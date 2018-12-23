«Дорогостоящая ошибка»: почему в США заговорили о необходимости сохранить военное присутствие в Сирии

Президент США Дональд Трамп подвергся резкой критике представителей как Демократической, так и Республиканской партии в связи с решением вывести войска из Сирии. В частности, серьёзный резонанс в СМИ вызвало письмо американских сенаторов, в котором они указывают на необходимость сохранить военное присутствие в САР, так как в противном случае ИГ* в регионе снова активизируется, что будет вредить безопасности США. Сам Трамп утверждает, что с боевиками разберутся «местные страны». Между тем конкретные планы Пентагона по уходу из арабской республики по-прежнему неизвестны. Эксперты не исключают, что позиция Трампа относительно вывода войск из Сирии может поменяться или просто оказаться блефом: Вашингтон может лишь сократить численность группировки, и при этом у него останется возможность наносить удары с воздуха и моря.

Большой резонанс в Соединённых Штатах вызвало письмо группы демократов и республиканцев в связи с заявлением Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии. Конгрессмены обеих партий убеждены, что глава государства поторопился с принятием этого решения.

«В настоящее время такие действия являются преждевременной мерой и дорогостоящей ошибкой, которая не только угрожает безопасности Соединённых Штатов, но и подпитывает ИГ, Башара Асада, Иран и Россию. Если вы решите выполнить своё решение и выведете наши войска из Сирии, то остатки ИГ в Сирии непременно пополнятся новыми бойцами и активизируются в регионе», — говорится в документе.

По сообщениям американских СМИ, инициатором письма является республиканец Линдси Грэм, который считается одним из сторонников Трампа. Ранее сенатор выразил обеспокоенность тем, что президент не желает учитывать позицию Пентагона. Как пояснил Грэм, решение главы Белого дома не поддержал министр обороны Джеймс Мэттис, подавший в отставку 20 декабря.

Наряду с республиканцами президента США раскритиковали и в Демократической партии. Так, член палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси назвала решение Трампа «безответственным» по отношению к «союзникам в борьбе против терроризма». Уход американских военнослужащих из САР, по её мнению, является «рождественским подарком Владимиру Путину». Аналогичной точки зрения придерживается и сенатор-демократ Роберт Менендес.

Как сообщает Associated Press, из-за разногласий с Трампом по поводу вывода войск из Сирии в отставку подал спецпредставитель США по борьбе с «Исламским государством» Бретт Макгерк.

Сам Трамп утверждает, что с остатками «Исламского государства» разберутся «местные страны», к которым президент США причисляет Турцию.

«Изначально мы намеревались находиться в Сирии три месяца, и это было семь лет назад. Мы никогда не уходили оттуда. Когда я стал президентом, там был разгул ИГИЛ. Сейчас же ИГИЛ в значительной степени побеждена, и об остатках могут позаботиться местные страны, в том числе Турция. Мы возвращаемся домой!» — написал Трамп в Twitter.

....going to be there for three months, and that was seven years ago - we never left. When I became President, ISIS was going wild. Now ISIS is largely defeated and other local countries, including Turkey, should be able to easily take care of whatever remains. We’re coming home! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 декабря 2018 г.

Традиционная черта американской политики

О решении президента США вывести войска из Сирии говорилось в опубликованном 19 декабря письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс. В документе утверждается, что армия Соединённых Штатов разгромила терроризм и переходит «к следующему этапу данной кампании», в ходе которого подразделения ВС вернутся на родину.

20 декабря в своём видеообращении в Twitter Трамп подчеркнул, что военнослужащие США нанесли сокрушительное поражение ИГ, выполнив поставленные перед ними задачи. По его словам, «теперь нашим войскам пора вернуться домой».

«Республиканцы и демократы, которые сейчас критикуют Трампа, в каком-то отношении правы. Подлинный вывод войск США, если он, конечно, состоится, обрекает незаконные формирования, которые создали американцы, на исчезновение. Тяжело придётся не только «умеренным исламистам», но и курдам. США «сливают» их уже во второй или в третий раз. Но подобное поведение — традиционная черта американской политики», — отметил в беседе с RT эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

Он напомнил, что Вашингтон всегда занимал двойственную позицию по поводу вывода войск из зарубежных стран. По мнению эксперта, точка зрения Белого дома на присутствие там американских армейских подразделений может измениться в зависимости от политической конъюнктуры.

«За примерами далеко ходить не надо — это начавшаяся в 2001 году операция в Афганистане и вторжение в Ирак в 2003 году. О необходимости вывода войск из этих стран в руководстве США не говорил только ленивый. Но по факту менялись лишь численность группировок и объёмы поддержки союзников. Количество американских войск то сокращалось, то увеличивалось. Не думаю, что Сирия станет исключением», — заявил Балмасов.

