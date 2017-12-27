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Дороговато будет

27 декабря 2017, 21:54  •  226 • Карикатуры

Обеспокоенные американскими санкциями бизнесмены хотят вернуть капиталы в Россию, пишет Блумберг. По оценке агентства, общая сумма средств может достичь триллиона долларов.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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