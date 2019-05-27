Дорога в ад: Вассерман ответил Диброву, заявившему о необходимости "цветной революции"

В интернете опубликовали аудиозапись, на которой телеведущий Дмитрий Дибров "поддерживает" цветные революции. Ситуацию для Царьграда прокомментировал журналист, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман.

На записи Дибров выражает мнение о том, что цветные революции - это якобы эдакие радикальные антикоррупционные меры. Таким образом косвенно оправдывается их осуществление.

Анатолий Вассерман призывает не смешивать понятие революции и так называемой "цветной революции". Первая предполагает коренное изменение общественного устройства, а вторая - это просто мятеж ради замены одной правящей группировки другой, без каких-либо изменений в устройстве общества.

Что касается рассказов о том, что цветная революция — это антикоррупционная мера, то во всех уже произошедших цветных бунтах к власти приходили заметно большие коррупционеры, чем те, кого свергали, - указывает Вассерман в интервью Царьграду.

По его словам, подобный сценарий неизбежен, так как захватывающая власть группировка делает это не ради народа и страны, а чтобы "отбить" вложенные в переворот деньги. Вассерман считает, что Дибров не совсем понимает, о чём говорит.