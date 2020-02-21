«Дорожные войны» в России: ситуация улучшается, но до победы далеко • 49 • Аналитика

Выступая на 3-й Всемирной министерской конференции по безопасности дорожного движения, проходившей на нынешней неделе в столице Швеции, глава отечественного Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев пояснил, что смертность на дорогах в России за последнее десятилетие понизилась, причем значительно — почти на 50%. Однако говорить о том, что с этим страшным злом в России удалось покончить, преждевременно. В дорожно-транспортных происшествиях ежегодно гибнут десятки тысяч россиян. Что же нужно сделать для того, чтобы максимально снизить этот показатель?



По словам министра, тенденция к снижению количества ДТП и числа их жертв наблюдалась и в минувшем году: их случилось почти на 7% меньше, чем в 2018-м. В сравнении же с 2009 годом количество жертв «дорожной войны» снизилось с 26 тысяч до менее 17. И это при том, что в мировых масштабах, согласно данным ООН, смертность от дорожно-транспортных происшествий не уменьшается, а, напротив, растет. В самой России за это время, кстати говоря, число автомобилей увеличилось втрое. То есть налицо вполне реальный успех. Но в "войнах на дорогах" до победы пока далеко. Каждая человеческая жизнь, потерянная в мирное время из-за чьего-то нежелания соблюдать правила и закон, – уже непоправимая утрата, и самоутешение процентами и цифрами тут вряд ли уместно.







По всей видимости, работа еще предстоит колоссальная. Колокольцев на упомянутом выше мероприятии поделился с зарубежными коллегами крайне амбициозным намерением: к 2030 году «выйти на нулевой показатель смертности в ДТП». Для достижения столь высокой планки отечественным правоохранителям, законодателям и судьям, очевидно, придется и далее идти по пути ужесточения ответственности за недопустимые водительские проступки. Прежде всего за «пьяную» езду, которая, вне всяких сомнений, является одной из основных причин дорожных бед и трагедий.



Согласно статистике, с момента введения в 2015 году уголовной ответственности за повторное вождение в нетрезвом виде, количество попавшихся на подобном безответственном поведении ездоков через год-два начало снижаться. И не потому, что закон остался на бумаге: он как раз «материализуется» в виде конкретных тюремных сроков, и это работает. Желающих таким образом заиметь судимость и лишиться возможности управлять автомобилем с каждым годом становится меньше. Тем не менее, такие все еще находятся. Только за первую половину 2019 года за езду «под мухой» ответили более 27 тысяч человек. 24 тысячи из них остались без водительских прав. 3 с половиной тысячи вдобавок осуждены и лишены свободы. Чуть меньшее количество отделалось условными сроками. Всего же за прошлый год судьи сделали «бесправными» более 150 тысяч нарушителей ПДД. Сопоставляем со статистикой снижения ДТП и делаем вывод о том, что максимальная суровость в данном вопросе приносит отличные результаты.



Безусловно, одной лишь практикой наказаний тут не обойтись. Давно доказано, что самое прямое отношение к количеству аварий имеет качество дорог, на которых они либо случаются постоянно, либо являются досадной редкостью. Больше хороших и отличных трасс и шоссе – меньше аварий. Прекрасным средством против нарушителей ПДД является повсеместное внедрение средств автоматической фиксации нарушений. С бесстрастной видеокамерой не договориться «полюбовно», ее не разжалобить, не обмануть. Вопросы тут в другом: чтобы штрафы сполна платили все и всегда; а также в том, чтобы эти штрафы были оправданы, помогали предупреждать, а не использовались исключительно для кормления тех, на чьи счета часть средств поступает. Происходить это должно невзирая на лица, должности и прочее. Закон или один для всех, или его просто нет.



