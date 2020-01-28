Дороги России: одной бедой становится меньше • 104 • Аналитика

Воскресным утром, 26 января на подъезде к городу Пермь с автомобильной дороги М-7 «Волга» водитель рейсового автобуса КАВЗ выехал на встречную полосу и врезался в грузовик HYUNDAI. В свою очередь грузовик протаранил легковой OPEL. В результате аварии пострадали 15 человек, в том числе, ребёнок. В Воронежской области "Приора" вышла на обгон на скорости более 130 км/ч и врезалась во встречную ГАЗель - четверо погибших.



Программа на полные шесть лет

Сообщения подобного рода постоянно мелькают на новостных лентах ежедневно. Происшествия на автомобильных дорогах происходят настолько часто, что в СМИ уже стали отсеивать большую часть информации.







Дороги всегда были слабостью России. Принято называть их одной из главных проблем страны. Власти об этом знают. В декабре 2018 года правительство дало старт национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он должен быть реализован до 2024 года. Под проект выделили почти пять триллионов рублей (4779,7 млрд.). Основную нагрузку возложили на региональные бюджеты (4139,1 млрд.). Федеральный бюджет взял на себя 440,9 млрд. рублей. Остальное – внебюджетные источники (компании, обслуживающие платные участки, в их числе).



Прошёл год с небольшим, как обстоит дело сегодня? 25-го декабря, на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам тогдашний вице-премьер Максим Акимов доложил, что уже «отремонтировано 5 тыс. км региональных дорог и более 5 тыс. км дорожной сети в городских агломерациях. Это почти в 3 раза больше, чем в 2018-м году».



Ведомственная отчётность в полном объёме поспеет только к концу квартала, однако результаты работы дорожников уже сегодня видны невооружённым взглядом. Прежде всего, нужно отметить завершение строительства скоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург М11 «Нева».



Дороги, которые радуют

В конце ноября в северной столице с участием президента страны состоялось торжественное открытие этой трассы. Владимир Путин прокатился по «Неве» на лимузине Aurus и отметил: «У нас в истории страны, в истории дорожного строительства ничего подобного пока не было такого уровня, такого класса».



Трасса М11 строилась девять лет, Она, хоть и получила название «Магистраль двух столиц», прошла через несколько регионов, обогатив их новыми возможностями транспортной логистики. У власти, бизнеса и простых людей появились новые перспективы.



Так происходит с вводом в строй любой магистрали или даже её отрезка. Дорога приносит с собой жизнь. Поэтому люди рады завершению строительства, и не только в двух столицах. В понедельник федеральные дорожники управления «Кавказ» завершили капитальный ремонт участка автодороги Р-217 на границе Северной Осетии и Ингушетии. Дорожное полотно здесь расширили до четырёх полос и обустроили в соответствии с новыми нормами безопасности движения.



Неделей ранее дорожники рапортовали о приведение в нормативное состояние двух больших участков (в 167 километров) на трассах А-331 «Вилюй» и Р-504 «Колыма». Под Казанью отремонтировали участок трассы М-7 «Волга» между посёлками Займище и Залесный. Рядом с посёлками впервые в Татарстане установили шумозащитные экраны. Кроме того, на дороге смонтировали барьерное ограждение, водоотводные сооружения, выполнили ряд других важных работ.



Как видим, даже в зимние месяцы не останавливаются ремонт, реконструкция и строительство дорог. В конечном итоге, из этого складываются сотни километров новых или приведенных в нормативное состояние трасс.







Но проблемы всё же остаются.



В паспорте национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отмечено: 43,1% автомобильных дорог регионального значения не соответствуют нормативным требованиям. В городских агломерациях этот процент несколько ниже – 42. На федеральных трассах другая проблема. Десятая их часть работает в режиме перегрузки.







Километры «из купюр»

Федеральные трассы занимают лишь небольшую часть дорожной сети России (56 тыс. км против 1,5 млн. км.). Однако они – сердце всего автодорожного движения. Потому так важно сегодня их обустроить и привести в нормативное состояние.



Дело это затратное. Например, строительство километра уже упомянутой трассы «Нева» обошлось почти в миллиард рублей за километр дороги (550 миллиардов вложенных денег на 669 километров пути – «километры купюр»).



Похожая история и на другой популярной трассе – М-4 «Дон». Здесь стоимость реконструкции на платных участках доходит до 750 млн. рублей за километр. Есть на М-4 и более бюджетные участки. В октябре компания «Автодор» объявила тендер на реконструкцию отрезка дороги в 2,7 километра на Кубани. Там за всё про всё - 850 млн. рублей.



Злые языки говорят, что во всех этих цифрах есть процент коррупционной составляющей. По этому поводу можно негодовать и возмущаться, но пусть с казнокрадами разбираются прокуратура и иные правоохранители.



