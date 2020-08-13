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Дорого обойдется: в Вашингтоне пригрозили Москве за "сговор" с боевиками

13 августа 2020, 09:30  •  262 • Политика
Майк Помпео. Фото: Jim Loscalzo/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Американцы пообещали жестоко отомстить российским разведчикам
Государственный секретарь Майк Помпео заявил, что США "не будут терпеть", если узнают о сговоре России с террористами. В таком случае нашей стране придется заплатить "огромную цену", пригрозил он.
Американская сторона планирует призвать Россию к ответу, если подтвердятся некие сведения о том, что Москва якобы планировала подкупить талибов (участников запрещенной в РФ организации "Талибан") с целью ликвидации граждан США, пишет РИА "Новости".
В конце июня в издании The New York Times появилась статья, в которой говорилось о неких тайных переговорах разведчиков из РФ с террористами. Российские спецы якобы предлагали боевикам деньги за уничтожение американских военных в Афганистане, напоминает URA.RU.
Москва отрицает данные заявления.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, что источник ложных данных о сговоре России с боевиками обнаружен. Дезинформацию могли запустить власти в Кабуле. Об этом заявил официальный представитель движения в Катаре Сухель Шахин.

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