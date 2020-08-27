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Дорогой гость: Деньги на лечение Навального возьмут из кармана простых немцев - СМИ

27 августа 2020, 22:50  •  78 • Политика
Оплата лечения блогера-оппозиционера Алексея Навального, вероятнее всего, ляжет на плечи немецких налогоплательщиков, выяснили СМИ.
После транспортировки блогера-оппозиционера Алексея Навального в берлинскую клинику "Шарите" встал вопрос о том, кто же заплатит за лечение "борца с режимом". Как выяснилось, ни одна из заинтересованных сторон не спешит раскошеливаться и все затраты, скорее всего, лягут на плечи простых немцев.
Предприниматель Борис Зимин, являющийся покровителем Алексея Навального, оплатил лишь перевозку оппозиционера на самолёте из России в Германию. Соратники оппозиционера, в частности Леонид Волков, пока не спешат объявлять сбор средств на лечение своего вождя. Власти России в лице пресс-секретаря Дмитрия Пескова также открестились от оплаты лечения оппозиционера.
Из всех кандидатов остаётся лишь немецкая сторона, однако и тут не всё так однозначно. Сообщалось, что Навальному был предоставлен статус личного гостя канцлера Германии, но в пресс-службе правительства опровергли данную информацию. Таким образом, федеральное правительство Германии тоже умыло руки.
Вероятнее всего, затраты по лечению Навального возьмёт на себя сама берлинская клиника "Шарите". Она может себе это позволить, так как частично финансируется за счёт федерального бюджета Германии. Таким образом, за лечение Навального в итоге всё равно заплатят простые немцы, пишет "Открытые медиа".

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