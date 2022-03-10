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Досье Никиты Михалкова. Как Украина готовилась к войне
10 марта 2022, 16:25 • 85 • Политика
События последних дней, связанные со спецоперацией на Украине, не оставляют равнодушными. Они не просто волнуют всех, но и заставляют задуматься над тем, как бывшая процветающая советская республика превратилась в "анти-Россию", погрузившись во мрак неофашизма. Когда это началось и возможен ли обратный путь?
Именно об этом в экстренном выпуске авторской программы "Бесогон" и рассуждает Никита Михалков. Режиссёр решил показать своим зрителям, как он сам видит происходящее в соседней стране. И сделал он это спокойно, без суеты, опираясь на факты в их хронологическом изложении.
– сказал, начиная программу, Никита Сергеевич, напомнив, что в этому вопросу в программе "Бесогон" он возвращался много раз после переворота, организованного в Киеве.
"Анти-Россия" зародилась не на Майдане
Сейчас многим из нас кажется, что сползание Украины в "анти-Россию" началось с событий ноября 2013 года, когда чуть более тысячи человек, в основном студенты и гражданские активисты, пришли на главную площадь страны протестовать против приостановки подписания Украиной соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
За этим последовала силовая акция – 30 ноября протестующих разогнали, а оппозиция получила формальный повод для создания Штаба национального сопротивления и нападений на правительственные здания, произошедших 1 декабря. Следующий толчок к протестам дало подписание властями пакета так называемых "драконовских" законов, среди которых – запрет деятельности СМИ без государственной регистрации, а также целый ряд мер, направленных против антиправительственного движения.
Протестные акции продолжались и в январе. В регионах протестующие стали захватывать административные здания. 25 января тогдашний президент Виктор Янукович предложил лидерам Майдана Арсению Яценюку и Виталию Кличко должности премьер-министра и вице-премьера по гуманитарным вопросам, но оба от этого предложения отказались. 28 января уходит в отставку премьер-министр Николай Азаров.
12 февраля Янукович согласился на создание коалиционного правительства. 18 февраля, в то время как в Раде проходило заседание, где рассматривали вопрос о возврате к Конституции 2004 года, лидеры оппозиции во главе с Олегом Ляшко, Андреем Парубием и Олегом Тягнибоком организовали так называемое "мирное наступление", которое переросло в массовые беспорядки и столкновения с милицией. 19 февраля сгорел киевский Дом профсоюзов. На Майдане всё громче звучали кричалки "москаляку на гиляку", нацистские лозунги входили в силу.
21 февраля появилось заявление Виктора Януковича:
В тот же день Янукович подписал с оппозицией соглашение "Об урегулировании политического кризиса в Украине", в котором и были закреплены указанные тезисы. Казалось бы – обо всём договорились. Ведь это было не просто обещание действующего президента, не просто какая-то записка, а официальный документ, свидетелями подписания которого были высокопоставленные представители Германии, Франции и Польши, подчеркнул Никита Сергеевич:
"В случае военной агрессии России обязуюсь воевать против неё"
Режиссёр не стал подробно описывать ту атмосферу, которая воцарилась на Украине с того момента, как к власти пришёл Пётр Порошенко. Очень быстро его рейтинг упал до катастрофической отметки в 7% – это тот самый электорат, те самые радикалы и личности, допущенные к кормушке, на которых и держался Порошенко.
Если отмотать время назад и вспомнить, как относились граждане Украины к отделению республики от СССР и обретению "самостийности", то открываются удивительные на сегодняшний взгляд вещи. Вот что говорили люди в 1991 году:
Хорошие и добрые слова. Но что стало происходить дальше, после обретения "незалэжности"? Именно в этом, 1991 году в украинские комиссариаты стали вызываться люди призывного возраста, военнослужащие, офицеры. Все они были обязаны подписать документ следующего содержания: "В случае военной агрессии России обязуюсь воевать против неё".
Это происходило как раз в том же году, когда жители Украины говорили о том, что все нормально, что ничего не будет, дальше тоже будем жить дружно. А в это же время военнослужащих уже обязывали, в случае необходимости, идти воевать против России.
Очень быстро рейтинг Петра Порошенко упал до катастрофической отметки в 7%. Фото: Zhang Zhiqiang / Globallookpress
А теперь давайте сравним то, что говорили простые люди на улицах украинских городов, с тем, что стали публично говорить те, кто эту власть получили.
Вот эти строки открыто были размещены на сайте экс-кандидата в президенты Украины Олега Тягнибока. И в это же время шла огромная работа по воздействию на психику маленьких детей. Чтобы вырастить целое поколение ненавидящих Россию украинцев.
– эти слова Никита Михалков произнёс в 2020 году на одном из круглых столов, проходивших в Госдуме.
