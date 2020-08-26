Досье на «российских» партнёров Трампа уронило тень на репутацию самого президента США

Американские сенаторы подготовили досье на деловых партнеров президента США Дональда Трампа, которые помогали ему с так и не состоявшимися проектами в России. В числе тех, кто попал в их поле зрения, оказались, в частности, миллиардер Араз Агаларов, застройщик Андрей Розов и бизнесмен Теврик Ариф.

Американское издание Forbes сообщило о документе, который подготовил Специальный комитет по разведке при Сенате США – досье на деловых партнеров президента страны Дональда Трампа. Журнал рассказывает об основных выводах данного документа, который, по его оценке, дает представления о людях, совместно с которыми Трамп собирался реализовывать потенциальные проекты в России. В числе этих персон есть те, кому приписывают контакты с преступным миром, связь с президентом РФ Владимиром Путиным и различные нарушения закона, в том числе, торговлю людьми. Подобравшаяся компания не лучшим образом характеризовала бы какого угодно бизнесмена, даже если бы его резюме до этого момента было бы безупречным – что уж говорить о Трампе, чья репутация оставляет желать лучшего. И тот факт, что скандальное досье всплыло в преддверии президентских выборов, вовсе не вызывает удивления – это мощный козырь в руках противников действующего главы государства.

Представители Trump Organization не дали никаких комментариев на этот счет, но стоит вспомнить о том, что еще в 2016 году адвокат компании Алан Гартен утверждал, что организация «крайне избирательна по отношению к тем, с кем ведет дела». Тогда он заявил в интервью Forbes, что компания проверяет все данные о потенциальных партнерах на международном и местном уровнях, «пробивает» их по всем доступным базам данных и задействует сторонних экспертов. Такой подход, по словам юриста, позволяет отмести «все лишнее».

Феликс Сейтер

Персона Феликса Сейтера, управляющего директора фирмы Bayrock Group, сотрудничающей с Трампом по потенциальным проектам в Нью-Йорке, Флориде и Аризоне, уже давно становится поводом для критики в адрес главы государства. За плечами у Сейтера 15 месяцев тюрьмы за нападение на человека, которые он отбыл в 1995 году, а также преследование за рэкет в рамках преступной схемы по накачке и сбросу ценных бумаг, которое было прекращено благодаря его согласию сотрудничать со следствием, что помогло ему избежать нового тюремного срока. После этого Сейтер в течение десяти лет делился со спецслужбами информацией об интересующих их лицах из криминальных кругов и даже из окружения Усамы бен Ладена.

В отчете Сената приводятся свидетельства людей, с которыми Сейтер тесно общался. О нем говорят следующее: «Он задействовал свои связи, преимущественно в России, чтобы установить целую сеть контактов, включая сотрудников спецслужб, военнослужащих и персонал военных исследовательских институтов в ряде стран. Сейтер объяснял, что общался «в основном с парнями из ГРУ».

Учитывая, что Трампа связывали с российскими властями, подобное знакомство выглядит весьма компрометирующим. В документе также говорится, что Сейтер и Трамп вели достаточно плотное деловое общение, и у бизнесмена даже была визитка представителя Trump Organization. У него было подписано соглашение с компанией, в соответствии с которым часть доходов от некоторых сделок доставалась ему. Офис Сейтера был на 26-м этаже Trump Tower в непосредственной близости от офиса самого Дональда Трампа, и он мог часто видеться с нынешним главой государства и даже предлагать ему бизнес-идеи. Авторы досье считают, что в этот период Трамп и Сейтер могли общаться практически ежедневно.

Теврик Ариф

После того, как в 2007 году на страницах газеты The New York Times вышла статья, посвященная прошлому Сейтера, Трамп тут же отдалился от партнера, заверив, что не слишком хорошо его знал. Буквально через несколько дней после публикации Трамп заявил следствию, что взаимодействовать ему приходилось преимущественно с Тевриком Арифом, которого считал владельцем Bayrock Group. Как уточнил миллиардер, Ариф работал с ним над проектами в Турции, Польше, Украине и России, причем у него были все нужные контакты для успешного бизнеса, в том числе, международные связи.

Тем не менее, прошлое Арифа тоже оказалось небезупречным. В отчете Специальный комитет Сената по разведке сообщил, что партнер президента был связан с российскими криминальными группировками и участвовал в отмывании денег и торговле людьми как минимум с 2000 года.

