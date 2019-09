«Дорого и неэффективно»: почему американские системы Patriot не смогли защитить Саудовскую Аравию • 65 • В мире Американские комплексы Patriot в Саудовской Аравии пропустили десятки беспилотников и крылатых ракет, атаковавших объекты нефтяной компании Saudi Aramco, потому что они не соответствуют заявляемым характеристикам, а эффективность их борьбы с малоразмерными целями низкая. Об этом заявил высокопоставленный источник в Минобороны России. Ранее госсекретарь США Майк Помпео оправдал провал Patriot тем, что «иногда системы ПВО по всему миру демонстрируют противоречивый результат». В свою очередь, эксперты отмечают, что о недостатках американских систем известно уже давно, однако союзники США всё равно вынуждены принимать их на вооружение. Aмериканский противоракетный комплекс Patriot Reuters © Issei Kato Группировка ПВО США у границ Саудовской Аравии, а также американские средства ПРО, находящиеся на вооружении самого королевства, не смогли предотвратить удары по объектам нефтяной компании Saudi Aramco из-за низкой эффективности комплексов Patriot. Об этом заявил высокопоставленный источник в Минобороны России. Ранее глава Госдепа США Майк Помпео прокомментировал работу саудовских ПРО, оснащённых американскими комплексами Patriot, заявив, что «все системы противовоздушной обороны по всему миру всегда работают с переменным успехом». Источник в Минобороны России назвал такие заявления несостоятельными и напомнил о крайне высокой плотности средств ПРО, закрывающих воздушное пространство Саудовской Аравии. По данным ведомства, благодаря США на территории королевства, особенно в его северной части, в последние годы была развёрнута мощнейшая система ПВО в регионе, имеющая сплошное радиолокационное поле. Источник добавил, что северную границу Саудовской Аравии сейчас прикрывают 88 пусковых установок американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Из них 36 имеют модификацию PAC-2, ещё 52 — новейшие PAC-3. «Кроме того, прямо сейчас в Персидском заливе у берегов Саудовской Аравии находятся ещё три эсминца УРО американских ВМС, оснащённые системой ПРО AEGIS и имеющие на вооружении 100 ракет модификации SM-2. Возникает вопрос: как такая действительно мощная система ПВО могла пропустить десятки беспилотников и крылатых ракет? Причина здесь может быть только одна — разрекламированные американцами ЗРК Patriot и AEGIS не соответствуют заявляемым характеристикам, у них низкая эффективность борьбы с малоразмерными воздушными целями и крылатыми ракетами», — заявил источник. Он добавил, что эти системы попросту не готовы к отражению массированного применения противником средств воздушного нападения в реальной боевой обстановке. Системные ошибки ЗРК Patriot, которые исправлялись на бумаге, а не на практике, были замечены ещё во время конфликта в Персидском заливе, объяснил в интервью RT военный эксперт Алексей Леонков. «Кроме того, впоследствии выяснилось, что дальность видения и обнаружение целей напрямую связано с комплексом AWACS. Если его нет, то Patriot по своим характеристикам приближается к «Бук-М2». США, попытавшись раздуть из этой истории антииранскую капанию, сами себе выстрелили в ногу, потому что на деле оказалось, что их комплекс абсолютно бесполезный», — говорит Леонков. В разговоре с RT военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин констатировал, что Patriot — «неудачный комплекс», который американцы продолжают рекламировать и навязывать тем или иным странам, как это было с Турцией. «Странно слышать и видеть, когда высокотехнологичный и высокоинтеллектуальный американский военно-промышленный комплекс не в состоянии сделать ЗРК, который бы хоть немного был приближен к российским системам. И это притом что американцы проводили разведку, покупали С-300 у стран Восточной Европы и исследовали его», — напомнил Литовкин. Подарок из Йемена Напомним, 14 сентября нефтяные заводы компании Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками и, предположительно, крылатыми ракетами. В результате работа объектов была остановлена, что привело к снижению объёма производства нефти в королевстве на 5,7 млн баррелей в сутки — то есть добыча сократилась наполовину. Практически сразу после нападения западные издания обратили внимание на то, что ни один из воздушных объектов, атаковавших заводы, не был перехвачен системами Patriot, которые широко используются в Саудовской Аравии. Aмериканский противоракетный комплекс Patriot

© Inquam Photos/Ovidiu Micsik «Что меня удивляет, так это куда делись американские системы ПРО? Эта ситуация наносит серьёзный ущерб репутации США и их оборонительного вооружения», — приводит агентство Bloomberg слова Фаваза Жержеса, профессора международных отношений Лондонской школы экономики и политических наук. Однако госсекретарь США Майк Помпео призвал не судить американские комплексы строго. «Даже некоторые наилучшие в мире образцы не всегда останавливают угрозу. Мы стремимся использовать инфраструктуру и ресурсы таким образом, чтобы подобные атаки были менее успешными, каковой, судя по всему, была данная», — сказал он. