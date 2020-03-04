«Допустили утечку рядом с собой»: в Минобороны сообщили о неудавшейся провокации террористов с химоружием в Идлибе

Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* вечером 2 марта пытались осуществить в Идлибе провокацию с использованием химического оружия. Об этом заявили в российском Центре примирения враждующих сторон в САР. Отмечается, что попытка террористов взорвать фугасные боеприпасы с отравляющими веществами не увенчалась успехом — они нарушили герметичность одной из ёмкостей. В результате инцидента боевики получили сильное химическое отравление. В ЦПВС подчеркнули, что в ближайшее время обнародуют неопровержимые данные, подтверждающие инцидент.

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил о получении неопровержимых доказательств неудавшейся провокации с использованием химического оружия со стороны террористов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» в Идлибе. По данным представителей военных они были получены в результате боевых действий между боевиками и подразделениями сирийских правительственных войск в восточной части идлибской зоны деэскалации.

«В целях срыва продвижения сирийских правительственных войск в западных кварталах населённого пункта Саракиб и последующего выдвижения обвинений в применении ими химического оружия, 2 марта в тёмное время суток группа террористов численностью до 15 человек предприняла попытку взорвать фугасные боеприпасы вместе с ёмкостями, наполненными отравляющими химическими веществами. Из-за отсутствия необходимого опыта и навыков обращения с отравляющими химвеществами, террористы нарушили герметичность одной из ёмкостей, допустив утечку веществ рядом с собой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что террористы не сумели осуществить подрыв боеприпасов и реализовать провокацию, получив сильные химические отравления.

В ЦПВС подчеркнули, что имеют неопровержимые данные, подтверждающие произошедшее, эти сведения будут обнародованы в ближайшее время.

Накануне сирийские СМИ сообщили, что вернули контроль над городом Саракиб в провинции Идлиб. Затем стало известно, что в населённый пункт были введены подразделения российской военной полиции. Они призваны обеспечить безопасность и беспрепятственное перемещение автотранспорта и гражданского населения по трассам М4 и М5.

Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что расположенные в зоне деэскалации «Идлиб» наблюдательные посты военнослужащих Турции срослись с укрепрайонами террористических группировок, в том числе «Хайат Тахрир Аш-Шам». По его словам, это произошло за почти полтора года, прошедших с момента подписания сочинских соглашений между Россией и Турцией, в рамках которых Анкара взяла на себя обязательства по оттеснению террористов с их тяжёлой артиллерией от границ идлибской зоны на 15—20 км.

Представитель оборонного ведомства также назвал «очередным моментом истины оттеснение боевиков от Алеппо и трассы М5.

«Публичные угрозы уничтожить все подразделения сирийских правительственных войск и вернуть автотрассу М5 под контроль террористов в США и Европе называют якобы «законным правом Анкары на оборону», — указали в российском оборонном ведомстве.

Добавим, что на 5 марта запланированы личные переговоры между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турецкий лидер ожидает, что итогом встречи станет незамедлительное установление режима прекращения огня в Идлибе. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также рассказал об ожиданиях Москвы от переговоров.

«Ожидания — выйти на единое понимание предтечи этого кризиса, причин этого кризиса, пагубности последствий этого кризиса и к набору необходимых совместных мер для его дальнейшего прекращения», — сказал представитель Кремля.

Тема Идлиба также стала темой телефонного разговора министров иностранных дел Ирана и России Мохаммада Джавада Зарифа и Сергея Лаврова.

При этом министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр всерьёз заявляет о возможности введения санкций в отношении России в связи с сирийским конфликтом. По её словам, необходимо «дать России ясно понять, что мы точно знаем, что она делает в Сирии»

«Мы поддерживаем с Россией самые разные контакты экономического характера, и на Украине мы с помощью санкций показали, что не собираемся России всё спускать. И это вопрос, который, с моей точки зрения, встаёт сейчас и в Сирии», — заявила Крамп-Карренбауэр в эфире телеканала RTL.

Ранее она призвала страны Запада «оказать давление» на Москву и Дамаск в связи с ухудшением гуманитарной обстановки в регионе, что было связано с действиями Анкары, которая открыла границу со странами Европейского союза для сирийских беженцев. По последним данным, в сторону соседней Греции уже проследовали более 130 тыс. мигрантов.

Кроме того, Турция 27 февраля начала военную операцию под названием «Весенний щит» в Идлибе в ответ на гибель более 30 турецких солдат в ходе авиаудара со стороны Сирии. Турецкие войска не должны были находиться в районе бомбардировки, согласно информации, которую Анкара передавала российской стороне. Как сообщил Реджеп Тайип Эрдоган 4 марта в ходе выступления перед парламентом, военные ликвидировали более 3,2 тыс. солдат правительственных войск САР, сбили три самолёта и восемь вертолётов.

«Последние операции ВС Турции продемонстрировали всем сторонам умение турецкой армии эффективно сражаться. Однако мы не стремимся к войне», — заявил турецкий лидер.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.