|
Дорого обойдется: в Вашингтоне пригрозили Москве за "сговор" с боевиками
13 августа 2020, 09:30 • 262 • Политика
Американцы пообещали жестоко отомстить российским разведчикам
Государственный секретарь Майк Помпео заявил, что США "не будут терпеть", если узнают о сговоре России с террористами. В таком случае нашей стране придется заплатить "огромную цену", пригрозил он.
Американская сторона планирует призвать Россию к ответу, если подтвердятся некие сведения о том, что Москва якобы планировала подкупить талибов (участников запрещенной в РФ организации "Талибан") с целью ликвидации граждан США, пишет РИА "Новости".
В конце июня в издании The New York Times появилась статья, в которой говорилось о неких тайных переговорах разведчиков из РФ с террористами. Российские спецы якобы предлагали боевикам деньги за уничтожение американских военных в Афганистане, напоминает URA.RU.
Москва отрицает данные заявления.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, что источник ложных данных о сговоре России с боевиками обнаружен. Дезинформацию могли запустить власти в Кабуле. Об этом заявил официальный представитель движения в Катаре Сухель Шахин.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
262
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 августа 2020, 05:25
|
10 августа 2020, 03:35
|
07 августа 2020, 01:20
|
06 августа 2020, 23:30
|
10 августа 2020, 15:30
|
08 августа 2020, 21:20
|
07 августа 2020, 01:20