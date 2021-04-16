Дорожная расстановка: Мишустин обсудил в Минске вопросы интеграции

Санкционное давление США и ЕС становится дополнительным стимулом для развития Союзного государства России и Белоруссии, заявили «Известиям» в Госдуме по итогам визита премьер-министра Михаила Мишустина в Минск . Несмотря на трудности в переговорах по сырьевым и налоговым вопросам, обе страны готовы на взаимные уступки, считают эксперты. Однако политологи не исключают, что подписание дорожных карт по интеграции может стать поводом для введения новых экономических ограничений западными странами. Во время переговоров с президентом и премьером Белоруссии Михаил Мишустин призвал наращивать товарооборот и восстанавливать транспортное сообщение .

Пересечение интересов

В 25-ю годовщину образования сообщества России и Белоруссии, которое легло в основу Союзного государства, Михаил Мишустин прилетел в Минск, где его ждал глава государства Александр Лукашенко. Будучи бывшим главой ФНС, российский премьер предложил сразу обсудить налоговое интегрирование двух стран , которое до сих пор вызывает много споров.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи в аэропорту Минска. Слева на первом плане — премьер-министр Белоруссии Роман Головченко Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

— Это должно быть выгодно, а ни в коем случае не быть каким-то поглощением , — заявил он в белорусском Дворце независимости, отметив необходимость укреплять двусторонние отношения.

В прошлом году, по его словам, сотрудничеству стран помешала пандемия, из-за которой существенно упал товарооборот — сейчас он составляет $29,5 млрд . Однако тенденция на отрицательную динамику будет переломлена, полагает Михаил Мишустин.

— Коронавирус отходит, хотя наши медики и предупреждают о рисках, которые могут содержаться в различных вариациях штамма. Но совместными действиями мы справимся , — считает российский премьер.

Чтобы экономика быстрее восстанавливалась, белорусский премьер Роман Головченко предложил устранить все барьеры для перемещения через границу для бизнесменов . Михаил Мишустин, в свою очередь, сообщил, что в ближайшее время «Ласточки» снова будут ездить в Минск не только из Москвы, но и из Сочи. Кроме того, ожидается восстановление и объемов авиасообщения.

Российско-белорусский диалог продолжится на президентском уровне, заверил Александр Лукашенко, сообщив о предстоящей встрече с Владимиром Путиным 22 апреля. Накануне визита Михаила Мишустина в Минск глава республики и президент России провели телефонный разговор, в ходе которого выразили обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-белорусских союзнических отношений.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко (справа) во Дворце независимости в Минске. В центре — премьер-министр Белоруссии Роман Головченко Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

Из 28 дорожных карт по интеграции Союзного государства 21 уже готовы к подписанию, сообщил в марте посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко. Оставшиеся темы стороны должны согласовать до конца апреля . Пока что Москве и Минску не удалось договориться по вопросам в налоговой сфере, таможенной, сельскохозяйственной и промышленной политике, а также по ценам на природный газ и созданию единого рынка нефти и нефтепродуктов.

— Интеграционные взаимодействия в Союзном государстве, которое мы сегодня уже подробно обсуждали, в том числе и с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко, — важнейший вопрос. Мы абсолютно уверены, что мы сможем его наращивать абсолютно независимо и, как мы сегодня говорили, использовать возможности этого взаимодействия, интеграции для обеих сторон, чтобы улучшать эффективность наших экономик, — заявил российский премьер.

«У нас дорожная карта по электроэнергетике уже подписана, по нефти и нефтепродуктам готова к подписанию. Сейчас продолжается доработка дорожной карты по газовой сфере», — заявил в пятницу журналистам вице-премьер Александр Новак .

Михаил Мишустин также напомнил о реализации совместного проекта по экспортным поставкам белорусских нефтепродуктов через российские порты , соглашение по которому было подписано в феврале.

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

— Этот проект на сегодняшний день показывает, как быстро мы можем решать разные вопросы, в том числе логистические . И в ходе моего визита мы также собираемся подписать с вами соглашение по вопросам летной годности между авиационными властями России и Белоруссии, — сказал Михаил Мишустин, обращаясь к Роману Головченко. — Оно упростит порядок одобрения и валидации поставляемой в Белоруссию российской гражданской авиационной техники.

Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов между тем сообщил, что республика рассчитывает до конца июня получить второй транш российского кредита в размере $500 млн . При этом он не стал отвечать на вопрос относительно переговоров о возможности новых заимствований от РФ.

Соглашение о предоставлении Белоруссии российского кредита в сумме, эквивалентной $1 млрд, было подписано 21 декабря 2020 года. Первый транш кредита в размере $500 млн Минфин получил 30 декабря.

С оглядкой на прошлое

В далеком 1999 году предполагалось, что Союзное государство станет особенным интеграционным объединением, которое будет балансировать между статусами международной организации и государства. Объединить Россию и Белоруссию должны были общие гражданство, конституция, валюта и многие другие вещи. Однако спустя более чем 20 лет намеченные цели в большей мере остались на бумаге.

Те же решения, которые принимаются, проходят длительный период согласования . Например, отменить роуминг Москва и Минск договорились еще в 2017 году, но лишь в 2019-м стороны подписали соответствующую дорожную карту. В итоге граждане обеих стран смогут звонить друг другу без переплат ориентировочно только с 2022 года.

Однако постоянные попытки США и Евросоюза диктовать условия Москве и Минску с помощью экономического давления подталкивают две страны к сотрудничеству и дальнейшей интеграции, заявил «Известиям» председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников . Российские и белорусские политики понимают, что более тесное сотрудничество позволяет эффективнее отстаивать свои национальные интересы на международной арене.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время переговоров с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в Национальной библиотеке в Минске Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

— Не очень важно, в каком конкретно месяце все дорожные карты будут согласованы . После последних санкций США (против российского госдолга. — «Известия») ни у кого нет сомнений, что ни нам, ни Белоруссии ничего хорошего не сулит сотрудничество с Вашингтоном. Поэтому нам нужно подписывать соответствующие документы по интеграции , — отметил политик.

Интеграция продолжается, но есть ряд вопросов, особенно в сырьевой сфере и в налоговой политике, по которым странам сложно договориться, считает политолог Алексей Дзермант.

— Большая часть дорожных карт уже готова — это вселяет оптимизм. В ближайшее время мы увидим результаты. Интенсивные политические контакты доказывают, что у стран есть обоюдный интерес , — сказал «Известиям» эксперт.

Подписание документов по интеграции в рамках Союзного государства, по его мнению, может стать поводом для новых санкций западных стран против России и Белоруссии. Однако, по оценкам руководителя аналитического центра EcooM Сергея Мусиенко, возможный ввод ограничений вряд ли повлияет на ситуацию, потому что Москва и Минск уже успели адаптироваться к постоянному внешнеполитическому давлению.