Дорожные карты привели Лукашенко к Путину

После встречи президентов Путина и Лукашенко 9 сентября в Москве на следующий день в Минске состоялось заседание Совета министров Союзного государства с участием премьеров двух стран, носившее уже прикладной характер, после которого были обнародованы те самые дорожные карты, о которых говорили обе стороны на протяжении трёх последних лет. Царьград анализирует, куда ведут эти карты и что в них хотелось бы видеть дополнительно.

Гармоничненько так…

Сразу после премьерских переговоров по итогам встречи двух президентов, обнародовали совместное заявление Председателя Правительства Российской Федерации и Премьер-министра Республики Беларусь, носившее название "О текущем развитии и дальнейших шагах по углублению интеграционных процессов в рамках Союзного государства". Кстати, само Союзное государство ещё в 2019 году воспринималось половиной граждан России и Белоруссии довольно смутно.

Инфографика: телеканал Царьград

Инфографика: телеканал Царьград

Начиналось заявление очень тёплыми словами: "Председатель Правительства Российской Федерации М.В. Мишустин и Премьер-министр Республики Беларусь Р.А. Головченко провели заседание в атмосфере дружбы, взаимопонимания и доверия, традиционной для союзнических отношений между Российской Федерацией и Республикой Беларусь".

Итогом "атмосферы дружбы, взаимопонимания и доверия" стало согласование 28 интеграционных сфер, реализация которых намечена на 2021–2023 годы. Сам документ содержит 24 слова "гармонизация", что говорит о романтическом настрое писавших документ чиновников – скорее всего, женского пола.

Попунктная карта дорог

1. Первым пунктом программы стало положение о "сближении макроэкономической политики", где стороны договорились "гармонизировать" общее законодательство в области макроэкономики и статистики, дабы поддержать малый и средний бизнес и упорядочить процедуры несостоятельности и банкротства. Каким образом будет реализовываться этот пункт с российской стороны, сказать сложно. Тут необходимо будет вносить такое количество поправок в законы, какое наша Госдума за два года прочесть не сможет.

2. Далее последовал пункт о "гармонизации денежно-кредитной политики и макропруденциального регулирования", который необходимо реализовать до декабря 2022 года. Учитывая, что с нашей стороны будет действовать ведомство Эливиры Набиуллиной, живущее не по российским законам, а по правилам международных ростовщиков, можно предположить, что пункт встретит достаточное сопротивление от российских чиновников. Если, конечно, не отправят Эльвиру Сахипзадовну послом, например, в Зимбабве.

3. Третьим пунктом назначили "гармонизацию валютного регулирования и валютного контроля", чтобы упорядочить общие правила открытия счетов, проведения валютных операций и т.д. Тут больших проблем быть не должно. Достаточно напринимать внутренних межбанковских соглашений. Валюту и деньги вкладчиков нам только дай.

4. Далее следует "гармонизация требований в области обеспечения информационной безопасности в финансовой сфере". Это необходимо для признания "аудита в области информационной безопасности, применения средств трансграничного контроля целостности и подтверждения подлинности при обмене электронной информацией". Тут только одно "но". Несколько недель назад Александр Лукашенко настоятельно посоветовал своим подчинённым писать на бумаге, если не могут обеспечить необходимый контроль над электронной информацией. Возможно, и Москве стоит перейти на "аналоговые" носители, если регулярные утечки информации провалили тест на безопасность. Лукашенко плохого не посоветует.

5. Следующий пункт внушает серьёзные опасения за финансовое благополучие белорусов. Он будет "гармонизировать нормы регулирования кредитных и некредитных финансовых организаций, а также финансового рынка в целом". Пункт предполагает "взаимный допуск банковских, страховых, лизинговых и микрофинансовых организаций на финансовые рынки Союзного государства". Микрофинансы? Это те организации, которым русские люди должны более 20 трлн рублей? Ну-ну, попробуйте, пустите микрофинансовых козлов в белорусский огород.

6. Следующий пункт о "гармонизации требований в области противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и финансового терроризма (ПОД/ФТ) носит также внутренний финансовый характер и вряд ли встретит серьёзное сопротивление.

7. Пункт номер 7 не призван ничего гармонизировать, а просто предполагает взаимную интеграцию платёжных систем. Также внутрифинансовое упорядочивание, не требующее больших законодательных усилий.



