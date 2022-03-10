Досье Никиты Михалкова. Как Украина готовилась к войне • 85 • Политика События последних дней, связанные со спецоперацией на Украине, не оставляют равнодушными. Они не просто волнуют всех, но и заставляют задуматься над тем, как бывшая процветающая советская республика превратилась в "анти-Россию", погрузившись во мрак неофашизма. Когда это началось и возможен ли обратный путь? Именно об этом в экстренном выпуске авторской программы "Бесогон" и рассуждает Никита Михалков. Режиссёр решил показать своим зрителям, как он сам видит происходящее в соседней стране. И сделал он это спокойно, без суеты, опираясь на факты в их хронологическом изложении. Есть два основных вопроса: почему это происходит и кому это выгодно. Попробуем немножко в этом разобраться, – сказал, начиная программу, Никита Сергеевич, напомнив, что в этому вопросу в программе "Бесогон" он возвращался много раз после переворота, организованного в Киеве. "Анти-Россия" зародилась не на Майдане Сейчас многим из нас кажется, что сползание Украины в "анти-Россию" началось с событий ноября 2013 года, когда чуть более тысячи человек, в основном студенты и гражданские активисты, пришли на главную площадь страны протестовать против приостановки подписания Украиной соглашения об ассоциации с Евросоюзом. За этим последовала силовая акция – 30 ноября протестующих разогнали, а оппозиция получила формальный повод для создания Штаба национального сопротивления и нападений на правительственные здания, произошедших 1 декабря. Следующий толчок к протестам дало подписание властями пакета так называемых "драконовских" законов, среди которых – запрет деятельности СМИ без государственной регистрации, а также целый ряд мер, направленных против антиправительственного движения. Протестные акции продолжались и в январе. В регионах протестующие стали захватывать административные здания. 25 января тогдашний президент Виктор Янукович предложил лидерам Майдана Арсению Яценюку и Виталию Кличко должности премьер-министра и вице-премьера по гуманитарным вопросам, но оба от этого предложения отказались. 28 января уходит в отставку премьер-министр Николай Азаров. 12 февраля Янукович согласился на создание коалиционного правительства. 18 февраля, в то время как в Раде проходило заседание, где рассматривали вопрос о возврате к Конституции 2004 года, лидеры оппозиции во главе с Олегом Ляшко, Андреем Парубием и Олегом Тягнибоком организовали так называемое "мирное наступление", которое переросло в массовые беспорядки и столкновения с милицией. 19 февраля сгорел киевский Дом профсоюзов. На Майдане всё громче звучали кричалки "москаляку на гиляку", нацистские лозунги входили в силу. 21 февраля появилось заявление Виктора Януковича: Заявляю о том, что я инициирую досрочные президентские выборы. Я инициирую также возврат к Конституции 2004 года с перераспределением полномочий в сторону парламентской республики. Призываю к началу процедуры формирования правительства национального доверия. В тот же день Янукович подписал с оппозицией соглашение "Об урегулировании политического кризиса в Украине", в котором и были закреплены указанные тезисы. Казалось бы – обо всём договорились. Ведь это было не просто обещание действующего президента, не просто какая-то записка, а официальный документ, свидетелями подписания которого были высокопоставленные представители Германии, Франции и Польши, подчеркнул Никита Сергеевич: Казалось бы, бумаги подписаны, обо всём договорились, что ещё нужно? Но нет, буквально на другой день эта договорённость была нарушена, а Янукович был вынужден бежать из Киева и метаться по своей стране, потому что за ним шла погоня. Как утверждают свидетели, его должны были убить. И если бы не наши спецслужбы, то преследователи Януковича это бы сделали, но ночью, рывком его вывезли из страны и перевезли в Россию. "В случае военной агрессии России обязуюсь воевать против неё" Режиссёр не стал подробно описывать ту атмосферу, которая воцарилась на Украине с того момента, как к власти пришёл Пётр Порошенко. Очень быстро его рейтинг упал до катастрофической отметки в 7% – это тот самый электорат, те самые радикалы и личности, допущенные к кормушке, на которых и держался Порошенко. Если отмотать время назад и вспомнить, как относились граждане Украины к отделению республики от СССР и обретению "самостийности", то открываются удивительные на сегодняшний взгляд вещи. Вот что говорили люди в 1991 году: "Как мы жили в Союзе, там мы жить и будем – так или иначе, независимо от того, будем мы отдельным государством или нет".

"Связи с Россией не будут прерываться, мы по-прежнему будем вместе с Россией, но просто исходить будем из своей республики".

"Естественно, мы хотели бы на Украине больше свободы – экономической, хотели бы улучшения жизни. А отношения с Россией должны быть на самом хорошем уровне. Другого быть не может".

