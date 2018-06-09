Дорога к знаниям: в России предложили ввести федеральные льготы на проезд для студентов

Общероссийское объединение пассажиров направило обращение на имя вице-премьера Татьяны Голиковой с просьбой рассмотреть возможность принятия на федеральном уровне закона о транспортных льготах для студентов очной формы обучения. Если правительство поддержит инициативу, учащиеся по всей стране смогут ездить на общественном транспорте с 50%-ной скидкой, а имеющие инвалидность — бесплатно. Сейчас субъекты РФ сами решают, предоставлять ли льготы на проезд для молодёжи, и средства на эти цели часто расходуются по остаточному принципу, отмечают авторы инициативы.

Общероссийское объединение пассажиров направило обращение на имя вице-премьера Татьяны Голиковой с просьбой рассмотреть возможность законодательного закрепления транспортных льгот для студентов очной формы обучения изо всех регионов страны. Речь идёт о скидке в размере 50% от установленной субъектом стоимости билета на все виды городского транспорта. Для учащихся, получающих социальную стипендию, проезд и вовсе предлагают сделать бесплатным.

Подготовить такую инициативу общественники решили после проведения ими опроса, который показал, что более половины (67%) студентов России не имеют льгот на проезд в общественном транспорте.

В нём приняли участие 5170 человек из 80 регионов России. Среди них студенты бюджетных (3500 человек) и внебюджетных (1670 человек) отделений.

При этом почти все респонденты (79,5%) пользуются автобусами, почти половина (48,6%) — маршрутками, 28,2% — троллейбусами, 20,7% — такси, а 16,4% — трамваями.

Каждый пятый студент (19,5%) расходует на проезд более двух тысяч рублей в месяц.

Подавляющее большинство (79,8%) считают, что оптимальный размер студенческой льготы должен составлять 50% от стоимости билета на все виды общественного транспорта.

Сейчас регионы сами решают, предоставлять ли льготы на проезд для студентов, объясняет заместитель председателя Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

«Средства на эти цели расходуются по остаточному принципу, но чаще всего про студентов и вовсе забывают. Информацию о том, есть в том или ином регионе льготы на проезд для студентов, сложно найти на официальных сайтах и в СМИ, поэтому мы спросили у самих студентов, какие льготы имеются в их регионе, — говорит он. — Такие льготы отсутствуют в более чем 40 регионах России, например в Калининградской области и Приморском крае».

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Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Наталья Кувшинова добавляет, что учащихся в некоторых регионах действительно беспокоит отсутствие льготного проезда, однако при решении этого вопроса нужно изучить финансовую возможность конкретного региона.

«В настоящее время проблема действительно существует, об этом на встречах неоднократно говорили и сами студенты. В каждом случае нужно учитывать региональную специфику и возможности бюджета. Нельзя всю ответственность за те или иные льготы возложить на регионы, не учитывая их финансовых возможностей. Тут важна совместная, слаженная работа и федерального центра, и регионов», — заключила она.

Она также сообщила RT, что в Госдуме готовы поддержать идею, изучив опыт субъектов по предоставлению транспортных льгот студентам.

«Применительно к этой инициативе необходимо проработать механизм её реализации с учётом уже успешных практик, опыта тех регионов, где данные льготы прекрасно работают. После получения информации о проведённом анализе мы готовы провести широкое экспертное обсуждение вопроса на нашей площадке, чтобы сформировать перечень дальнейших действий и при необходимости законодательных изменений», — говорит она.

В некоторых регионах России для студентов уже действуют льготы на проезд в метро и автобусах. Примером может служить Москва, где учащимся выдают социальную карту студента, которая позволяет воспользоваться 50%-ной скидкой на проезд в московском общественном транспорте.

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RT пообщался с представителями регионов, которые жалуются на отсутствие транспортных льгот. Так, председатель Молодёжной парламентской ассамблеи при Калининградской областной думе Нуне Шевцова рассказала, что в Калининграде законом не предусмотрены скидки для студентов, однако некоторые региональные перевозчики делают их по собственной инициативе.

«В Калининграде таких льгот нет, но на межмуниципальном общественном транспорте некоторые перевозчики сами определили скидку для студентов и школьников, — говорит она. — Всероссийское общество инвалидов также отмечает, что для них это большая проблема, потому что скидки предусмотрены только для инвалидов первой группы и ветеранов».

Однако молодой политик отмечает, что уже в конце 2018 года ситуация может кардинально измениться.

«Власти города говорили о том, что скоро будет вводиться система электронной оплаты. Впоследствии это позволит рассчитывать скидку для студентов и получателей соцстипендии, — рассказывает она. — Об этом говорили ещё два года назад, на тот момент региональный бюджет такие затраты понести не мог. На конец 2018 — начало 2019 года в планах это стоит. Будем надеяться, в следующем году получится добиться скидок».

В Приморском крае также отсутствуют льготы на проезд в общественном транспорте для студентов, говорит председатель краевого молодёжного парламента Александр Бондяев.

«Ничего нет. Единственное, сейчас РЖД заключает соглашение с университетами, которое даёт студентам возможность приобрести билет на верхнюю полку с 50%-ной скидкой», — сказал он.

Студентка выпускного курса Дальневосточного федерального университета, пожелавшая остаться неназванной, отмечает, что тратит почти половину своей стипендии на дорогу в университет и обратно.

«Максимальная сумма стипендии по гуманитарной специальности составляет четыре с половиной тысячи рублей. Добираться мне нужно на двух автобусах, стоимость проезда в которых с недавних пор повысилась до 23 рублей, — говорит жительница Владивостока. — Нужно ещё понимать, что студенты ездят не только в университет. У них есть и другие дела, так что меньше двух с половиной тысяч рублей у людей в месяц не выходит».

По её мнению, студентам необходима не только скидка в половину стоимости проезда, но и более усовершенствованная транспортная система в целом.

«Нужно делать единую карту, которой можно будет расплачиваться на разных видах транспорта с возможностью платить сразу за всю поездку, остальные пересадки в течение двух часов бесплатны, — объясняет девушка. — За это время ты точно доберёшься до нужного места, если никуда не выходишь».