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Дорого даже по льготе: Мишустин потребовал использовать все возможности для снижения ипотечной ставки

29 февраля 2020, 02:39  •  65 • Политика
Михаил Мишустин потребовал использовать все возможности для снижения ипотечной ставки, ведь даже с учётом льготных категорий выходит всё равно слишком дорого, заявил премьер.
Существующий на сегодняшний день уровень ипотечных ставок в стране является очень высоким даже с учётом льготных категорий. Правительство намерено найти все возможные пути, чтобы снизить уровень ставок по ипотеке. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, передаёт ТАСС.
Он отметил, что правительство разделяет необходимость снижения ставки по ипотеке и увеличение объёмов кредитования.
Премьер уточнил, что сегодня средняя ставка по ипотечным кредитам в России составляет 9%, но при расчёте здесь учитываются и льготные варианты, такие как дальневосточная, семейная ипотека и другие.
"Все равно в среднем это очень высокая цена для людей", — сказал Мишустин и добавил, что правительство максимально старается сделать в этой сфере те действия, которые возможно.
Он также добавил, что по этому вопросу правительство также ведёт диалог с Банком России.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что сегодняшняя ставка по ипотеке завышена - необходимо искать пути её снижения, тем более возможности для этого есть.
"Ставить себе задачу 9% - это преступление перед людьми", - сказал он.
Хуснуллин напомнил, что у банков есть резервы, и необходимо реальную ставку снижать.

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