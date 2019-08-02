Дорогой динозавров. Вымрем или приспособимся? • 57 • Аналитика Самоуверенность как причина вымирания?

Однажды среди динозавров распространился слух, что из космоса может прилететь астероид и всех их уничтожить. Да даже и не слух, а вполне себе авторитетное мнение динозавровой академии наук. Но динозавры не очень поверили в это.









— Ха-ха-ха! – сказали диплодоки и стегозавры. – Да вы посмотрите, какие мы огромные и сильные! Какой ещё астероид?! Да он даже шкуру нам не пробьет!



— Хи-хи-хи! – вторили им дейнонихи и сципиониксы. – Да вы только взгляните, какие мы быстрые и юркие! Да никакой астероид по нам даже близко не попадет – увернемся!



А птеродактили и вовсе недоуменно пожали крыльями – ну, глупость ведь, они довольно высоко летают и точно знают, что никакого космоса там нет и астероидов тоже.



Чем это закончилось, мы все более-менее неплохо знаем. Точнее, споры о причинах до сих пор ведутся, но результаты нам известны доподлинно – динозавры вымерли. Причем все: и огромные травоядные диплодоки, и ловкие хищные дейнонихи, и крылатые птеродактили. И если обобщить, то все версии их гибели сводятся к одному – изменению климата. А было ли это изменение скачкообразным или постепенным, вопрос не такой уж принципиальный на фоне их печального итога.



Увы, сейчас всё чаще и всё с большей убежденностью звучат голоса наших современников, говорящих о начавшемся процессе потепления климата и о том, что последствия этого процесса могут быть весьма печальны для России. Хотя многие утверждают прямо обратное: потепление будет для России благом, а не бедой. А ещё больше людей, в том числе специалистов и ученых, говорят о том, что само глобальное потепление является мифом, придуманным для «отмывания денег» разного рода научными коллективами. А наблюдаемые колебания среднегодовых температур были всегда и носят циклический характер.



Вообще, огромное сопротивление встречает именно постулируемая большинством ученых мысль, что человеческая деятельность несет огромный, часто невосполнимый вред природе. Ну, дескать, были неприятные последствия, погибло несколько видов животных, но ведь их ещё тысячи и тысячи на планете, на наш век хватит, и на наших детей и внуков останется! А раз так, то стоит ли забивать себе голову и беспокоиться?



Кому катастрофа, а кому и сплошные выгоды?

Наверное, нет смысла вступать в дискуссию с теми, кого климатические изменения не беспокоят в принципе. А вот вопрос о том, не могут ли они оказаться благом для России, не так уж прост. Во всяком случае, мы с вами являемся свидетелями того, как постепенно оттаивает Северный морской путь, и уже почти наверняка можно сказать, что это в перспективе весьма выгодно для нашей страны. Хороший пример положительного, хотя бы с экономической и стратегической точек зрения, климатического изменения. А вдруг они все будут такими или ещё лучше?!



Недавно ученые Сибирского федерального университета и Института леса имени В. Н. Сукачева опубликовали исследование, основанное на наблюдениях за процессами сокодвижения в стволах сибирской лиственницы и сосны. И согласно их выводам, при продолжении процесса глобального потепления сосна весьма скоро заменит лиственницу в сибирских лесах.



Это интересное наблюдение дает довольно много пищи для размышлений.



Экспериментальными данными подтверждается, что глобальное потепление не вымысел, оно давно идет, и природа уже довольно активно на него реагирует. А кроме того, нужно понимать, что Сибирь является одним из крупнейших лесных регионов в мире. Любые глобальные изменения в его лесном покрове могут негативно сказаться не только на самой Сибири или даже России, но и всего мира.



Технически причиной замещения становится оттаивание мерзлотных грунтов. Как правило, в результате этого процесса они дополнительно обводняются, заболачиваются, повышается кислотность почвы. Лиственница же, в отличие от сосны, к кислотности почв очень требовательна, что и приводит к тому, что в прежде лиственничных лесах молодые деревья прорастают неохотно.