"Держаться нам надо всё-таки вместе". Хорошие и добрые слова. Но что стало происходить дальше, после обретения "незалэжности"? Именно в этом, 1991 году в украинские комиссариаты стали вызываться люди призывного возраста, военнослужащие, офицеры. Все они были обязаны подписать документ следующего содержания: "В случае военной агрессии России обязуюсь воевать против неё". Это происходило как раз в том же году, когда жители Украины говорили о том, что все нормально, что ничего не будет, дальше тоже будем жить дружно. А в это же время военнослужащих уже обязывали, в случае необходимости, идти воевать против России. Очень быстро рейтинг Петра Порошенко упал до катастрофической отметки в 7%. Фото: Zhang Zhiqiang / Globallookpress А теперь давайте сравним то, что говорили простые люди на улицах украинских городов, с тем, что стали публично говорить те, кто эту власть получили. Чтобы создать действительно украинскую Украину в городах Востока и Юга, одной лишь люстрации будет мало, надо <…> физически ликвидировать всю русскоязычную интеллигенцию и всех украинофобов (быстро, без суда и следствия расстрелять. Реестр украинофобов на своём участке может составить любой член "Свободы"), казнить всех членов антиукраинских партий и организаций, не только пророссийских, но и прорумынских, провенгерских, протатарских. <…> Как бы качественно не жила эта русскоязычная аморфная биомасса живых желудков – они от этого не начнут петь 14 октября "Ой у лузі червона калина...", не пройдут факельным шествием 1 января. Это стадо надо ликвидировать где-то на 5-6 млн особей. Вот эти строки открыто были размещены на сайте экс-кандидата в президенты Украины Олега Тягнибока. И в это же время шла огромная работа по воздействию на психику маленьких детей. Чтобы вырастить целое поколение ненавидящих Россию украинцев. Мы потеряли Украину не потому, что Украина захотела свободы, а потому, что мы за своими амбициями, за ощущением, что всё будет так, как было, мол, "куда они денутся, о чём разговор", не заметили, как там работали с ними каждый божий день. Как работали с детьми и вырастили два поколения, которые никогда не повернутся к России, если не будет какого-нибудь катаклизма, Глава МИД Украины однозначно ответил на требования России: Спецоперация продолжается – эти слова Никита Михалков произнёс в 2020 году на одном из круглых столов, проходивших в Госдуме. "Цивилизованный" мир проспал момент возрождения неофашизма на Украине Можно было представить себе, чтобы кто-нибудь на улицах Москвы или другого русского города, тем более ребёнок, пинал бы украинский флаг? А как бы на это среагировал толерантный мир, если бы это делали мы. А когда это делали не мы, он как-то среагировал? Никак. Мир проспал или не хотел видеть, что возрождается неофашизм посреди Европы. Не увидел мир и того, как ещё в 2010 году президент Украины Виктор Ющенко с трибуны объявил о том, что он награждает посмертно Степана Бандеру званием Героя Украины. Того самого Степана Бандеру, который был осуждён в Польше за убийства пожизненно и до сих пор не реабилитирован. Чтобы напомнить, чем славен этот "украинский герой" и его подельники, Никита Михалков процитировал строчки из книг Юзефа Туровского и Владислава Семашко "Злодеяния украинских националистов, совершённые против польского населения Волыни в 1939–1945 годах" – это документ, основанный на реальных воспоминаниях очевидца. В этой книге на 166 страницах убористым шрифтом перечисляются массовые преступления, жертвами которых стали мужчины, женщины, дети. 9 ноября 1943 г., польское село Паросле в районе Сарны. Банда украинских националистов, притворясь советскими партизанами, ввела в заблуждение жителей села, которые в течение дня угощали банду. Вечером бандиты окружили все дома и убили в них польское население. Было убито 173 человека. Спаслись только два, которые были завалены трупами, и 6-летний мальчик, который притворился убитым. Позднейший осмотр убитых показал исключительную жестокость палачей. Донбасс хотел немногого – говорить на своём языке После переворота 2014 года две области, Донецкая и Луганская, в основном населённые русскоязычными людьми, не приняли того, что произошло в Киеве. Другими словами, люди Донбасса, которые поняли, что им грозит в результате этого переворота, решили самоотделиться. И возникли две республики – Донецкая народная республика и Луганская народная республика. Они хотели разговаривать на своём русском языке, они хотели на нём думать, они хотели на нём учиться, – напомнил Михалков. – И они понимали, что в результате украинизации они потеряют эту возможность. Они этого не захотели и поэтому провели референдум. Который, естественно, не был принят во внимание новой властью, которая решила подавить сопротивляющийся регион силовым путём. Ситуация накалялась. И происходящее требовало вмешательства. В 2014 году Трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе, в которую вошли