«Не увидим вывода войск»

В Москве на решение Трампа отреагировали с осторожным оптимизмом. 20 декабря во время большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что США далеко не всегда выполняют свои обещания относительно вывода войск из иностранных государств.

«Что касается вывода американских войск — я не знаю, что это такое. Соединённые Штаты присутствуют, скажем, в Афганистане уже сколько? 17 лет. И почти каждый год говорят о том, что они выводят оттуда свои войска... Мы пока как бы не видим признаков вывода американских войск, но допускаю, что это возможно», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналистки Chicago Tribune Рейчел Марсден.

По информации Reuters, американские подразделения должны покинуть арабскую республику в течение 60—100 дней. Однако власти Соединённых Штатов не анонсировали каких-либо конкретных планов. Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт заявила, что министерство не будет оглашать данные о выводе войск «в интересах безопасности».

Эксперты не исключают, что позиция Трампа относительно вывода войск из Сирии может поменяться или просто оказаться блефом.

«Слишком много в истории примеров, когда Вашингтон изменял свою позицию по поводу военного присутствия за рубежом, откладывал вывод войск или устраивал торжественные церемонии проводов военнослужащих, а потом возвращал их обратно под теми или иными предлогами», — отметил в беседе с RT Аждар Куртов, редактор журнала «Проблемы национальной стратегии» Российского института стратегических исследований (РИСИ).

Эксперт полагает, что военная политика в Сирии не принесла Соединённым Штатам ожидаемых успехов из-за противодействия со стороны России, Ирана, а также в связи с жёсткой позицией президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по курдскому вопросу.

«В подобных конфликтах США всегда необходимо опираться на некую креатуру. В противном случае присутствие американских войск становится небезопасным. В Сирии, помимо боевиков, этой креатурой были курды. Но сотрудничество с ними обернулось большими проблемами с Анкарой. Фактически американцы остались без поддержки крупных местных сил, и поэтому Трамп мог посчитать, что риски присутствия в Сирии (по крайней мере в нынешнем масштабе) слишком велики», — подчеркнул Куртов.

Напомним, что первые американские военнослужащие появились в Сирии около трёх лет назад в рамках операции «Непоколебимая решимость», которую США проводят совместно с союзниками по антиигиловской коалиции с августа 2014 года. В январе 2016 года Пентагон признал появление в САР 50 спецназовцев. Военнослужащие перешли границу арабской республики с территории Турции, не запрашивая разрешения Дамаска и Совбеза ООН.

Осенью 2017 года численность американских войск в Сирии выросла до 1,7 тыс. человек. В настоящее время она составляет около 2 тыс. военнослужащих. Помимо боевых частей, в Сирии присутствуют военные советники, инструкторы и инженерные подразделения.

До настоящего времени в обязанности американских военнослужащих входила корректировка авиаударов, подготовка бойцов курдского ополчения и «умеренной оппозиции», создание различных незаконных вооружённых формирований (НВФ) и руководство ими, а также контроль за распределением поставляемого в САР оружия.

По информации Минобороны РФ, в 2016—2017 годах Пентагон развернул в Сирии сеть временных военных баз. Например, неподалёку от города Кобани американцы обновили взлётно-посадочную полосу и открыли пункт материально-технического обеспечения.

С апреля 2017 года войска США удерживают в оккупации пункт пропуска Эт-Танф и контролируют 55-километровую зону вокруг него. На оккупированной территории американские военнослужащие ведут подготовку и вооружают отряды «умеренной оппозиции». По сообщению интернет-ресурса BuzzFeed, база рядом с Эт-Танфом будет закрыта.

Как неоднократно сообщало Минобороны, из-за военной активности Соединённых Штатов в критической ситуации находится расположенный вблизи Эт-Танфа 50-тысячный лагерь беженцев «Эр-Рукбан». Американские военнослужащие препятствуют доставке в него продовольствия и медикаментов. Это вынуждает жителей лагеря вступать в ряды НВФ.

Сергей Балмасов напомнил, что Москва и Дамаск регулярно указывали на незаконный характер присутствия в Сирии военнослужащих США, требуя от Вашингтона прекратить военную деятельность в арабской республике и поддержку НВФ.

«Тем не менее решение Трампа нельзя рассматривать как уступку Москве или Дамаску. Как и прежде, США выгодно военное присутствие в САР, и я уверен, что в обозримой перспективе мы не увидим вывода войск. В Сирии наверняка останутся сотрудники ЦРУ и силы специальных операций. К тому же в «случае необходимости» Пентагон всегда сможет нанести удары с воздуха и моря», — отметил эксперт.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.