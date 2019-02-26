Доренко припомнил, как он вместе с Малашенко «сместили» Чубайса и Немцова

Известный радиоведущий (ныне) Сергей Доренко поделился воспоминаниями о том, как он работал вместе с Игорем Малашенко. По его словам, опубликованным в канале "Расстрига", он был активным участников информационной войны против Бориса Немцова и Анатолия Чубайса, которую координировал Игорь Малашенко.

Старшее поколение помнит знаменитого «телекиллера» Сергея Доренко, который «расцвел» перед выборами 1999 года, когда «мочил» блок Лужкова –Примакова. Его скандальный материал о хирургической операции Примакова. Его сакраментальный и ставший мемом вопрос: «Казалось бы, при чем тут Лужков?»

- Мы особенно часто встречались с Игорем Малашенко, когда он координировал информационную войну против Чубайса. Когда Немцов вмешался на стороне Чубайса, получилось, что мы стали бить по ним обоим, — припомнил Доренко. — И мы победили, кстати. Мы сняли Чубайса и Немцова с должностей первых вице-премьеров.

Вот только всплывает тут какое-то маленькое несовпадение. Немцов пришел в правительство РФ на пост первого вице-премьера в марте 1997-го. А его прошение об отставке Ельцин удовлетворил 28 августа 1998-го, уже после отставки правительства Кириенко после дефолта. А Чубайс начал работать в правительстве еще в 1991-м, уходил на выборы в 1996-м, потом работал главой администрации президента Ельцина и был назначен первым зампредом правительства на 10 дней раньше Немцова, 7-го марта 1997-го. А вот ушел с правительственной должности он вместе с отставкой правительства Черномырдина, в марте 1998-го, не дожидаясь дефолта. Кстати, после знаменитого «книжного скандала», к которому Немцов не имел никакого отношения.

«Мочили» Чубайса и Немцова СМИ, на которые имел влияние Борис Березовский, и начали это делать после того, как два этих первых вице-премьера добились от Ельцина отставки Березовского с поста заместителя секретаря Совета Безопасности. Как раз после этого и разгорелся «книжный скандал», когда стало известно, что группа высокопоставленных чиновников правительства получила гонорары за книгу о приватизации в России в размере 100 тысяч долларов каждому из авторов. Но к Немцову тот скандал не имел никакого отношения.

Да и работали Малашенко и Доренко в тот период в разных структурах. Малашенко у Гусинского на НТВ, а Доренко – на Первом канале. Так что, есть сомнения, что именно усилия этих двух людей привели к такому результату, который один из них относит к своим успехам.

Впрочем, никто не оспаривает того факта, что Доренко был близко знаком с Игорем Малашенко.

- Игорь Малашенко был невыносимо чистым и рафинированным интеллигентом. Мне это казалось избыточным, чрезмерным. Особенно бесили его очень дорогие рубашки — с запонками! — продолжил Доренко свои воспоминания. — Это выводило меня из равновесия, и я начинал вести себя при нём как пьяная матросня — громко орал матом, закидывал ногу на журнальный столик в его кабинете с напольным гольфом. Это, как мне казалось, возвращало в мир гармонию.

Внешнюю рафинированность Малашенко отмечает не только Сергей Леонидович. Мне об этом рассказывали и другие люди, лично знавшие его. Чистоплотность, вид с иголочки, все внешние атрибуты джентльмена из общества. Хотя, говорили, что и капризен также был покойный, и самолюбив весьма.

Умер один из основателей НТВ Игорь Малашенко.Игорь Малашенко скончался в возрасте 64 лет, в Испании. По некоторым данным он покончил с собой. Малашенко был одним из основателей НТВ. А так же генеральным директором РГТРК «Останкино».

Вот только не стоит забывать, что и «джентльмен из общества», и «телекиллер» занимались не очень «чистыми» делами. Вместе или порознь – неважно. Как и неважно и то, чисты ли после этого оставались манжеты их сорочек.

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