Мы же для себя отметим: несмотря на все препятствия и трудности, дороги России строятся, реконструируются. К 2024 году более половины (50,9%) региональных трасс и 85% городских должны быть доведены до нормативных требований. Будем надеяться, что одной главной бедой в России действительно станет меньше. Воскресным утром, 26 января на подъезде к городу Пермь с автомобильной дороги М-7 «Волга» водитель рейсового автобуса КАВЗ выехал на встречную полосу и врезался в грузовик HYUNDAI. В свою очередь грузовик протаранил легковой OPEL. В результате аварии пострадали 15 человек, в том числе, ребёнок. В Воронежской области "Приора" вышла на обгон на скорости более 130 км/ч и врезалась во встречную ГАЗель - четверо погибших.Сообщения подобного рода постоянно мелькают на новостных лентах ежедневно. Происшествия на автомобильных дорогах происходят настолько часто, что в СМИ уже стали отсеивать большую часть информации.Дороги всегда были слабостью России. Принято называть их одной из главных проблем страны. Власти об этом знают. В декабре 2018 года правительство дало старт национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он должен быть реализован до 2024 года. Под проект выделили почти пять триллионов рублей (4779,7 млрд.). Основную нагрузку возложили на региональные бюджеты (4139,1 млрд.). Федеральный бюджет взял на себя 440,9 млрд. рублей. Остальное – внебюджетные источники (компании, обслуживающие платные участки, в их числе).Прошёл год с небольшим, как обстоит дело сегодня? 25-го декабря, на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам тогдашний вице-премьер Максим Акимов доложил, что уже «отремонтировано 5 тыс. км региональных дорог и более 5 тыс. км дорожной сети в городских агломерациях. Это почти в 3 раза больше, чем в 2018-м году».Ведомственная отчётность в полном объёме поспеет только к концу квартала, однако результаты работы дорожников уже сегодня видны невооружённым взглядом. Прежде всего, нужно отметить завершение строительства скоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург М11 «Нева».В конце ноября в северной столице с участием президента страны состоялось торжественное открытие этой трассы. Владимир Путин прокатился по «Неве» на лимузине Aurus и отметил: «У нас в истории страны, в истории дорожного строительства ничего подобного пока не было такого уровня, такого класса».Трасса М11 строилась девять лет, Она, хоть и получила название «Магистраль двух столиц», прошла через несколько регионов, обогатив их новыми возможностями транспортной логистики. У власти, бизнеса и простых людей появились новые перспективы.Так происходит с вводом в строй любой магистрали или даже её отрезка. Дорога приносит с собой жизнь. Поэтому люди рады завершению строительства, и не только в двух столицах. В понедельник федеральные дорожники управления «Кавказ» завершили капитальный ремонт участка автодороги Р-217 на границе Северной Осетии и Ингушетии. Дорожное полотно здесь расширили до четырёх полос и обустроили в соответствии с новыми нормами безопасности движения.Неделей ранее дорожники рапортовали о приведение в нормативное состояние двух больших участков (в 167 километров) на трассах А-331 «Вилюй» и Р-504 «Колыма». Под Казанью отремонтировали участок трассы М-7 «Волга» между посёлками Займище и Залесный. Рядом с посёлками впервые в Татарстане установили шумозащитные экраны. Кроме того, на дороге смонтировали барьерное ограждение, водоотводные сооружения, выполнили ряд других важных работ.Как видим, даже в зимние месяцы не останавливаются ремонт, реконструкция и строительство дорог. В конечном итоге, из этого складываются сотни километров новых или приведенных в нормативное состояние трасс.Но проблемы всё же остаются.В паспорте национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отмечено: 43,1% автомобильных дорог регионального значения не соответствуют нормативным требованиям. В городских агломерациях этот процент несколько ниже – 42. На федеральных трассах другая проблема. Десятая их часть работает в режиме перегрузки.Федеральные трассы занимают лишь небольшую часть дорожной сети России (56 тыс. км против 1,5 млн. км.). Однако они – сердце всего автодорожного движения. Потому так важно сегодня их обустроить и привести в нормативное состояние.Дело это затратное. Например, строительство километра уже упомянутой трассы «Нева» обошлось почти в миллиард рублей за километр дороги (550 миллиардов вложенных денег на 669 километров пути – «километры купюр»).Похожая история и на другой популярной трассе – М-4 «Дон». Здесь стоимость реконструкции на платных участках доходит до 750 млн. рублей за километр. Есть на М-4 и более бюджетные участки. В октябре компания «Автодор» объявила тендер на реконструкцию отрезка дороги в 2,7 километра на Кубани. Там за всё про всё - 850 млн. рублей.Злые языки говорят, что во всех этих цифрах есть процент коррупционной составляющей. По этому поводу можно негодовать и возмущаться, но пусть с казнокрадами разбираются прокуратура и иные правоохранители.Мы же для себя отметим: несмотря на все препятствия и трудности, дороги России строятся, реконструируются. К 2024 году более половины (50,9%) региональных трасс и 85% городских должны быть доведены до нормативных требований. Будем надеяться, что одной главной бедой в России действительно станет меньше. Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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