На смену лиственнице, как уже сказано, с удовольствием идет сосна. Ученые отмечают, что при сохранении существующих тенденций со временем сибирские леса станут больше похожи на леса Скандинавии, где мерзлота носит очаговый характер, а в лесу преобладают сосны и ели. И это выглядит, в общем, не таким уж страшным, правда? Нет, ну действительно, чего страшного – сосновые и еловые леса тоже весьма живописны, дают много орехов, а это пища для разного рода лесной живности. Казалось бы, живи да радуйся!



Но есть и минусы, хоть и менее очевидные на первый взгляд, но весьма серьезные. В частности, в летнее время испарительная способность лиственничных лесов значительно выше, чем у сосняков и ельников. Соответственно, меньше влаги будет испаряться с поверхности, а это может привести к дальнейшему заболачиванию почв, усилению паводков, даже наводнений. И к последнему нужно отнестись серьезно – при общей площади водосбора, которая в Сибири измеряется миллионами квадратных километров, несколько лишних миллиметров оставшихся на почве осадков могут привести к весьма значительным подтоплениям в определенных «узких местах», а знаменитые сибирские болота могут расшириться даже не в разы, а в десятки раз. И вместо милых глазу светлых, красивых сосняков мы скорее получим огромные непроходимые болота, куда даже на вездеходах соваться будет опасно.



Конечно, мы не берем в расчет совсем печальный сценарий, согласно которому все ледники на Земле растают, в значительная часть Сибири просто уйдет под воду, став продолжением Северного Ледовитого океана. Но давайте пока без крайностей, тем более, что, как показывает практика, реальность часто бывает как раз где-то посередине. Хотя да, признаем: в таком случае нам совершенно все равно, что там показывает сокодвижение в стволах лиственницы и чем это дерево может быть заменено.







И плато станет островом…

Увы, человечество все активнее тратит ресурсы, которыми располагает наша планета. В этом году, например, Всемирный день экологического долга наступил 29 июля. И это раньше, чем когда-либо в прошлом. Например, в 2003 году он был аж 22 сентября – то есть на два месяца позже.



Вероятно, не все знают, что такое Всемирный день экологического долга, поэтому приведем небольшое специальное пояснение. Это день, когда человечество исчерпало все возобновляемые ресурсы, которые Земля может воспроизвести за год. То есть это чистая питьевая вода, чистый воздух и гумусный слой почвы.



Ещё раз уточним – речь именно о возобновляемых ресурсах. То есть про нефть, природный газ и уголь мы даже не говорим. Так что рассказы о том, что потреблять нужно только возобновляемые ресурсы, нуждаются в корректировке: да, за ними явный приоритет, но даже их нужно потреблять меньше.



Так вот, 29 июля мы потребили все, что наша планета смогла дать нам за год. С этого дня мы живем в долг, потребляя ресурсы из её, если так можно выразиться, запасников. И темпы «ухода в минус» все ускоряются и ускоряются…



Согласно расчетам, при сохранении существующих темпов потребления, если бы всем жителям Земли обеспечить уровень жизни, как в США, нам потребовалось бы 5 таких планет, как наша, для того, чтобы жить не в долг. Для австралийского уровня потребления это 4,1 планеты. Для российского – 3,2. Действительно мало потребляют индусы – при их уровне жизни человечеству хватило бы 0,7 Земли. Но, будем справедливы, даже мы не хотим жить в массе своей как живут в Индии…



А значит, уровень потребления будет расти и дальше. И Всемирный день экологического долга будет наступать все раньше. Будут расти выбросы, загрязнение воздуха, воды и почвы. Будут расти температуры воздуха и те угрозы, которые нам это несет. Под прикрытием экологического сотрудничества. Американская милитаризация Амазонии



И вроде как получается, что выхода нет, так или иначе лиственница со временем станет краснокнижным деревом, а потом и вовсе исчезнет под суровыми водами Северного Ледовитого океана, подошедшего почти вплотную к Транссибу. Тлен, тоска, безысходность? Мы все умрем?



Разумеется, у меня нет готовых ответов на эти вопросы, хотя умрем мы, конечно, все… Но что касается влияния вероятных климатических изменений на нашу страну, то тут, как никогда, нужны серьезный анализ и прогнозирование. Что-то, действительно, может оказаться и благом. Что-то станет катастрофой, и ничего с этим, к сожалению, не поделать.



Вероятно, наши внуки или правнуки действительно будут летать на остров Путорана на отличную морскую рыбалку, а общая площадь России уменьшится на несколько миллионов квадратных километров без всяких иноземных нашествий.