представители Украины, России и ОБСЕ, подписала первые документы. Свои подписи под этими документами поставили глава ДНР Александр Захарченко и глава ЛНР Игорь Плотницкий. После боёв между ополченцами ДНР и ЛНР с украинской армией, которые завершились занятием ополченцами района Дебальцево, в Минске прошла встреча в "нормандском формате" (с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии Владимира Путина, Петра Порошенко, Франсуа Олланда и Ангелы Меркель). После 16-часовых переговоров был подписан документ, получивший название "Минск-2". Это были очень простые соглашения, самые главные – прекращение насилия со стороны Украины, признание народных республик Донбасса и получение ими особого статуса в составе Украины, проведение свободных выборов и так далее. Встреча Лаврова и Кулебы ещё не началась, а к ним уже выстроилась очередь Но дальше подписания бумаг, по большому счёту, дело так и не сдвинулось. С момента подписания "Минска-2" прошло почти семь лет, всё это время идут переговоры, цивилизованный мир пытается убедить друг друга и Киев, что Минские соглашения необходимо выполнять. И всё это время в Донбассе продолжают гибнуть обычные граждане – дети, женщины, старики. Там убивают людей только за то, что они не хотят терять свою идентичность и становиться, как сейчас нередко говорят, "укрофашистами". За минувшие годы в Донбассе погибло 14 тысяч мирных жителей, более ста детей. То есть вы понимаете, что происходит, – тут разговаривают, а там одновременно убивают, – подчеркнул Никита Сергеевич. – Давайте будем честными. Ну что, мы вот сейчас-то хотя бы не понимаем, что с нами разговаривали, как с несмышлёнышами, как с ребёнком, которому родители обещают завтра пойти в цирк, а оказывается, что завтра они заняты? То есть мы продолжаем искренне верить в то, что существует закон, международные правила. Что наши западные партнёры искренне, как и мы, хотим, чтобы конфликт в Донбассе разрешился дипломатическим путём. Мы в это верим. А в это время на Украине ничего не меняется. Продолжаются шествия нацистов. На государственном уровне запрещается использование русского языка – не только в государственных бумагах, просто в быту, в магазине, в аптеке. Запрещаются СМИ, которые неугодны украинскому руководству. Новый президент: обещания новые, ложь – старая Когда на Украине появляется новый президент – популярный комик, человек совсем не бедный, в чём-то даже талантливый, он начинает с обещаний принести мир в Донбасс и всё в этом духе. Почему выбрали именно его? Что так заинтересовало людей из тех обещаний, которые давал кандидат в президенты господин Владимир Зеленский? Послушайте: Наша главная задача – остановка конфликта в Донбассе. Для того, чтобы наши герои больше не гибли, я готов на всё. Я точно не боюсь принимать сложные решения. Я готов потерять свой рейтинг, свою популярность. Если будет необходимо, я готов потерять свою должность – только ради того, чтобы настал мир. Но проходит совсем немного времени – и президент Зеленский начинает понимать, что жизнь его и его семьи зависит от нациков. От людей крайне правых взглядов. И он произносит такие слова: "Не все представители людей – люди. Есть особи". Угадайте с двух раз, про кого это? Правильно, про жителей Донбасса. А политики в галстуках и глаженых рубашках продолжают разговаривать, продолжают рассказывать, каким образом нужно добиться мира, каким образом нужно политическим и дипломатическим путём разрешить конфликт. И чем заканчиваются эти восьмилетние переговоры? Заканчиваются они тем, что после визита французского президента Эммануэля Макрона в Россию и его встречи с президентом России Владимиром Путиным, во время которой стороны договорились о том, что всё-таки Минские соглашения будут соблюдаться, президент Макрон уезжает на Украину, чтобы встретиться с Зеленским. Тот обещает ему, что всё будет именно так, как хочет мировое сообщество, а на следующий день мы слышим в новостях: Минобороны: Китай не станет терпеть независимость Тайваня Сегодня вечером официальный Киев заявил, что не намерен выполнять Минские соглашения и вести прямые переговоры с Донбассом. Произошло это спустя лишь 20 часов после совместной пресс-конференции Макрона и Зеленского, на которой утверждалось, что вот теперь-то Украина точно приступит к реализации этих договорённостей, от которых в прямом смысле зависит решение вопросов войны и мира. А параллельно с этим, не услышав от нас ни одной угрозы, Украина начинает накачиваться вооружением. Безостановочно летят самолёты из Соединённых Штатов, из НАТО. То есть, продолжая разговаривать о мирном решении этого вопроса, Украина конкретно начинает готовиться к войне. Но не сейчас она начала это делать. В 1991 году. Когда в военкоматах люди призывного возраста и офицеры стали подписывать согласие, обязывающее их воевать против России. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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