США фейковые угрозы, раздувают страхи и опасения о грядущей войне. И Украина стала топливом для разжигания страхов о неминуемом вторжении России на Украину, которое остановит новый американский герой Джо Байден.