"Цивилизованный" мир проспал момент возрождения неофашизма на Украине
Можно было представить себе, чтобы кто-нибудь на улицах Москвы или другого русского города, тем более ребёнок, пинал бы украинский флаг? А как бы на это среагировал толерантный мир, если бы это делали мы. А когда это делали не мы, он как-то среагировал? Никак. Мир проспал или не хотел видеть, что возрождается неофашизм посреди Европы.
Не увидел мир и того, как ещё в 2010 году президент Украины Виктор Ющенко с трибуны объявил о том, что он награждает посмертно Степана Бандеру званием Героя Украины. Того самого Степана Бандеру, который был осуждён в Польше за убийства пожизненно и до сих пор не реабилитирован.
Чтобы напомнить, чем славен этот "украинский герой" и его подельники, Никита Михалков процитировал строчки из книг Юзефа Туровского и Владислава Семашко "Злодеяния украинских националистов, совершённые против польского населения Волыни в 1939–1945 годах" – это документ, основанный на реальных воспоминаниях очевидца. В этой книге на 166 страницах убористым шрифтом перечисляются массовые преступления, жертвами которых стали мужчины, женщины, дети.
Донбасс хотел немногого – говорить на своём языке
После переворота 2014 года две области, Донецкая и Луганская, в основном населённые русскоязычными людьми, не приняли того, что произошло в Киеве. Другими словами, люди Донбасса, которые поняли, что им грозит в результате этого переворота, решили самоотделиться. И возникли две республики – Донецкая народная республика и Луганская народная республика.
Ситуация накалялась. И происходящее требовало вмешательства. В 2014 году Трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе, в которую вошли представители Украины, России и ОБСЕ, подписала первые документы. Свои подписи под этими документами поставили глава ДНР Александр Захарченко и глава ЛНР Игорь Плотницкий.
После боёв между ополченцами ДНР и ЛНР с украинской армией, которые завершились занятием ополченцами района Дебальцево, в Минске прошла встреча в "нормандском формате" (с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии Владимира Путина, Петра Порошенко, Франсуа Олланда и Ангелы Меркель). После 16-часовых переговоров был подписан документ, получивший название "Минск-2". Это были очень простые соглашения, самые главные – прекращение насилия со стороны Украины, признание народных республик Донбасса и получение ими особого статуса в составе Украины, проведение свободных выборов и так далее.
Но дальше подписания бумаг, по большому счёту, дело так и не сдвинулось. С момента подписания "Минска-2" прошло почти семь лет, всё это время идут переговоры, цивилизованный мир пытается убедить друг друга и Киев, что Минские соглашения необходимо выполнять. И всё это время в Донбассе продолжают гибнуть обычные граждане – дети, женщины, старики. Там убивают людей только за то, что они не хотят терять свою идентичность и становиться, как сейчас нередко говорят, "укрофашистами".
А в это время на Украине ничего не меняется. Продолжаются шествия нацистов. На государственном уровне запрещается использование русского языка – не только в государственных бумагах, просто в быту, в магазине, в аптеке. Запрещаются СМИ, которые неугодны украинскому руководству.
Новый президент: обещания новые, ложь – старая
Когда на Украине появляется новый президент – популярный комик, человек совсем не бедный, в чём-то даже талантливый, он начинает с обещаний принести мир в Донбасс и всё в этом духе. Почему выбрали именно его? Что так заинтересовало людей из тех обещаний, которые давал кандидат в президенты господин Владимир Зеленский? Послушайте:
Но проходит совсем немного времени – и президент Зеленский начинает понимать, что жизнь его и его семьи зависит от нациков. От людей крайне правых взглядов. И он произносит такие слова: "Не все представители людей – люди. Есть особи". Угадайте с двух раз, про кого это? Правильно, про жителей Донбасса.
А политики в галстуках и глаженых рубашках продолжают разговаривать, продолжают рассказывать, каким образом нужно добиться мира, каким образом нужно политическим и дипломатическим путём разрешить конфликт. И чем заканчиваются эти восьмилетние переговоры?
Заканчиваются они тем, что после визита французского президента Эммануэля Макрона в Россию и его встречи с президентом России Владимиром Путиным, во время которой стороны договорились о том, что всё-таки Минские соглашения будут соблюдаться, президент Макрон уезжает на Украину, чтобы встретиться с Зеленским. Тот обещает ему, что всё будет именно так, как хочет мировое сообщество, а на следующий день мы слышим в новостях:
А параллельно с этим, не услышав от нас ни одной угрозы, Украина начинает накачиваться вооружением. Безостановочно летят самолёты из Соединённых Штатов, из НАТО. То есть, продолжая разговаривать о мирном решении этого вопроса, Украина конкретно начинает готовиться к войне. Но не сейчас она начала это делать. В 1991 году. Когда в военкоматах люди призывного возраста и офицеры стали подписывать согласие, обязывающее их воевать против России.
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