Пресс-секретарь Арифа отказалась каким-либо образом комментировать журналистам эту информацию.

Отчет претерпел существенные правки, поэтому увидеть там доказательства против Арифа проблематично, однако ясно, что определенные обвинения исходят не от кого иного как от Сейтера. В частности, бывший союзник объявил Арифа в том, что он был вовлечен в торговлю людьми в США и других государствах и, в частности, привез в Штаты тысячи женщин – преимущественно с Украины.

Впрочем, Трампу и Арифу не удалось реализовать совместные планы. В 2007 году нынешний президент рассказал, что однажды они встретились, и Трамп выразил сожаление о незаключенных сделках, а Ариф с ним согласился. По словам Трампа, российский рынок «просто зашкаливает», и строительные проекты там более выгодны, чем в США. Тогда же миллиардер выразил надежду, что когда-нибудь он и его партнеры смогут появиться и в Москве.

Эмин и Араз Агаларовы

В Москве Дональд Трамп оказался в 2013 году, и его интерес был связан с конкурсом «Мисс Вселенная», организаторами которого были миллиардер Араз Агаларов и его сын, певец Эмин Агаларов. Мероприятие проводилось в столичном «Крокус Сити Холл». Предприятие оказалось совершенно не рентабельным: на организацию и проведения конкурса было потрачено порядка 12 миллионов долларов, причем половина средств была израсходована на лицензионные отчисления, и еще столько же – на прочие расходы. Заработок же составил лишь 2 миллиона долларов – то есть, организаторы ушли в минус на 10 миллионов долларов.

Складывалось впечатление, что Трампа, который являлся совладельцем конкурса, ситуация ничуть не беспокоит – свои деньги он получил. Тем не менее, после мероприятия он написал в Twitter Аразу Агаларову: «Я отлично провел выходные с тобой и твоей семьей. Ты проделал ПОТРЯСАЮЩУЮ работу. Следующий шаг ― TRUMP TOWER-МОСКВА. ЭМИН ЗАЖЕГ!». И через какое-то время совместный девелоперский проект действительно стартовал, но в итоге его быстро свернули.

Если принять во внимание новый отчет о партнерах, Трампу это только сыграло на руку: в досье на Агаларовых говорится, что бизнесмены располагают большими связями в преступном мире и тесно связаны с людьми, имеющими отношение к убийствам, организации проституции, отмыванию денег, торговле оружием и наркотиками и другим преступлениям. При этом, деятельность этих лиц распространялась за пределы в России и затрагивала, в том числе, и США. В документе, помимо этого, упоминаются «прочные связи с российским правительством», имеющиеся у Араза Агаларова, в том числе, с теми, кто причастен к влиянию на результаты президентских выборов 2016 года. Более того, у бизнесмена, по данным досье, имеется выход на президента РФ Владимира Путина и его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Ираклий Кавеладзе

Имя Ираклия Кавеладзе упоминается в отчете Роберта Мюллера, посвященного российскому вмешательству в президентские выборы 2016 года. Там говорится, что предварительные переговоры по совместному бизнес-проекту Трампов и Агаларовых в девелопмент-сфере велись через сына американского миллиардера Дональда Трампа-младшего и ,собственно, Кавеладзе, который работал на Араза Агаларова.

В досье, подготовленном Сенатом США, всплыли новые детали. Там сообщается, что Кавеладзе имел определенные проблемы с законом, и его компрометирует не только связь с российским бизнесменом, который, как уже упоминалось выше, связан с преступными кругами и имеет выход на президента РФ. В соответствии с ним, Кавеладзе может быть причастен к отмыванию денег. Открытые им компании учредили порядка 2000 фирм, причем некоторые из них фигурировали под вымышленными именами российских брокеров. Компании Кавеладзе перевели в общей сложности свыше $1 млрд на 236 счетов в двух американских банках, причем большая часть этих средств затем была переведена обратно на счета российских брокеров, открытые в Восточной Европе. По утверждению Кавеладзе, он не совершал ничего противозаконного, а расследование Счетной палаты США посчитал «охотой на ведьм».

