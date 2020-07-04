Допустимое повышение: скоростной лимит на российских платных трассах могут увеличить до 150 км/ч

Скоростной лимит на российских платных трассах может вырасти с текущих 130 до 150 км/ч, заявил глава госкомпании «Автодор». По его словам, эти изменения могут коснуться платной трассы М11 «Нева», соединяющей Москву и Санкт-Петербург, а также магистрали М4 «Дон», ведущей из столицы в ряд крупных городов на юге страны. Наряду с этим в ГИБДД выразили уверенность, что «Автодор» сумеет свести к нулю смертность на платных магистралях страны уже к 2024 году.

Скоростной лимит на платных трассах М11 «Нева» и М4 «Дон» может быть увеличен до 150 км/ч. Об этом заявил глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко во время открытия дорог в обход Лосево и Павловска.

«Такая великая страна, как наша, имеет право иметь дороги, где скорость 150 км/ч», — сказал Петушенко.

Петушенко добавил, что сейчас допустимый скоростной лимит на трассе М11 составляет 130 км/ч, а в компании выступили с предложением повысить эту цифру до 150 км/ч.

Он уточнил, что на открытой 4 июля дороге в обход Лосево и Павловска пока действует лимит в 110 км/ч, который повысят до 130 км/ч к тому моменту, когда водители освоятся на магистрали. Впоследствии ограничение может вырасти также до 150 км/ч, как и на других отрезках трассы М4.

О возводимых «Автодором» трассах также высказался глава ГИБДД Михаил Черников. 4 июля он заявил, что ожидает достижения к 2024 году нулевой смертности на платных дорогах России.

«На таких самых безопасных платных дорогах, которые сегодня госкомпания делает, — самая низкая аварийность и самая низкая смертность. Фактически, я думаю, что мы в 2024 году увидим уже нулевую смертность на этих платных дорогах», — цитирует Черникова ТАСС.

Отметим, что в начале 2020 года «Автодор» сообщил о сокращении летальных исходов в результате ДТП на трассах госкомпании на 20%. При этом количество всех аварий уменьшилось на 8%. Точных цифр в компании не привели.

Комментируя перспективы увеличения скоростного лимита на платных трассах, директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев отметил, что для этого появились хорошие условия. Он высказал предположение, что вопрос безопасности этого решения уже проработан «Автодором».

«Появилась возможность увеличить скоростной режим. Насколько это безопасно? Мы отлично понимаем, что никто не будет вводить подобный режим, если не проведены какие-то эксперименты, не изучена статистика и т. д. «Автодор» точно не будет врагом самому себе, чтобы на трассах стали разбиваться люди. Это взвешенный шаг», — сказал эксперт в беседе с RT.

Он добавил, что подобные решения вряд ли могли быть приняты раньше, поскольку не было необходимых стандартов и самих дорог, отвечающих всем требованиям. «Идёт время, всё меняется, появляются автомобили, которые едут в более скоростном режиме», — заключил Канаев.

Аналогичного мнения о повышении скоростного лимита придерживается вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов. В беседе с RT он отметил текущий уровень качества магистралей «Автодора», призвав при этом тщательно проработать вопрос обеспечения безопасности.

«Платные дороги «Автодора» — это магистрали, скоростные дороги наивысшей категории, с освещением, отбойниками и т. д. Повышать скоростной режим можно, но с одним условием — при выборе участков дорог повышенного скоростного режима необходимо опираться на технику безопасности», — сказал он, выразив уверенность, что этому моменту в госкомпании уделили достаточно времени.

«В «Автодоре» сидят хорошие специалисты, разбирающиеся в безопасности, и никто не будет бездумно повышать скоростной режим на участках дорог, если не будут обеспечены требования безопасности», — полагает Клевцов.

Скоростной лимит на ЦКАД

Ранее о перспективах повышения скоростного лимита до 150 км/ч говорили в рамках обсуждения Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Как заявил в конце июня глава Минтранса Евгений Дитрих, скорость на этой магистрали может быть увеличена с согласованных 130 до 150 км/ч.

«То, что сегодня уже предварительно согласовано, наверное, это скорость движения — 130 км/ч. Сейчас мы обсуждаем потенциальную возможность увеличения скорости до 150 км/ч. Думаю, что в течение года такое решение мы примем», — цитирует Дитриха РИА Новости.

Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги в Раменском районе Московской области

РИА Новости

© Сергей Пятаков

Напомним, что ЦКАД представляет собой скоростную магистраль на территории Подмосковья протяжённостью более 300 км, основная задача которой — разгрузка вылетных трасс Москвы и Московской кольцевой автодороги.

ЦКАД должна стать объездным маршрутом, которым сможет воспользоваться транзитный транспорт. Магистраль разделена на пять пусковых комплексов, которые планировалось достроить к разному сроку. Как ранее отметил Петушенко, стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 рубля за километр.

Вице-премьер Марат Хуснуллин в конце июня заявил, что что большая часть Центральной кольцевой автодороги будет открыта в этом году. По его словам, уже в июле откроют ещё несколько отдельных участков ЦКАД длиной порядка 14 км, после чего начнётся подготовка к запуску в эксплуатацию двух больших отрезков, протяжённость которых превышает 100 км.