Самое главное – быть готовыми к любому развитию событий. Иначе и вправду вымрем. Как динозавры. Однажды среди динозавров распространился слух, что из космоса может прилететь астероид и всех их уничтожить. Да даже и не слух, а вполне себе авторитетное мнение динозавровой академии наук. Но динозавры не очень поверили в это.— Ха-ха-ха! – сказали диплодоки и стегозавры. – Да вы посмотрите, какие мы огромные и сильные! Какой ещё астероид?! Да он даже шкуру нам не пробьет!— Хи-хи-хи! – вторили им дейнонихи и сципиониксы. – Да вы только взгляните, какие мы быстрые и юркие! Да никакой астероид по нам даже близко не попадет – увернемся!А птеродактили и вовсе недоуменно пожали крыльями – ну, глупость ведь, они довольно высоко летают и точно знают, что никакого космоса там нет и астероидов тоже.Чем это закончилось, мы все более-менее неплохо знаем. Точнее, споры о причинах до сих пор ведутся, но результаты нам известны доподлинно – динозавры вымерли. Причем все: и огромные травоядные диплодоки, и ловкие хищные дейнонихи, и крылатые птеродактили. И если обобщить, то все версии их гибели сводятся к одному – изменению климата. А было ли это изменение скачкообразным или постепенным, вопрос не такой уж принципиальный на фоне их печального итога.Увы, сейчас всё чаще и всё с большей убежденностью звучат голоса наших современников, говорящих о начавшемся процессе потепления климата и о том, что последствия этого процесса могут быть весьма печальны для России. Хотя многие утверждают прямо обратное: потепление будет для России благом, а не бедой. А ещё больше людей, в том числе специалистов и ученых, говорят о том, что само глобальное потепление является мифом, придуманным для «отмывания денег» разного рода научными коллективами. А наблюдаемые колебания среднегодовых температур были всегда и носят циклический характер.Вообще, огромное сопротивление встречает именно постулируемая большинством ученых мысль, что человеческая деятельность несет огромный, часто невосполнимый вред природе. Ну, дескать, были неприятные последствия, погибло несколько видов животных, но ведь их ещё тысячи и тысячи на планете, на наш век хватит, и на наших детей и внуков останется! А раз так, то стоит ли забивать себе голову и беспокоиться?Наверное, нет смысла вступать в дискуссию с теми, кого климатические изменения не беспокоят в принципе. А вот вопрос о том, не могут ли они оказаться благом для России, не так уж прост. Во всяком случае, мы с вами являемся свидетелями того, как постепенно оттаивает Северный морской путь, и уже почти наверняка можно сказать, что это в перспективе весьма выгодно для нашей страны. Хороший пример положительного, хотя бы с экономической и стратегической точек зрения, климатического изменения. А вдруг они все будут такими или ещё лучше?!Недавно ученые Сибирского федерального университета и Института леса имени В. Н. Сукачева опубликовали исследование, основанное на наблюдениях за процессами сокодвижения в стволах сибирской лиственницы и сосны. И согласно их выводам, при продолжении процесса глобального потепления сосна весьма скоро заменит лиственницу в сибирских лесах.Это интересное наблюдение дает довольно много пищи для размышлений.Экспериментальными данными подтверждается, что глобальное потепление не вымысел, оно давно идет, и природа уже довольно активно на него реагирует. А кроме того, нужно понимать, что Сибирь является одним из крупнейших лесных регионов в мире. Любые глобальные изменения в его лесном покрове могут негативно сказаться не только на самой Сибири или даже России, но и всего мира.Технически причиной замещения становится оттаивание мерзлотных грунтов. Как правило, в результате этого процесса они дополнительно обводняются, заболачиваются, повышается кислотность почвы. Лиственница же, в отличие от сосны, к кислотности почв очень требовательна, что и приводит к тому, что в прежде лиственничных лесах молодые деревья прорастают неохотно.На смену лиственнице, как уже сказано, с удовольствием идет сосна. Ученые отмечают, что при сохранении существующих тенденций со временем сибирские леса станут больше похожи на леса Скандинавии, где мерзлота носит очаговый характер, а в лесу преобладают сосны и ели. И это выглядит, в общем, не таким уж страшным, правда? Нет, ну действительно, чего страшного – сосновые и еловые леса тоже весьма живописны, дают много орехов, а это пища для разного рода лесной живности. Казалось бы, живи да радуйся!