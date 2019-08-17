Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Нанесенный ущерб - 13 млн: С организаторов митинга 27 июля в Москве требуют возм...
Технологии у них более продвинутые. Но их украли русские
В CNN намекнули Трампу на возвращение Аляски обратно России
Украинский паспорт, молдавский раскол и белорусские выборы (Армен Гаспарян)
Главная / В мире

Дорвавшийся до Европы украинец убил иностранку за 900 рублей

17 августа 2019, 10:09  •  139 • В мире
Украинец Андрей Мацола дорвался до Европы и убил иностранку. Не сторговавшись со жрицей любви (цена вопроса составила 300 крон – около 900 рублей), он изнасиловал ее и вдобавок забил до смерти.
Преступление попало на камеры видеонаблюдения чешского города Усти-над-Лабем. На кадрах Мацола подходит к проститутке на улице. Как объяснял он позже в суде, он не сторговался с иностранкой – рассчитывал на сумму в 300 крон, но та запросила чуть больше.
В итоге разозленный украинец избил женщину, оттащил ее за рекламный щит и изнасиловал, после чего взял камень и стал бить по голове… Несчастная скончалась на месте.
В итоге, пишет портал "Русская весна", суд признал его виновным в убийстве и хулиганстве. При этом гособвинению не удалось доказать, что имел место факт изнасилования. В итоге украинца приговорили к 17,5 годам заключения, и запретили ему въезд в Чехию на 10 лет.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



139
Источник
Похожие новости
17 августа 2019, 09:54
«Рассчитывают охладить пыл»: откажется ли Индия от принципа неприменения ядерного оружия первой
16 августа 2019, 11:24
"Ждут серьезные последствия": Госдеп угрожает всем, кто связан с танкером Grace 1
16 августа 2019, 11:24
Характерные переломы: Эксперты заявляют о "намеренном убийстве" Эпштейна - СМИ
16 августа 2019, 11:24
Дайджест СМИ: Трамп хочет купить Гренландию, США помогли России заработать на нефти
16 августа 2019, 17:54
Выход России из госдолга США поможет ФРС переубедить Трампа поднять ключевую ставку
16 августа 2019, 21:09
9 мая разобьет рабочую неделю пополам - Роструд
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 августа 2019, 03:39
"Убило перед самым днём рождения": Бойцы Донбасса сообщили о новых смертях ...
17 августа 2019, 03:39
В CNN намекнули Трампу на возвращение Аляски обратно России
17 августа 2019, 00:24
"Тихую рокировку" с русскими С-400 в Сирии разглядели со спутника
17 августа 2019, 03:39
Суицид или убийство: Вскрытие поставило точку в деле миллиардера-педофила
17 августа 2019, 06:54
"Чтоб русские померли... Со смеху": Советнику Зеленского ответили на заявле...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 августа 2019, 23:54
«Вы, украинцы, такие же дураки как и мы, грузины. Поверили американцам»
12 августа 2019, 06:39
"Армия России пошла в атаку, гремят бои": Украинское издание впало в истерику
14 августа 2019, 00:54
"Русские теперь за всё отвечают": Алек Болдуин объяснил, почему смерть Эпштейна "повесили" на Москву
13 августа 2019, 05:24
Ученые раскрыли тайну испытаний Супер-Оружия Путина (Telegram. обзор)
14 августа 2019, 05:39
Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерине
10 августа 2019, 10:39
Тайна и причина смерти Анатолия Собчака: Как умер один из самых известных политиков России
11 августа 2019, 01:24
Золотая афера «хозяев денег» близка к своему концу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.