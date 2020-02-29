Дорого даже по льготе: Мишустин потребовал использовать все возможности для снижения ипотечной ставки

Существующий на сегодняшний день уровень ипотечных ставок в стране является очень высоким даже с учётом льготных категорий. Правительство намерено найти все возможные пути, чтобы снизить уровень ставок по ипотеке. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, передаёт ТАСС.

Он отметил, что правительство разделяет необходимость снижения ставки по ипотеке и увеличение объёмов кредитования.

Премьер уточнил, что сегодня средняя ставка по ипотечным кредитам в России составляет 9%, но при расчёте здесь учитываются и льготные варианты, такие как дальневосточная, семейная ипотека и другие.

"Все равно в среднем это очень высокая цена для людей", — сказал Мишустин и добавил, что правительство максимально старается сделать в этой сфере те действия, которые возможно.

Он также добавил, что по этому вопросу правительство также ведёт диалог с Банком России.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что сегодняшняя ставка по ипотеке завышена - необходимо искать пути её снижения, тем более возможности для этого есть.

"Ставить себе задачу 9% - это преступление перед людьми", - сказал он.

Хуснуллин напомнил, что у банков есть резервы, и необходимо реальную ставку снижать.