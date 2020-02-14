«Дорогу молодежи»: почему глава Калужской области покинул свой пост

Отставка губернатора Калужской области Анатолия Артамонова связана с омоложением кадров. Об этом в беседе с «Известиями» заявил сам экс-глава региона, 13 февраля покинувший должность по собственному желанию. Политик положительно оценил свою работу на губернаторском посту и выразил уверенность, что его преемник Владислав Шапша успешно справится с новыми обязанностями. Сейчас в регионе нет серьезных проблем, однако не нужно сбавлять обороты. Сам же Анатолий Артамонов, по его словам, продолжит работу на благо Калужской области.

«Всё, пора»

Анатолий Артамонов пришел на пост губернатора в ноябре 2000-го. В 2004 году он был переизбран, а уже в 2005-м из-за отмены прямых выборов был утвержден в должности главы субъекта Законодательным собранием. В 2015 году он вновь одержал победу и сохранил свой пост. В России Артамонов был вторым по продолжительности пребывания на посту главой региона после Евгения Савченко, возглавляющего Белгородскую область.

Анатолий Артамонов и Владимир Мединский на открытии памятника Ивану III в Калуге Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Все уже объяснили: по собственному желанию. Долго работаю, и возраст уже у меня. Всё, пора! Надо уступить дорогу молодежи. Обязательно буду помогать своему преемнику. Я продолжу работу на благо Калужской области и своего Отечества, — рассказал «Известиям» Анатолий Аратамонов. — Пока не знаю, какую должность я займу. Перспективы у Владислава Шапши (новый губернатор Калужской области. — «Известия») очень хорошие. Я уверен, что он справится с новыми обязанностями, сориентируется и будет работать хорошо.

Со своими коллегами экс-губернатор публично попрощался еще 8 февраля, когда выступал с ежегодным отчетом перед Законодательным собранием. В своей речи он сделал акцент не столько на достижениях прошедшего 2019 года, сколько на том, как область преобразилась за последние 19 лет. Фактически в этот день Артамонов подвел итог своей 20-летней работы, а в конце поблагодарил присутствующих за многолетнее сотрудничество.

«Калужское чудо»

За долгие годы на посту Анатолию Артамонову удалось вывести субъект на устойчивые позиции. Сейчас экономическая основа региона — 12 индустриальных парков, особая экономическая зона и два мощных кластера: автомобильный и фармацевтический. Первый объединяет 30 производителей автокомпонентов, а том числе таких крупных игроков рынка, как Volkswagen, Volvo и завод «ПСМА Рус», который производит тяжелые коммерческие автомобили Peugeot, Citroen и многие другие. По самым популярным моделям калужские заводы достигли 60% уровня локализации, что позволяет меньше зависеть от поставок комплектующих из-за границы.

Денис Мантуров и Анатолий Артамонов на открытии фармацевтического завода в Обнинске Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Региональный фармкластер объединяет крупнейшие международные и российские фармконцерны. Доля товаров и услуг этой сферы на рынке составляет около 3%, а по ряду позиций — от 10% до 50%.

— В разные периоды времени у субъекта были определенные проблемы: сначала нужно было «встать с колен», потом — добиться инвестиционной привлекательности региона, затем — чтобы он стал донором и все были довольны, что живут в Калужской области. Сейчас нужно поддерживать темп, а для этого надо много и упорно работать, — отметил Анатолий Артамонов.

Сергей Гапликов и Анатолий Артамонов во время укладки асфальта в рамках семинара-совещания и заседания Госсовета РФ по вопросу подготовки нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов в разговоре с «Известиями» назвал Артамонова одним из самых успешных губернаторов, чей пик карьеры пришелся на начало 2010-х годов. Позже появилось понятие «Калужское чудо», когда за кратчайшие сроки из региона-аутсайдера удалось сделать инвестиционно привлекательный регион.

Вопрос возраста

Эксперты, опрошенные «Известиями», высоко оценивают работу Артамонова на посту губернатора, связывая его отставку с возрастом и ротацией кадров в преддверии выборов.

— В ближайшее время Анатолий Артамонов займет новый пост, а Владислав Шапша будет исполнять обязанности главы субъекта и готовиться к сентябрьским выборам. Отставка связана с тем, что закончился 20-летний срок губернаторства и было принято решение уйти в отставку, — считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от Калужской области Алексей Александров. — Президент очень хорошо относится как к нему, так и к Калужской области. Происходит ротация естественным путем. Владислав Шапша — совсем молодой человек, мэр наукограда Обнинска, которого вырастил Артамонов. Думаю, он продолжит его курс.

Владиславу Шапше, указ о назначении которого врио губернатора Калужской области Владимир Путин подписал 13 февраля, 47 лет. С 2015 года он исполнял полномочия главы администрации города Обнинска Калужской области. Шапша проходил обучение на третьем потоке Программы развития кадрового управленческого резерва, которая была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Владимир Путин и Владислав Шапша Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Уже известно, что новый глава региона планирует предложить кандидатуру своего предшественника на должность сенатора от области.

— Идет обновление всей России, и Артамонов достаточно давно находился в своей должности. Та динамика, которую демонстрировала область в первые годы его правления, к сожалению, сейчас уже выдохлась. Руководство страны приняло решение о замене, и тут нет каких-то подводных камней, — сказал «Известиям» директор Института избирательных технологий Евгений Сучков.

Уход Анатолия Артамонова может стать не последней отставкой губернаторов-старожилов, считает президент Центра политических и социальных исследований «Аспект» Георгий Фёдоров. Ротация в губернаторском корпусе может быть продолжена, а старые лица будут сменять молодые новые.