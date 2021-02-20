Дошло даже до Макрона: НАТО больше не нужно миру

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что НАТО больше не нужно миру, поскольку это уже "неактуальная" структура. Но при этом не забыл о реверансе в сторону США.

Несмотря на то что ни Россия, ни Запад "не переварили" до конца "конец коммунизма", Североатлантический альянс более не является актуальной структурой - такие слова прозвучали из уст Эммануэля Макрона в ходе его выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Глава Французской Республики считает, что НАТО нуждается в переосмыслении.

С момент создания НАТО мир сильно изменился, заявил Макрон. Он напомнил, что НАТО было создано с целью противостоять организации Варшавского договора, которой больше нет.

"Мы продолжаем бороться против идеологии или организации, которой больше не существует, с геополитической логикой, которой больше нет и которая продолжает раскалывать Европу", - подчеркнул Макрон.

При этом Макрон не забыл сделать реверанс в сторону США: "Я защищаю европейский суверенитет, стратегическую автономию не потому, что я против НАТО или сомневаюсь в наших американских друзьях". Президент Франции отметил, что делает это из-за состояния, в котором сегодня находится мир.

Разочарование от нерешённых проблем между Западом и Востоком, по словам Макрона, продолжится, поскольку на решение проблем требуется время.