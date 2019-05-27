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Дорога в ад: Вассерман ответил Диброву, заявившему о необходимости "цветной революции"

27 мая 2019, 18:24  •  161 • Политика
Телеведущего Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветных революций после публикации скандальной аудиозаписи. "Дибров вряд ли представляет, о чём говорит и каковы последствия его желания. Лишний раз напоминаю. Дорога в ад вымощена благими намерениями", - прокомментировал Анатолий Вассерман.
В интернете опубликовали аудиозапись, на которой телеведущий Дмитрий Дибров "поддерживает" цветные революции. Ситуацию для Царьграда прокомментировал журналист, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман.
На записи Дибров выражает мнение о том, что цветные революции - это якобы эдакие радикальные антикоррупционные меры. Таким образом косвенно оправдывается их осуществление.
Анатолий Вассерман призывает не смешивать понятие революции и так называемой "цветной революции". Первая предполагает коренное изменение общественного устройства, а вторая - это просто мятеж ради замены одной правящей группировки другой, без каких-либо изменений в устройстве общества.
Что касается рассказов о том, что цветная революция — это антикоррупционная мера, то во всех уже произошедших цветных бунтах к власти приходили заметно большие коррупционеры, чем те, кого свергали, - указывает Вассерман в интервью Царьграду.
По его словам, подобный сценарий неизбежен, так как захватывающая власть группировка делает это не ради народа и страны, а чтобы "отбить" вложенные в переворот деньги. Вассерман считает, что Дибров не совсем понимает, о чём говорит.
Так что очень сожалею, но Дибров вряд ли представляет, о чём говорит и каковы последствия его желания. Лишний раз напоминаю. Дорога в ад вымощена благими намерениями, - подытожил эксперт.

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