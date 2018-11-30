Допустил ошибку – сразу на выход: Малофеев об эффективной работе чиновников

В условиях, когда чиновники не чувствуют, что за ними стоит очередь из желающих занять место, работать эффективно никто не будет. Константин Малофеев уверен, что схема работы для представителей власти должна быть простой: допустил ошибку – сразу на выход.

Председатель общества «Двуглавый орел» Константин Малофеев в эфире программы «Идеократия» телеканала Царьград оценил скандальные заявления ряда российских чиновников, прозвучавшие в течение последних недель, – от прожиточного минимума, который не следует повышать, до детей, за которых государство якобы не должно отвечать.

«Когда смотришь на пустые глаза этих персонажей, которые вот так говорят своим людям, – это же что у него в голове, вообще, в этот момент, или у нее? Как она может это говорить? Это значит, она не знает, как этот человек живет. Она просто так далека от его проблем, что действительно считает, что ее сейчас просто обижают, зачем-то говорят ей грубости. Она не понимает, что человек живет на эти деньги. Что ему действительно тяжело. Что когда обращаются многодетные – им действительно тяжело растить. А другим действительно тяжело прожить на эту зарплату. Они не представляют, они страшно оторвались. И для того чтобы не отрывались, они должны быть либо народными депутатами близко к народу, либо профессиональными чиновниками, назначенными по большому конкурсу и с большой ответственностью за то, что они делают», - уверен Малофеев.

Чем хорош профессиональный класс чиновников, присущий монархии? Каждый отвечает за поставленные задачи.

«При демократии, в отличие от монархии, когда есть профессиональный класс чиновников и есть земство из депутатов, максимально приближенных к народу. Так вот, при демократии депутаты оторваны от народа, а чиновники не перед Государем отвечают. Решить проблему могло бы земство. Но земство должно быть бесплатным. Депутаты никакого уровня не должны получать зарплату».