Видео: телеканал Царьград / vk.com Видео: телеканал Царьград / vk.com

8. В этом пункте речь идёт о "гармонизации требований в области защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов, а также предотвращения недобросовестных практик на финансовом рынке". Тут по большому счёту нужно будет только перевести белорусское слово "махлярства" на русское "мошенничество" – и будет гармонично.

9. Пункт должен "интегрировать информационные системы государственных контролирующих органов по прослеживаемости товаров". Тут необходим перевод с чиновничьего на русский язык. Речь идёт о товарах особой маркировки. Например, табачные изделия, алкоголь, мясо-молочная продукция и т.д. Следить за этими товарами теперь, скорее всего, будет система наподобие уже действующей на территории России системы "Меркурий", которая отслеживает ветеринарную продукцию. Вопрос только в доработке и во внедрении этой системы в белорусскую инфраструктуру торговли.

10. В сущности, продолжение предыдущего пункта. Тут мы будем "интегрировать информационные системы по маркировке товаров". Вопрос только в разработке нормативно-правовой базы по регулированию и техническому сопровождению обязательной маркировки товаров.

11. Важный пункт о "гармонизации налогового и таможенного законодательства и сотрудничества в таможенной сфере" в рамках Союзного государства. Основным тут является положение о создании постоянного комитета Союзного государства по налоговым вопросам. Общие таможенные правила уже более-менее работают в рамках Таможенного союза. А вот налоговая реформа потребует определённых усилий от законодателей обеих стран. Наши, правда, будут заняты чтением "Макроэкономической политики" (см. пункт 1). Плюс к налоговым вопросам будут "гармонизированы подходы к ведению статистики взаимной торговли, систем категорирования участников внешнеэкономической деятельности и института уполномоченных экономических операторов".

12. Собственно, продолжение темы внедрения информационных систем отслеживания, но уже не за товарами, а за тем, из чего делаются эти товары. Тут произойдёт "интеграция информационных систем государственных контролирующих органов в части ветеринарного и карантинного фитосанитарного контроля". Возникает только один вопрос: если мясо из Польши запрещено к ввозу в Россию, а белорусы из него охотно делают колбасу, которая идёт потом на русский прилавок, то грозит ли нам дефицит польско-белорусской колбасы?

13. А вот интересный пункт об "интеграции информационных систем транспортного контроля государственных контролирующих органов". Он будет "производить обмен данными по результатам транспортного контроля на территории двух государств, что повысит прозрачность и безопасность автомобильных перевозок". Вопрос в том, это касается только системы "Платон" в части грузоперевозок или теперь русские частники-лихачи будут получать штрафы от белорусского ГАИ в случае превышения скорости?

14. Пункт, касающийся авиа, ж\д, водных и автомобильных перевозок, об "унификации регулирования транспортного рынка в области воздушного транспорта", тоже носит внутриотраслевой характер и не сильно отвлечёт от чтения "макроэкономики" российских законодателей. А вот автолюбители, которые заметили ухудшение дорожного полотна на территории Белоруссии, должны увидеть улучшения, поскольку "будут подготовлены общие нормы законодательства в части классификации автодорог, требований к осуществлению дорожной деятельности, обеспечению безопасности дорожного движения, размещению объектов дорожного сервиса, осуществлению контрольно-надзорной деятельности".

15. Самый болезненный пункт, по которому стороны бодались до последнего. Это "формирование объединённого рынка газа к июлю 2022 года". ЦГ не раз говорил о том, что газ у нас с белорусами общий. Поэтому стоит только приветствовать такой подход. Это тем более важно для белорусов, поскольку нефть и газ – основные позиции импорта Белоруссии.

Инфографика: телеканал Царьград

16. Продолжение предыдущего пункта, но уже в сфере "формирования объединённого рынка нефти и нефтепродуктов". Законодатели будут потеть над этим и предыдущим пунктами. Тут сталкиваются интересы слишком многих серьёзных игроков.

17. Пункт является продолжением упорядочивания в энергетической сфере и касается уже электроэнергии, рынок который планируется "сформировать и объединить". И тут будут сложности: если по белорусским законам недра и электроэнергия находятся в ведении государства, то у нас – после чубайсовского развала РАО "ЕЭС" – приструнить всех игроков на этом рынке будет непросто. Выхода два: 1) запустить Чубайса на развал электроэнергетики Белоруссии с последующим расстрелом, ибо у Лукашенко не забалуешь; 2) вернуть всё в лоно государственного управления на территории России. Посмотрим.

