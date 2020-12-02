|
Дорога в ад: Путин высказался о вмешательстве Запада в дела Белоруссии
02 декабря 2020, 17:00 • 97 • Политика
Стремление "помочь" чужим демократическим процессам приводит к проблемам в других странах
Запад привык объяснять свое вмешательство во внутренние дела разных государств "добрыми намерениями" – стремлением помочь развитию гражданского общества, дать денег на мероприятия, оказать информационную и политическую поддержку. Но ничем хорошим для стран, где с чужой помощью происходила смена власти, это не оканчивалось. На это указал президент РФ Владимир Путин в ходе саммита ОДКБ в среду, 2 декабря.
"Всегда объясняют лучшими намерениями. А как известно хорошими намерениями вымощена дорога в ад",
– напомнил Путин, отметив, что опыт "цветных революций" и "арабской весны" уже должен бы всех научить: народы должны иметь возможность самостоятельно разбираться с важными для них вопросами.
Ранее, выступая на проходящем в онлайн-формате саммите ОДКБ, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша и страны Прибалтики пытаются усилить гражданское недовольство в республике, преследуя собственные интересы.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
97
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 ноября 2020, 00:15
|
29 ноября 2020, 01:55
|
27 ноября 2020, 04:05
|
30 ноября 2020, 07:15
|
27 ноября 2020, 09:35
|
28 ноября 2020, 21:20
|
30 ноября 2020, 17:20