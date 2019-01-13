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″Дороги назад нет″: В Литве войну России и Украины назвали ″худшим сценарием″ для всей Европы

13 января 2019, 18:39  •  125 • Политика
Главком вооруженных сил Литвы Йонас Витаутас Жукас в эфире украинского телеканала предостерег Россию и Украину от масштабной войны. Он назвал её ″худшим сценарием″ для всей Европы и заверил, что ″дороги назад нет″, ратуя за мирное разрешение конфликта между Киевом и Москвой.
Кажется, в Прибалтике начинают постепенно осознавать, к чему может привести война России и Украины. По крайней мере, наконец ″прозрели″ в Литве. Главнокомандующий вооруженными силами страны Йонас Витаутас Жукас в эфире украинского телеканала "Прямий" назвал войну между Россией и Украиной ″худшим сценарием″ для всей Европы.
"Такой сценарий - это худший сценарий, - подчеркнул главком. - Если это будет, тогда мы уже не вернемся к обсуждению политической ситуации. Это будет важно для всех, не только для нас, но и для Латвии, Эстонии и для всей Европы″.
Говоря о гипотетически возможном военном варианте разрешения российско-украинского конфликта, литовский главком заявил, что этого нельзя допустить.
″Дороги назад нет, - отметил Жукас. - Это очень большой конфликт и большая армия. Я считаю, что надо как-то предотвратить это″.

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