Но есть и минусы, хоть и менее очевидные на первый взгляд, но весьма серьезные. В частности, в летнее время испарительная способность лиственничных лесов значительно выше, чем у сосняков и ельников. Соответственно, меньше влаги будет испаряться с поверхности, а это может привести к дальнейшему заболачиванию почв, усилению паводков, даже наводнений. И к последнему нужно отнестись серьезно – при общей площади водосбора, которая в Сибири измеряется миллионами квадратных километров, несколько лишних миллиметров оставшихся на почве осадков могут привести к весьма значительным подтоплениям в определенных «узких местах», а знаменитые сибирские болота могут расшириться даже не в разы, а в десятки раз. И вместо милых глазу светлых, красивых сосняков мы скорее получим огромные непроходимые болота, куда даже на вездеходах соваться будет опасно.Конечно, мы не берем в расчет совсем печальный сценарий, согласно которому все ледники на Земле растают, в значительная часть Сибири просто уйдет под воду, став продолжением Северного Ледовитого океана. Но давайте пока без крайностей, тем более, что, как показывает практика, реальность часто бывает как раз где-то посередине. Хотя да, признаем: в таком случае нам совершенно все равно, что там показывает сокодвижение в стволах лиственницы и чем это дерево может быть заменено.Увы, человечество все активнее тратит ресурсы, которыми располагает наша планета. В этом году, например, Всемирный день экологического долга наступил 29 июля. И это раньше, чем когда-либо в прошлом. Например, в 2003 году он был аж 22 сентября – то есть на два месяца позже.Вероятно, не все знают, что такое Всемирный день экологического долга, поэтому приведем небольшое специальное пояснение. Это день, когда человечество исчерпало все возобновляемые ресурсы, которые Земля может воспроизвести за год. То есть это чистая питьевая вода, чистый воздух и гумусный слой почвы.Ещё раз уточним – речь именно о возобновляемых ресурсах. То есть про нефть, природный газ и уголь мы даже не говорим. Так что рассказы о том, что потреблять нужно только возобновляемые ресурсы, нуждаются в корректировке: да, за ними явный приоритет, но даже их нужно потреблять меньше.Так вот, 29 июля мы потребили все, что наша планета смогла дать нам за год. С этого дня мы живем в долг, потребляя ресурсы из её, если так можно выразиться, запасников. И темпы «ухода в минус» все ускоряются и ускоряются…Согласно расчетам, при сохранении существующих темпов потребления, если бы всем жителям Земли обеспечить уровень жизни, как в США, нам потребовалось бы 5 таких планет, как наша, для того, чтобы жить не в долг. Для австралийского уровня потребления это 4,1 планеты. Для российского – 3,2. Действительно мало потребляют индусы – при их уровне жизни человечеству хватило бы 0,7 Земли. Но, будем справедливы, даже мы не хотим жить в массе своей как живут в Индии…А значит, уровень потребления будет расти и дальше. И Всемирный день экологического долга будет наступать все раньше. Будут расти выбросы, загрязнение воздуха, воды и почвы. Будут расти температуры воздуха и те угрозы, которые нам это несет.И вроде как получается, что выхода нет, так или иначе лиственница со временем станет краснокнижным деревом, а потом и вовсе исчезнет под суровыми водами Северного Ледовитого океана, подошедшего почти вплотную к Транссибу. Тлен, тоска, безысходность? Мы все умрем?Разумеется, у меня нет готовых ответов на эти вопросы, хотя умрем мы, конечно, все… Но что касается влияния вероятных климатических изменений на нашу страну, то тут, как никогда, нужны серьезный анализ и прогнозирование. Что-то, действительно, может оказаться и благом. Что-то станет катастрофой, и ничего с этим, к сожалению, не поделать.Вероятно, наши внуки или правнуки действительно будут летать на остров Путорана на отличную морскую рыбалку, а общая площадь России уменьшится на несколько миллионов квадратных километров без всяких иноземных нашествий.Самое главное – быть готовыми к любому развитию событий. Иначе и вправду вымрем. Как динозавры. Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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