Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Новый "лидер" по заболеваемости потеснил Китай? Что известно о коронав...
"Ну и жестокость нечеловеческая": Минтруд будет напоминать гражданам Р...
«Ранее подобные машины не выпускались»: чем уникален новейший российский бронеав...
"Володя, будет всё сделано": О требованиях Путина к Эрдогану, не стесн...
Главная / В мире

«Допустили утечку рядом с собой»: в Минобороны сообщили о неудавшейся провокации террористов с химоружием в Идлибе

04 марта 2020, 20:30  •  31 • В мире
Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* вечером 2 марта пытались осуществить в Идлибе провокацию с использованием химического оружия. Об этом заявили в российском Центре примирения враждующих сторон в САР. Отмечается, что попытка террористов взорвать фугасные боеприпасы с отравляющими веществами не увенчалась успехом — они нарушили герметичность одной из ёмкостей. В результате инцидента боевики получили сильное химическое отравление. В ЦПВС подчеркнули, что в ближайшее время обнародуют неопровержимые данные, подтверждающие инцидент.
 
AFP © SANA
 

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил о получении неопровержимых доказательств неудавшейся провокации с использованием химического оружия со стороны террористов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» в Идлибе. По данным представителей военных они были получены в результате боевых действий между боевиками и подразделениями сирийских правительственных войск в восточной части идлибской зоны деэскалации.

«В целях срыва продвижения сирийских правительственных войск в западных кварталах населённого пункта Саракиб и последующего выдвижения обвинений в применении ими химического оружия, 2 марта в тёмное время суток группа террористов численностью до 15 человек предприняла попытку взорвать фугасные боеприпасы вместе с ёмкостями, наполненными отравляющими химическими веществами. Из-за отсутствия необходимого опыта и навыков обращения с отравляющими химвеществами, террористы нарушили герметичность одной из ёмкостей, допустив утечку веществ рядом с собой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что террористы не сумели осуществить подрыв боеприпасов и реализовать провокацию, получив сильные химические отравления.

В ЦПВС подчеркнули, что имеют неопровержимые данные, подтверждающие произошедшее, эти сведения будут обнародованы в ближайшее время.

Накануне сирийские СМИ сообщили, что вернули контроль над городом Саракиб в провинции Идлиб. Затем стало известно, что в населённый пункт были введены подразделения российской военной полиции. Они призваны обеспечить безопасность и беспрепятственное перемещение автотранспорта и гражданского населения по трассам М4 и М5.

Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что расположенные в зоне деэскалации «Идлиб» наблюдательные посты военнослужащих Турции срослись с укрепрайонами террористических группировок, в том числе «Хайат Тахрир Аш-Шам». По его словам, это произошло за почти полтора года, прошедших с момента подписания сочинских соглашений между Россией и Турцией, в рамках которых Анкара взяла на себя обязательства по оттеснению террористов с их тяжёлой артиллерией от границ идлибской зоны на 15—20 км.

Представитель оборонного ведомства также назвал «очередным моментом истины оттеснение боевиков от Алеппо и трассы М5.

«Публичные угрозы уничтожить все подразделения сирийских правительственных войск и вернуть автотрассу М5 под контроль террористов в США и Европе называют якобы «законным правом Анкары на оборону», — указали в российском оборонном ведомстве.

Добавим, что на 5 марта запланированы личные переговоры между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турецкий лидер ожидает, что итогом встречи станет незамедлительное установление режима прекращения огня в Идлибе. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также рассказал об ожиданиях Москвы от переговоров.

«Ожидания — выйти на единое понимание предтечи этого кризиса, причин этого кризиса, пагубности последствий этого кризиса и к набору необходимых совместных мер для его дальнейшего прекращения», — сказал представитель Кремля.

Тема Идлиба также стала темой телефонного разговора министров иностранных дел Ирана и России Мохаммада Джавада Зарифа и Сергея Лаврова.

При этом министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр всерьёз заявляет о возможности введения санкций в отношении России в связи с сирийским конфликтом. По её словам, необходимо «дать России ясно понять, что мы точно знаем, что она делает в Сирии»

«Мы поддерживаем с Россией самые разные контакты экономического характера, и на Украине мы с помощью санкций показали, что не собираемся России всё спускать. И это вопрос, который, с моей точки зрения, встаёт сейчас и в Сирии», — заявила Крамп-Карренбауэр в эфире телеканала RTL.

Ранее она призвала страны Запада «оказать давление» на Москву и Дамаск в связи с ухудшением гуманитарной обстановки в регионе, что было связано с действиями Анкары, которая открыла границу со странами Европейского союза для сирийских беженцев. По последним данным, в сторону соседней Греции уже проследовали более 130 тыс. мигрантов.

Кроме того, Турция 27 февраля начала военную операцию под названием «Весенний щит» в Идлибе в ответ на гибель более 30 турецких солдат в ходе авиаудара со стороны Сирии. Турецкие войска не должны были находиться в районе бомбардировки, согласно информации, которую Анкара передавала российской стороне. Как сообщил Реджеп Тайип Эрдоган 4 марта в ходе выступления перед парламентом, военные ликвидировали более 3,2 тыс. солдат правительственных войск САР, сбили три самолёта и восемь вертолётов.

«Последние операции ВС Турции продемонстрировали всем сторонам умение турецкой армии эффективно сражаться. Однако мы не стремимся к войне», — заявил турецкий лидер.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



31
Источник
Похожие новости
04 марта 2020, 09:35
"300 спартанцев". По Эрдогану ударила Греция
04 марта 2020, 07:35
Эрдогану не удалось договориться в обход России: Как Иран развеял домыслы, объяснил Борис Рожин
04 марта 2020, 02:35
Новый "лидер" по заболеваемости потеснил Китай? Что известно о коронавирусе к этому часу
04 марта 2020, 00:35
МОК решил не оправдываться? В организации молчат о поддельных подписях Родченкова
04 марта 2020, 13:35
В расследовании крушения MH17 "пропали" украинские истребители. Австралиец напомнил, почему
04 марта 2020, 02:35
"Власти скрывают эпидемию коронавируса в Москве"? Блогеры раскрыли нагнетающих истерию в Сети
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 марта 2020, 04:39
"Стресс и желание звонить домой": Поддубный рассказал о состоянии турецких военных в Идлибе
02 марта 2020, 14:35
Сирия, 2 марта: успех сопутствует войскам Асада в Идлибе
01 марта 2020, 01:24
Эрдогана загнали в угол: Или война с Путиным, или новый переворот
04 марта 2020, 04:35
Украинская разработка не уберегла танки Турции от полного уничтожения
28 февраля 2020, 03:54
Даже без мата: Сатановский литературно ответил главе Госдепа США на призыв "прекратить оккупацию" Крыма
28 февраля 2020, 13:39
Турки нанесли новое поражение русским, отобрав ключевой город Идлиба
03 марта 2020, 07:35
"Нервный джигит" сыграл злую шутку с Эрдоганом: Истинные причины бойни в Идлибе назвал Михеев
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.