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Дорвавшийся до Европы украинец убил иностранку за 900 рублей
17 августа 2019, 10:09 • 139 • В мире
Украинец Андрей Мацола дорвался до Европы и убил иностранку. Не сторговавшись со жрицей любви (цена вопроса составила 300 крон – около 900 рублей), он изнасиловал ее и вдобавок забил до смерти.
Преступление попало на камеры видеонаблюдения чешского города Усти-над-Лабем. На кадрах Мацола подходит к проститутке на улице. Как объяснял он позже в суде, он не сторговался с иностранкой – рассчитывал на сумму в 300 крон, но та запросила чуть больше.
В итоге разозленный украинец избил женщину, оттащил ее за рекламный щит и изнасиловал, после чего взял камень и стал бить по голове… Несчастная скончалась на месте.
В итоге, пишет портал "Русская весна", суд признал его виновным в убийстве и хулиганстве. При этом гособвинению не удалось доказать, что имел место факт изнасилования. В итоге украинца приговорили к 17,5 годам заключения, и запретили ему въезд в Чехию на 10 лет.
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