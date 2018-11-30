Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин перечислил болевые точки мира
Лавров ответил на отмену встречи Трампом новым крылатым выражением
«Фигурант №1»: как внутриполитические проблемы влияют на позицию Трампа в отноше...
«А с чего русские такими добрыми стали?»: О погрешностях опросных методик Левада...
Главная / Политика

Допустил ошибку – сразу на выход: Малофеев об эффективной работе чиновников

30 ноября 2018, 21:09  •  73 • Политика
В условиях, когда чиновники не чувствуют, что за ними стоит очередь из желающих занять место, работать эффективно никто не будет. Константин Малофеев уверен, что схема работы для представителей власти должна быть простой: допустил ошибку – сразу на выход.
Председатель общества «Двуглавый орел» Константин Малофеев в эфире программы «Идеократия» телеканала Царьград оценил скандальные заявления ряда российских чиновников, прозвучавшие в течение последних недель, – от прожиточного минимума, который не следует повышать, до детей, за которых государство якобы не должно отвечать.
«Когда смотришь на пустые глаза этих персонажей, которые вот так говорят своим людям, – это же что у него в голове, вообще, в этот момент, или у нее? Как она может это говорить? Это значит, она не знает, как этот человек живет. Она просто так далека от его проблем, что действительно считает, что ее сейчас просто обижают, зачем-то говорят ей грубости. Она не понимает, что человек живет на эти деньги. Что ему действительно тяжело. Что когда обращаются многодетные – им действительно тяжело растить. А другим действительно тяжело прожить на эту зарплату. Они не представляют, они страшно оторвались. И для того чтобы не отрывались, они должны быть либо народными депутатами близко к народу, либо профессиональными чиновниками, назначенными по большому конкурсу и с большой ответственностью за то, что они делают», - уверен Малофеев.
Чем хорош профессиональный класс чиновников, присущий монархии? Каждый отвечает за поставленные задачи.
«При демократии, в отличие от монархии, когда есть профессиональный класс чиновников и есть земство из депутатов, максимально приближенных к народу. Так вот, при демократии депутаты оторваны от народа, а чиновники не перед Государем отвечают. Решить проблему могло бы земство. Но земство должно быть бесплатным. Депутаты никакого уровня не должны получать зарплату».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

73
Источник
Похожие новости
30 ноября 2018, 14:39
«Работают прям по науке»: Никита Исаев назвал желание русских отдать Курилы «вбросом» перед встречей Путина и Абэ
30 ноября 2018, 17:54
«Большая семерка» выступила с новыми требованиями к России по украинским кораблям
30 ноября 2018, 04:54
Климкин готовится «убить» еще около 40 договоров с Москвой

30 ноября 2018, 01:39
После отмены встречи с Путиным Трамп понизил статус переговоров с Эрдоганом
30 ноября 2018, 01:39
«Чтобы не было вранья»: За исполнением майских указов Путина проследят доктор Рошаль и глава «КамАЗа»
30 ноября 2018, 17:55
Меркель не намерена отказываться от встречи с Путиным после твита Трампа
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
28 ноября 2018, 04:09
«Да пристрелите их уже»: Капитаны, застрявшие из-за украинцев в Керченском проливе, в «эфире» требовали расправы
28 ноября 2018, 03:54
«Пограничники виновато улыбаются»: как россиян не пускают на Украину
27 ноября 2018, 03:39
Украинские моряки рассказали, что шли на провокацию намеренно
25 ноября 2018, 06:28
Дoбpo пoжaловать в Париж
30 ноября 2018, 01:39
Поставленные Россией системы ПВО сбили самолет Израиля и спасли Сирию от атаки - СМИ
27 ноября 2018, 05:24
Военное положение будет действовать в 10 областях Украины
29 ноября 2018, 09:24
Трамп задал Киеву неудобный вопрос про провокацию в Керченском проливе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.