Допустимая самооборона. Госдума расширяет границы

Подан законопроект, расширяющий право на самооборону в случае проникновения в жилище.

Власти озаботились нашим правом на самооборону. В Госдуме обсуждается идея депутата Ярослава Нилова о расширении пределов "необходимой самообороны" при проникновении в квартиру злоумышленников, угрожающих вам или вашим близким. А в кабмин на отзыв направлен соответствующий законопроект "О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ", предлагающий в этом случае дать право защищать себя и близких любым доступным способом.

В пояснительной записке к законопроекту говорится:

Право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом человека. Никто не вправе проникать в него против воли проживающих в нём лиц иначе как случаях, установленных федеральным законом или на основании судебного решения.

Также в ней уточняется, что проникший в дом злоумышленник и хозяин ставятся в заведомо неравные условия. Законопослушный гражданин, застав в своём доме явно не зашедшего на чаёк незнакомца, должен, прежде чем что-то делать, "оценить характер опасности насилия или угрозы". Ну то есть, вероятно, поинтересоваться у злоумышленника, залез ли он просто что-то украсть или же имеет намерение кого-то из хозяев убить, искалечить, изнасиловать или похитить. И уж потом, соотнося меру самообороны и опасность, можно будет что-то предпринимать. А вот преступник не ограничен ничем: захочет - убежит, а захочет - пырнёт хозяина ножом и продолжит начатое. То есть условия изначально неравные.

Причём если вам всё же удастся нейтрализовать незваного гостя, то далеко не факт, что сами вы не отправитесь в тюрьму вслед за ним, и даже, возможно, на более длительный срок. Статья 37 УК России "Необходимая самооборона" разделяет покушение на жизнь и имущество на два вида: когда оно сопряжено с опасным для жизни обороняющегося насилием или угрозой его применения и когда не сопряжено. В первом случае никакого "превышения" не предусмотрено, а вот во втором "умышленное превышение пределов самообороны" при причинении ущерба здоровью или убийстве преступника карается по соответствующим статьям УК.

А ведь доказать, какой из двух вариантов на самом деле имел место, задача весьма непростая. Особенно если дело будет вывернуто так, что преступник просто залез в квартиру погреться (или в машину - покататься) и был не так понят. А нож в его руке - так это он колбаски порезать достал, так как голоден. Зная причуды и выверты российской правоохранительной и судебной системы, логичнее всего предположить, что защищавшего свой дом человека посадят.

По данным судебного департамента при Верховном суде, только за первые шесть месяцев 2021 года по этой самой 108-й статье УК (убийство при превышении самообороны) осуждено 132 человека, а оправдали всего двоих. По статье же 114 (нанесение тяжкого вреда при превышении самообороны) осуждены 204 человека, ни один не оправдан.

Таким образом, новую законодательную инициативу нельзя воспринимать иначе как шаг в сторону здравого смысла. Застав в своём доме явно занятого криминалом незнакомца, вы вовсе не обязаны задумываться, как бы не нанести какой ему ущерб, изгоняя или задерживая. Задача же любого нормального государства, как считает "Первый русский", защитить того, кто защищает в этой ситуации своё жильё, себя и своих близких. И не допускать, чтобы он сам оказался на скамье подсудимых.