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, которые с 2014 года ведут вооружённую борьбу против Саудовской Аравии и так называемой коалиции арабских государств, которую она возглавляет. Хуситы являются шиитским движением, поэтому члены арабской коалиции обвиняют Иран — шиитское государство — в поддержке и фактическом руководстве действиями хуситов. Стоит отметить, что ранее хуситам удавалось проводить успешные запуски по целям в Саудовской Аравии. В 2017 году власти королевства заявили, что им удалось перехватить баллистическую ракету, запущенную из Йемена по аэропорту Эр-Рияда. Однако вскоре группа экспертов опубликовала в газете The New York Times подробный доклад, в котором, основываясь на спутниковых фото- и видеоматериалах, пришла к выводу, что йеменская ракета перехвачена не была. По словам главы экспертной группы Джеффри Льюиса, хотя хуситы не попали в цель, удар был нанесён достаточно близко к ней. Таким образом, было продемонстрировано, что ракеты хуситов способны её поразить и обойти саудовскую защиту. «Километр — допустимый разброс попаданий для ракет Р-17 Scud. Хуситы чуть было не сровняли этот аэропорт с землёй», — приводит слова Льюиса газета The New York Times. Эксперт по ракетам из НКО «Союз заинтересованных учёных» Лора Грего выразила обеспокоенность тем фактом, что саудовские системы ПВО выпустили по приближающемуся снаряду пять ракет, которые не совершили перехват. «Пять выстрелов по этому снаряду — и все мимо цели? Это — шок. Шок, потому что эта система должна работать», — заявила она. Миллиарды для Raytheon Противоракетный комплекс Patriot был официально принят на вооружение в 1982 году. Он состоит из высокопроизводительной радарной системы, которая может сопровождать до 125 целей и одновременно наводить на них до шести ракет. Время развёртывания комплекса составляет 25 минут, а время обнаружения цели составляет от 8 до 10 секунд. Стрельба ведётся ракетами MIM-104 различных модификаций или ракетами ERINT. Aмериканский противоракетный комплекс Patriot

© Osman Orsal "Такие люди всегда всем мешают": Как Би-би-си встала грудью за убитого в Берлине террориста В настоящий момент эксплуатируется и поставляется в другие страны усовершенствованная версия системы — Patriot PAC-3. Единственный производитель и продавец Patriot — американская корпорация Raytheon — один из крупнейших мировых поставщиков оружия, входящий вместе с компаниями Lockheed Martin и Boeing в так называемую большую тройку подрядчиков американского ВПК. Patriot широко применялись во время первой войны в Заливе, когда США вели боевые действия в отношении Ирака. Там комплексы Patriot работали против ракет Scud — советских баллистических ракет P-17 «Эльбрус», которые в большом количестве состояли на вооружении иракской армии Саддама Хусейна. В 1992 году комитет палаты представителей конгресса США по правительственному надзору выпустил доклад, в котором оценивал эффективность систем ПРО, поставленных американской армии и её союзникам корпорацией Raytheon. Среди прочего группа конгресса, занимавшаяся расследованием, установила, что первое применение ракетных комплексов Patriot во время войны в Персидском заливе «вряд ли можно назвать успешным, учитывая, что менее 9% пущенных ракет перехватили свои цели». Как следует из доклада, «общество и конгресс были введены в заблуждение решительными заявлениями администрации президента и представителей компании Raytheon об успешном применении во время и после войны». Несмотря на столь долгую историю сомнительной эффективности системы Patriot, корпорация Raytheon продолжает зарабатывать на её поставках миллиарды долларов. Так, в 2017 году Пентагон заключил с Raytheon серию контрактов по системам Patriot на общую сумму в $3,8 млрд. Издание Quartz со ссылкой на государственных аудиторов сообщало, что закупка ВС США последней итерации системы — PAC-3 с 2004 года обошлась американским налогоплательщикам более чем в $6,5 млрд. То, что Patriot — слабая система, известно было давно, отметил Виктор Литовкин. «Все пусковые установки американской системы находятся в наклонном положении, поэтому для того, чтобы защитить какую-то цель, вместо одной пусковой установки, как это бывает на системах С-300, С-400, нужно использовать 5—6, это очень дорого и неэффективно», — рассказал Литовкин. Тем не менее Вашингтон часто использует Patriot как политическое оружие в диалоге со своими союзниками и партнёрами, напомнил в беседе с RT Алексей Леонков. «Например, у Польши военный годовой бюджет равен контракту по закупке Patriot, естественно, здесь не обошлось без определённых манипуляций со стороны военно-политического руководства США», — отметил эксперт. Российские аналоги Напомним, что вскоре после инцидента с объектами Saudi Aramco Владимир Путин предложил Саудовской Аравии закупить российские зенитно-ракетные комплексы С-300 или С-400, чтобы обеспечить безопасность своей территории. По словам Алексея Леонкова, эти российские ЗРК действительно превосходят Patriot по ключевым показателям. «С-300, С-400 — это комплексы, которые превосходят Patriot по дальности обнаружения и поражения целей, по скорости управления зенитных ракет, по маневренным характеристикам. Кроме того, у российских комплексов библиотека целей гораздо шире, чем у Patriot: это бомбардировщики, военно-командные пункты, самолёты тактической авиации, части баллистических ракет и оперативно-тактических ракетных комплексов. Российские системы свою эффективность неоднократно доказали, а у американской системы, как выяснилось, подтверждение есть только на бумаге», — говорит Леонков. Виктор Литовкин отметил, что, несмотря на то что Саудовская Аравия ведёт переговоры с Россией о закупке той или иной техники, она очень сильно зависит от США. «Неизвестно, сумеет ли она избавиться от американского диктата, потому что для США королевство служит «кошельком», закупая у них массу бесполезной для себя боевой техники, которая не в состоянии даже отразить атаку йеменских хуситов. Репутация американских систем ПВО и ПРО давно хромает. Это, по идее, должно повлиять на мировое общественное мнение, но американцы всё равно продолжат заставлять покупать эти виды вооружений, несмотря на их невзрачную репутацию», — заключил эксперт.