Георгий Рцхиладзе

Партнер Trump Organization Георгий Рцхиладзе, по данным авторов досье, предостерегал компанию от совместных проектов с Агаларовыми. Вот что на этот счет говорится в отчете: «По информации от [бывшего юриста Трампа] Майкла Коэна, в период проведения конкурса «Мисс Вселенная» 2013 года, друг Георгий Рцхиладзе предупредил, что ему «плевать на Агаларовых, что они бандиты и что дел с ними он не ведет». По словам Коэна, узнав, что Трампы подумывают о совместном проекте с Агаларовыми, Рцхиладзе вновь предупредил о том, что эти бизнесмены «очень жесткие».

Когда отчет был опубликован, Рцхиладзе несколько смягчил свою риторику в адрес Агаларовых, объяснив свою позицию в электронном письме: «Я сказал Майклу, что Агаларовы ― важные люди в деловых кругах, и несмотря на успех Crocus Group, я бы продолжал общение с осторожностью, ведь заниматься бизнесом в России иногда весьма трудно, а сводить Трампа с Россией нужно крайне осмотрительно. Майклу Коэну я рассказал, что мой бизнес с Crocus Group просто оказался не таким, как я ожидал. И уж «бандитами» я Агаларовых точно не называл».

Рцхиладзе сотрудничал с Trump Organization в Грузии и в какой-то момент предложил компании проект уже в России. Сделка так и не была заключена, но на этапе ее согласования Трамп вполне мог сойтись с членами правительства РФ, так как, по словам Рцхиладзе, проект был направлен на рассмотрение в мэрию Москвы и в президентскую администрацию. Рцхиладзе по этому поводу заявил следующее: «Не помню, что именно я сказал Майклу. Если мне не изменяет память, друг сообщил мне, что застройщик готовит презентацию его проекта для мэра Москвы, и намекнул, что с лицензией на бренд Трампа затея была бы еще более впечатляющей. <…> Главной целью Майкла было ни много ни мало заполучить проект по строительству сияющей башни Trump Tower в Москве. И он надеялся, что проект поддержит правительство. Наверняка он думал, будто если у строительства не будет поддержки со стороны верхушки власти, то ничего не получится».

Андрей Розов

В 2016 году, в разгар президентской кампании Трампа, Trump Organization решило договориться о сделке с застройщиком Андреем Розовым, который работал с Феликсом Сейтером. Слова последнего приводятся в отчете: «Я пришел к Майклу и сказал: «Майкл, у меня есть потенциальная сделка по Trump Tower в Москве, и мы бы могли ее провернуть. У меня есть хороший застройщик. Я хочу поговорить с мистером Т». Он ответил: «Конечно». Потом вернулся ко мне и сказал: «Приступим».

В документе приводятся слова Коэна, который изложил ситуацию со своей стороны: «После беседы с Сейтером я сказал Трампу, что есть возможность построить в Москве высочайшее в мире здание. Он спросил, с кем придется работать. Я ответил, что предложение поступило от Феликса, и он сразу обрадовался: «О, Феликс!» Я добавил: «Но учтите, что партнер не Феликс, он лишь представляет получателя лицензии и в проекте участвовать не будет». Трамп тогда сказал: «Ладно, держите его поближе». Имелось в виду, держать его на коротком поводке».

Авторы отчета пришли к выводу, что часть контактов Розова связана с лицами, которые причастны к операциям по вмешательству в избирательный процесс США, причем речь идет и о личных, и о профессиональных связях. К примеру, один из его бизнес-партнеров Сталбек Мишаков плотно общается с бизнесменом Олегом Дерипаской, который, как считают в комитете, осуществляет руководство существенной долей внешних операций российского правительства. При этом, там не принимают во внимание тот факт, что сам Дерипаска не раз отрицал свою причастность к вмешательству в американские выборы.

Отметим, в отчете Мюллера упоминается ситуация вокруг сделки с Розовым. Там говорится, что стимул к ее заключению исчез, однако Коэн не стал ставить Трампа в известность о том, что от этой идеи придется отказаться, поскольку, по его мнению, сохранялся шанс дать проекту новую жизнь. Когда в ходе слушаний в Конгрессе у Коэна поинтересовались, почему компания Трампа отказалась от идеи построить башню в Москве, тот дал очень простой ответ – потому что Трамп выиграл президентские выборы.