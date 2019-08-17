Дорвавшийся до Европы украинец убил иностранку за 900 рублей

Преступление попало на камеры видеонаблюдения чешского города Усти-над-Лабем. На кадрах Мацола подходит к проститутке на улице. Как объяснял он позже в суде, он не сторговался с иностранкой – рассчитывал на сумму в 300 крон, но та запросила чуть больше.

В итоге разозленный украинец избил женщину, оттащил ее за рекламный щит и изнасиловал, после чего взял камень и стал бить по голове… Несчастная скончалась на месте.

В итоге, пишет портал "Русская весна", суд признал его виновным в убийстве и хулиганстве. При этом гособвинению не удалось доказать, что имел место факт изнасилования. В итоге украинца приговорили к 17,5 годам заключения, и запретили ему въезд в Чехию на 10 лет.