Дошли до людей: в инфраструктуру Дагестана вложили 18 млрд рублей

Более 7 млрд рублей удалось дополнительно привлечь в бюджет Дагестана благодаря экономии средств. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил глава республики Владимир Васильев. В общей сложности в социальную и инженерную инфраструктуру региона вложено 18 млрд рублей. Впервые выделены крупные суммы на местные дороги и водоснабжение. Поручение улучшить качество жизни в Дагестане российский лидер давал еще при назначении Владимира Васильева врио главы республики в октябре 2017 года. За это время новому руководителю субъекта удалось многое сделать, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. В частности, наведен относительный порядок в региональных финансах, сокращается теневой сектор экономики.

Основные усилия властей Дагестана направлены на улучшение положения рядовых жителей республики, заверил президента России Владимир Васильев. Он напомнил о данном ему поручении главы государства: оценивать эффективность бюджетных расходов нужно по тому, как меняются условия жизни граждан. Тогда, в октябре 2017 года, Владимир Путин обратил внимание на то, что красота республики заключается не только в природе, но «прежде всего в людях, которые там живут».

Благодаря новому подходу к экономии бюджетных средств — в частности, ревизии реализуемых планов — власти республики дополнительно привлекли в региональный бюджет более 7 млрд рублей, подчеркнул глава Дагестана.

— Вот из этих средств — как раз, чтобы это людям пошло, — мы сделали следующее: мы в этом году выделяем средства на 95 школьных автобусов, покупаем 108 автомобилей скорой помощи, 50 флюорографических аппаратов, — доложил Владимир Васильев. — Продолжаем работу по проекту «100 школ», который в прошлом, 2018 году, сделали, и не сто, а 117 школ. Сегодня мы надеемся сделать 200. Ценность этого проекта в том, что на 2 млн, которые мы из бюджета выделяем на каждую школу, люди еще привносят — бизнес, местная администрация и просто граждане. И сейчас мы надеемся сделать таким образом 200 [школ], на это выделено 400 млн.

780 млн рублей было выделено на лекарственное обеспечение граждан, запущена программа обеспечения жильем инвалидов первой категории. Впервые было выделено 771 млн рублей на местные дороги.

— Практически все налоги, что нам поступают, мы передали, чего раньше не было, районам, — отметил глава Дагестана.

Еще 250 млн рублей пойдет на газификацию поселков. Практически на 18 млрд рублей уже профинансировано строительство социально-инженерной инфраструктуры.

— Мы возобновили строительство 60 объектов, 37 из которых более пяти лет были приостановлены, не решались [вопросы], – пояснил Владимир Васильев. — Это всё были социальные объекты, и, как только мы их стали делать, нам даже главы стали говорить: мы теперь хоть можем людям в глаза смотреть.

Впервые в республике в объеме 1,7 млрд рублей выделены средства на водоснабжение.

— Мы надеемся, что около 500 тыс. человек в результате почувствуют качественное улучшение, — сказал глава Дагестана.

В период руководства республикой Владимиром Васильевым ситуация в Дагестане существенно улучшилась, уверен глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

— Намного более эффективной стала работа правительства и в целом исполнительной власти, наведен относительный порядок в региональных финансах, — пояснил политолог «Известиям». — Ослабла клановость, возрождается роль институтов, определенных законом. Перед регионом стоит задача преодоления застарелых социальных проблем (низкие доходы, безработица), определения драйверов роста.

Сокращается и теневой сектор экономики, добавил руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. А что касается роста доходов населения, то здесь быстрых чудес никто не ждал, отметил эксперт.