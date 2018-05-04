Дорожные карты: в России изменились правила прохождения техосмотра

В России вступили в силу новые правила технического осмотра автомобилей. Теперь диагностические карты будут выдавать всем водителям, в том числе владельцам неисправных машин. Если транспортное средство не соответствует требованиям безопасности, оператор внесёт пометку о невозможности его эксплуатации. Также из закона исчезло упоминание талонов техосмотра, которые по факту не используются уже несколько лет.

С 4 мая в России вступили в силу изменения процедуры технического осмотра автомобилей.

Согласно документу, теперь владельцу автомобиля будут выдавать диагностическую карту, даже если машина не соответствует обязательным требованиям безопасности. При этом оператор техосмотра должен будет сделать соответствующую пометку.

«При выявлении несоответствия транспортного средства хотя бы одному из обязательных требований безопасности транспортных средств указать в диагностической карте данное несоответствие и дать заключение о невозможности эксплуатации транспортного средства», — говорится в новом пункте правил.

Также закон уточняет наказание для недобросовестных операторов. Теперь они несут ответственность за выдачу диагностической карты с положительным вердиктом в случае, если автомобиль не соответствует требованиям безопасности.

Кроме того, из закона исчезли упоминания талона техосмотра, который заменили на диагностическую карту в 2012 году.

Диагностическая карта должна отражать соответствие автомобиля существующим параметрам безопасности, заметил в беседе с RT руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

«Это нововведение абсолютно правильно… Переход к этому соответствует международным стандартам», — сказал эксперт.

Напомним, что ранее оператор не выдавал диагностическую карту в случае выявления нарушений. Карта требуется водителю для получения одного из обязательных документов — страхового полиса ОСАГО.

Обязательная аптечка и шипы на все колёса

Более существенные изменения в правила техосмотра вступили в силу 22 февраля. Водителей обязали укомплектовывать свои автомобили не только аварийным знаком остановки, но и аптечкой.

Также автолюбителям запретили демонтировать оригинальные стеклоочистители и стеклоомыватели, а также устанавливать на фары бесцветные или окрашенные оптические детали и плёнки. В то же время требование не распространяется на владельцев праворульных машин, которые корректируют свет с помощью дополнительных средств.

По новым правилам шипованную резину следует устанавливать на все четыре колеса — ранее разрешалось использовать её только на одной из осей. Также документ запретил эксплуатацию автомобиля с повреждениями или дефектами усилителя рулевого управления, если он предусмотрен конструкцией транспортного средства.

Изменения также зафиксировали продолжительность техосмотра легковых автомобилей, которая составляет 30 минут.

Нововведения ожидают и процедуру технического осмотра автобусов. Об этом в конце апреля сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников. По его словам, МВД предложило вернуть полномочия по проведению осмотра ГИБДД. Предполагается, что осмотр будут проводить два раза в год, сопровождая процедуру фото- и видеофиксацией «с подключением ГЛОНАСС».

«Чтобы этих вопросов касаемо недобросовестных операторов, которые продают диагностические карты, интегрируют их в систему базы учёта и получают на основании этого полис ОСАГО, не было. Это будет фактически исключено», — цитирует главу ГИБДД ТАСС.

Он также призвал ужесточить ответственность для операторов технического контроля. По его словам, соответствующие документы уже подготовлены.

Сотрудник оформляет диагностическую карту

РИА Новости

© Виталий Аньков

По данным СМИ, существенные поправки в процедуру техосмотра готовит Министерство экономического развития. Как ранее сообщали «Известия», ведомство собирается разработать документ, который предусматривает введение фото- и видеорегистрации технического осмотра автомобиля.

В свою очередь, газета «Коммерсантъ» сообщала, что поправки, подготовленные Минэкономразвития, позволят усилить контроль над процедурой. Издание отмечало, что в ведомстве предложили ужесточить наказание за фиктивный осмотр. Поправки предполагают штраф до 10 тыс. рублей для оператора, который допустил к движению автомобиль, не прошедший техосмотр. За внесение недостоверных данных ему будут грозить принудительные работы на срок до четырёх лет, за подобное деяние, совершённое группой лиц по предварительному сговору, — тюремный срок до четырёх лет. Как пишет газета, водителей, управляющих не прошедшим техосмотр автомобилем, ждёт штраф в 800 рублей.