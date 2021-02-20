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Дошло даже до Макрона: НАТО больше не нужно миру

20 февраля 2021, 09:25  •  125 • Политика
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что НАТО больше не нужно миру, поскольку это уже "неактуальная" структура. Но при этом не забыл о реверансе в сторону США.
Несмотря на то что ни Россия, ни Запад "не переварили" до конца "конец коммунизма", Североатлантический альянс более не является актуальной структурой - такие слова прозвучали из уст Эммануэля Макрона в ходе его выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Глава Французской Республики считает, что НАТО нуждается в переосмыслении.
С момент создания НАТО мир сильно изменился, заявил Макрон. Он напомнил, что НАТО было создано с целью противостоять организации Варшавского договора, которой больше нет.
"Мы продолжаем бороться против идеологии или организации, которой больше не существует, с геополитической логикой, которой больше нет и которая продолжает раскалывать Европу", - подчеркнул Макрон.
При этом Макрон не забыл сделать реверанс в сторону США: "Я защищаю европейский суверенитет, стратегическую автономию не потому, что я против НАТО или сомневаюсь в наших американских друзьях". Президент Франции отметил, что делает это из-за состояния, в котором сегодня находится мир.
Разочарование от нерешённых проблем между Западом и Востоком, по словам Макрона, продолжится, поскольку на решение проблем требуется время.

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