18. Пункт о "развитии атомной энергетики" уже успешно реализуется русско-белорусскими специалистами и даже успел стать причиной скандала. Именно из-за опасности атаки БелАЭС авиалайнером Ryanair белорусские военные подняли в воздух истребитель, который до сих пор не даёт покоя "западным доброжелателям" Белоруссии. По этому пункту только необходимо унифицировать законодательство. Вопрос по большей части технический.

19. Карта по "формированию единой аграрной политики" также успешно реализуется на практике – вопрос только в "сближении законодательства".

20. Меры по "формированию единой промышленной политики" можно только приветствовать. Совместные производства – это рабочие места, рост благосостояния – как русских, так и белорусов. Тут необходимо смотреть подробности мер, которые будут предпринимать правительства в этом направлении. От себя можно пожелать уделить особое внимание отечественному станкостроению, которое было развалено доброхотами в 1990-е годы и без которого никакое промышленное и экономическое развитие невозможно. Эти меры позволят сблизить основные экономические показатели наших стран.

Инфографика: телеканал Царьград

21. "Введение единых правил доступа к государственному заказу и государственным закупкам" потребует опять же определённых усилий законодателей и взаимного признания гарантий банковских учреждений.

22. А вот "единые правила в области защиты прав потребителей" нам очень не помешают. У нас правила есть, но работают они только на каких-то неведомых потребителей. У нас Роспотребнадзор слишком занят выполнением функций Минздрава и МВД. До работы ли ему по профилю!

23. Разработка "единых правил конкуренции" потребует усилий только надзорных антимонопольных органов и разработки общих правовых актов. Скорее всего, ФАС получит дополнительные полномочия по части назначения внеплановых проверок.

24. Пункт об "унификации требований к организации и осуществлению торговой деятельности" носит больше формальный характер. Никто не препятствует торговать белорусам в России и наоборот. Лишь бы налоги платили.

25. Решению больного вопроса для граждан двух стран с роумингом на мобильную связь посвящён пункт "формирования единых принципов функционирования единого рынка связи и информатизации".

26. Пункт об "унификации регулирования бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской (финансовой) отчётности" не потребует больших законодательных усилий. В Белоруссии действует свой стандарт, но он максимально приближён к РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учёта) благодаря ЕАЭС, а МСФО (международный стандарт финансовой отчётности) обязателен для крупных предприятий, котирующихся на биржах или выходящих на IPO.



Видео: телеканал Царьград / vk.com Видео: телеканал Царьград / vk.com

27. Незначительный, казалось бы, пункт об "унификации законодательства в сфере туристской деятельности" вполне себе может оказаться рабочим, поскольку мало кто из русских людей знает, как красиво в Белоруссии. Будет повод посетить. Тем более если страны примут единую стратегию развития туризма. Плюс единое законодательство по защите интересов туристов.

28. Вопрос о "проведении согласованной политики в социально-трудовой сфере" давно перезрел. Белорусы не могут восприниматься на территории России как гастарбайтеры из Средней Азии, и нужно создать дополнительные благоприятные условия для братского народа.

Надо бы разъяснить и усилить

Как видно из вышенаписанного, 28 принятых дорожных карт дают общие очертания интеграции. Стороны пришли с согласию по вопросу, что делать, но самое-то главное – это ответить на вопрос: как делать? Любой из вышеперчисленных пунктов можно повернуть как во благо людей, так и против. К тому же, как было отмечено в итоговом документе после заседания, решению этих задач "препятствуют деструктивные, противоречащие международному праву действия ряда западных государств и структур", которым наши страны договорились противодействовать совместно.

Но угрозы извне не так страшны, как внутренние враги. Уже говорилось о том, что госбанки двух государств подняли вой по поводу введения единой валюты на территории Союзного государства. Экономический блок правительства России тоже думает не о развитии русской экономики, а о том, как бы побольше вложить в долговые обязательства западных стран.

Вопросы совместной разработки законодательной базы Союзного государства потребуют уже в ближайшее время организации общего парламента, о котором говорил Владимир Путин после встречи с Алекснадром Лукашенко. Как верно заметил русский президент, время политической интеграции придёт вслед за экономической. Кажется, уже пришло. Сейчас самое время.