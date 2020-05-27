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Досада, надежда, страх: Песков рассказал об уроках, которые вынес из борьбы с COVID-19

27 мая 2020, 04:55  •  34 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об уроках, которые вынес из борьбы с COVID-19. Он считает произошедшее опытом. Но вначале пришлось испытать смешанные чувства: досаду, надежду, страх и другие.
Больше месяца Дмитрий Песков, как и вся страна, жил по непривычному сценарию. Его семья оставалась дома, не контактировала с внешним миром, соблюдала меры предосторожности. Сам он ходил на работу, постоянно сдавал тесты, свёл к минимуму личное общение с другими людьми. Пресс-секретарь в колонке для ТАСС признался, что тогда у него было ощущение, что все эти меры помогут избежать заражения.
А потом одно из тестирований показало положительный результат. Песков пишет, что сначала испытал чувство досады. Потом у него появилась надежда на бессимптомное или хотя бы лёгкое протекание болезни. Затем пришёл страх, если надежда не оправдается. Пришлось пережить и волнение за родных.
"Что касается уроков, которые можно из всего этого вынести… Давайте так: мы получили опыт борьбы с пандемией. Ведь никто из нас в жизни не сталкивался с этим! У нас всех в жизни это в первый раз. И теперь мы приобрели такой опыт, теперь мы знаем, как вести себя и что делать в условиях пандемии", - заявил пресс-секретарь президента.
Он призвал трезво оценивать ситуацию с пандемией, не гипертрофировать её влияние. Рано или поздно она закончится. Дмитрий Песков добавил, что пока этого не произошло, защитная маска всё-таки нужна.
Кстати, как сообщает телеканал "360", Песков, выйдя из больницы, не установил приложение "Социальный мониторинг". Он пока не пользовался этим инструментом, вызвавшим множество споров.

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