Вне всяких сомнений, различных рычагов, способных оказать существенное влияние на дорожную ситуацию в стране, у власти и правоохранителей имеется достаточно. И все-таки стоит помнить, что приставить по полицейскому к каждому водителю, и воткнуть видео- или фотокамеру под каждое дерево или куст – дело совершенно нереальное. Безопасность на дороге начинается с каждого из нас – пешехода и тем более водителя. Ну, или нами она заканчивается… Сделать Россию страной с низкой смертностью от ДТП сможет только осознание этого жизненного постулата. Выступая на 3-й Всемирной министерской конференции по безопасности дорожного движения, проходившей на нынешней неделе в столице Швеции, глава отечественного Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев пояснил, что смертность на дорогах в России за последнее десятилетие понизилась, причем значительно — почти на 50%. Однако говорить о том, что с этим страшным злом в России удалось покончить, преждевременно. В дорожно-транспортных происшествиях ежегодно гибнут десятки тысяч россиян. Что же нужно сделать для того, чтобы максимально снизить этот показатель?По словам министра, тенденция к снижению количества ДТП и числа их жертв наблюдалась и в минувшем году: их случилось почти на 7% меньше, чем в 2018-м. В сравнении же с 2009 годом количество жертв «дорожной войны» снизилось с 26 тысяч до менее 17. И это при том, что в мировых масштабах, согласно данным ООН, смертность от дорожно-транспортных происшествий не уменьшается, а, напротив, растет. В самой России за это время, кстати говоря, число автомобилей увеличилось втрое. То есть налицо вполне реальный успех. Но в "войнах на дорогах" до победы пока далеко. Каждая человеческая жизнь, потерянная в мирное время из-за чьего-то нежелания соблюдать правила и закон, – уже непоправимая утрата, и самоутешение процентами и цифрами тут вряд ли уместно.По всей видимости, работа еще предстоит колоссальная. Колокольцев на упомянутом выше мероприятии поделился с зарубежными коллегами крайне амбициозным намерением: к 2030 году «выйти на нулевой показатель смертности в ДТП». Для достижения столь высокой планки отечественным правоохранителям, законодателям и судьям, очевидно, придется и далее идти по пути ужесточения ответственности за недопустимые водительские проступки. Прежде всего за «пьяную» езду, которая, вне всяких сомнений, является одной из основных причин дорожных бед и трагедий.Согласно статистике, с момента введения в 2015 году уголовной ответственности за повторное вождение в нетрезвом виде, количество попавшихся на подобном безответственном поведении ездоков через год-два начало снижаться. И не потому, что закон остался на бумаге: он как раз «материализуется» в виде конкретных тюремных сроков, и это работает. Желающих таким образом заиметь судимость и лишиться возможности управлять автомобилем с каждым годом становится меньше. Тем не менее, такие все еще находятся. Только за первую половину 2019 года за езду «под мухой» ответили более 27 тысяч человек. 24 тысячи из них остались без водительских прав. 3 с половиной тысячи вдобавок осуждены и лишены свободы. Чуть меньшее количество отделалось условными сроками. Всего же за прошлый год судьи сделали «бесправными» более 150 тысяч нарушителей ПДД. Сопоставляем со статистикой снижения ДТП и делаем вывод о том, что максимальная суровость в данном вопросе приносит отличные результаты.Безусловно, одной лишь практикой наказаний тут не обойтись. Давно доказано, что самое прямое отношение к количеству аварий имеет качество дорог, на которых они либо случаются постоянно, либо являются досадной редкостью. Больше хороших и отличных трасс и шоссе – меньше аварий. Прекрасным средством против нарушителей ПДД является повсеместное внедрение средств автоматической фиксации нарушений. С бесстрастной видеокамерой не договориться «полюбовно», ее не разжалобить, не обмануть. Вопросы тут в другом: чтобы штрафы сполна платили все и всегда; а также в том, чтобы эти штрафы были оправданы, помогали предупреждать, а не использовались исключительно для кормления тех, на чьи счета часть средств поступает. Происходить это должно невзирая на лица, должности и прочее. Закон или один для всех, или его просто нет.Вне всяких сомнений, различных рычагов, способных оказать существенное влияние на дорожную ситуацию в стране, у власти и правоохранителей имеется достаточно. И все-таки стоит помнить, что приставить по полицейскому к каждому водителю, и воткнуть видео- или фотокамеру под каждое дерево или куст – дело совершенно нереальное. Безопасность на дороге начинается с каждого из нас – пешехода и тем более водителя. Ну, или нами она заканчивается… Сделать Россию страной с низкой смертностью от ДТП сможет только осознание этого жизненного постулата. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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