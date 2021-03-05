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Дорогу в НАТО Украине заблокировала Германия – посол

05 марта 2021, 16:55  •  180 • Политика
Фото: Oberhaeuser via www.imago-images/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Если бы все шло по плану Киева, он уже мог быть полноценным членом альянса
Украина рассчитывала вступить в НАТО еще до обострения отношений с Россией в 2014 году. В частности, президент Виктор Ющенко был уверен, что страна под его руководством получит План действий по членству (ПДЧ) в Североатлантическом альянсе. Но все сорвалось из-за позиции Германии.
Украинский дипломат Александр Чалый вспоминает, как на саммите НАТО в 2008 г. в Бухаресте участники целый час обсуждали тему Украины и в итоге решили не давать ПЧД. Решающим стало мнение канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая проголосовала против.
По воспоминаниям Чалого, Ющенко такого не ожидал и "был раздавлен". При встрече с Меркель он потребовал ответа, зачем она помешала движению Киева в западный военный блок.
"Пока безопасность моей страны больше выигрывать от того, что вы не являетесь членом НАТО, чем от того, что вы являетесь членом НАТО, мы будем против",
– приводит ответ канцлера "24 Телеканал Новин".
Сейчас уже новое руководство Незалежной стремится в НАТО. В феврале 2021 г. Владимир Зеленский предложил альянсу расширить присутствие в Черном море, а чуть ранее он открыл вход на Украину иностранным войскам.
По словам министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, усилия Киева угодить на Западе непременно оценят и уже в 2021 г. дадут ПДЧ. А там все еще лет 10 – и Украина в НАТО, передает телеканал.
Ранее немецкие СМИ написали о разочаровании Зеленским.

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