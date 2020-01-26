Допрыгался?

Вручение ключей от новых пожарных автомобилей сотрудникам МЧС, которое глава республики Чувашия Михаил Игнатьев попытался оживить «шуткой», вылилось в неприятности для чиновника. Не исключено, что эта история может стоить ему поста руководителя региона. Впрочем, на счету Игнатьева имеются и другие некрасивые эпизоды, которые ему не преминули припомнить.

24 января в СМИ и интернете распространилась видеозапись, запечатлевшая, как глава Чувашии Михаил Игнатьев вручает ключи от новых пожарных машин сотрудникам регионального управления МЧС. Уточняется, что запись была сделана во время смотра аварийно-спасательной техники, который состоялся 23 января. Казалось бы, что может произойти на вполне рядовой официальной церемонии? Но по неизвестной причине Игнатьев решил разнообразить стандартную процедуру и заставил офицера МЧС прыгать за ключами вместо того, чтобы отдать их в руки. Впоследствии странный поступок руководителя региона объяснили «позитивным настроем» встречи, а также тем, что Игнатьев и вышеупомянутый офицер хорошо знакомы, поэтому шутка была уместна. Тем не менее, в официальное видео с мероприятия этот момент не вошел.

Происки конкурентов

Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс. Эпизод с сотрудником МЧС, который вынужден был ловить ключи от машин, приобретенных, к слову, из средств федерального бюджета, вызвал возмущение как ряда представителей властей, так и многих журналистов и рядовых граждан, прокомментировавших это в социальных сетях.

По этому поводу высказался глава МЧС России Евгений Зиничев, который назвал поведение чиновника недопустимым. Ситуацией заинтересовались и в «Единой России», членом которой является Игнатьев. В партии его юмор и «позитивный настрой» не оценили. 27 января партийная комиссия по этике проведет заседание, в ходе которого будет рассмотрен вопрос об исключении Игнатьева из рядов ЕР. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Андрей Турчак: «Поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева во время церемонии вручения ключей от новых пожарных машин находится за гранью понимания. Особенно на фоне послания президента России, который заострил внимание чиновников на недопустимости какого-либо высокомерия или неуважения к людям. Партия поставит вопрос об исключении Игнатьева из наших рядов и его соответствии занимаемой должности»

Замсекретаря генерального совета партии Евгений Ревенко высказался о поступке главы региона достаточно резко, назвав его «моральным уродством».

Евгений Ревенко: «Если это была попытка шутки, то она не смешная. Эта сцена из серии «А ну-ка отними», где майора МЧС вынуждают прыгать, вызывает оторопь и отвращение. Перед ним стоит офицер, который спасает жизни людей, и так мерзко себя вести… Что сказать — моральное уродство».

По поводу поступка Игнатьева высказалась и парламентарий Госдумы Наталья Поклонская, которая заявила, что Игнатьев ведет себя «как местный барин», и это вызывает отвращение. Депутат выразила сожаление по поводу того, что уже не является прокурором. По ее мнению, оптимальным способом разрешения подобных ситуаций является создание морального кодекса для чиновников. Кроме того, парламентарий пообещала создать законопроект о введении ответственности за оскорбление народа и обратилась с призывом к журналистам сообщать ей о подобных инцидентах с участием госслужащих.

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В то же время, в пресс-службе Игнатьева высказали мнение о том, что проблема, на самом деле, связана с тем, что в Чувашии ведется «работа по деструктиву главы», и у руководителя республики «достаточно неплохие оппоненты», у которых есть возможность тратить на информационную войну большие деньги. Так это или нет, предстоит выяснить, но, в любом случае, эпизод с ключами и поднявшийся на его фоне скандал может стоить Игнатьеву кресла главы региона. К слову, в интернете уже появились фейковые сообщения о том, что он якобы отправлен в отставку.

Человек с доброй душой

Незадолго до этого Игнатьев оскандалился, неосторожно высказавшись по поводу журналистов, критикующих власть. Не далее как 18 января руководитель региона поздравил представителей прессы с профессиональным праздником – Днем печати. Он упомянул о том, что в республике есть «отдельные журналисты», которые «ни одной статьи не написали о человеке труда», но «с утра до вечера критикуют». Вишенкой на торте стала фраза о том, что «нужно четко обозначить — надо их мочить, как в народе говорят». В пресс-службе, как и в случае с ключами, заявили, что высказывание Игнатьева было превратно истолковано, и с готовностью возложили вину за инцидент на неизвестных, которые ведут против него «информационную атаку». Впрочем, если учесть, что за январь произошло уже два эпизода, серьезно дискредитирующих чиновника, можно предположить, что отчасти это может соответствовать действительности. Объяснился и сам Игнатьев.

Михаил Игнатьев: «Я всегда корректно относился к журналистам, которые объективно критикуют, корректно подают статьи. У тех, чьи чувства задел словом «мочить», я — человек с доброй душой — прошу прощения».

Глава республики уточнил, что его заявление относилось к людям, называющим себя журналистами, но пытающимся лишь дискредитировать власть. По его утверждению, это граждане, никоим образом не связанные с регионом и готовые идти на провокации и откровенную ложь.

Серия уголовных дел

До этого, как напоминает пресса, в Чувашии произошел целый ряд коррупционных скандалов, причем разворачивались они в околовластных кругах. В ноябре 2019 года сестра министра финансов республики Маргарита Замчинская, занимающая пост гендиректора ЗАО «Аудит-Консалтинг», была приговорена к 7,5 годам лишения свободы условно за взятку в размере 15 миллионов рублей.

До этого должности вице-премьера республики лишился Владимир Аврелькин, которого обвинили в хищениях из бюджета на сумму, превышающую 23 миллиона рублей. В этот же период фигурантом уголовного дела стал гендиректор «Чувашавтодора» Александр Волков, которого заподозрили в хищении более 43 миллионов рублей в ходе реконструкции федеральной трассы М-7.

Помимо этого, в прошлом году были осуждены еще несколько высокопоставленных чиновников – врио министра природы Чувашии Александра Ефремова, экс-глава города Чебоксары Ирина Клементьева, экс-начальник отдела Госстройнадзора Минстроя Чувашии Владимир Степанов. Ситуация в республике спровоцировала серию протестов и несанкционированных митингов, участники которых требовали отправить Игнатьева в отставку.

Глава Чувашии VS пенсионерка

Кстати, на счету у Игнатьева, по информации СМИ, имеется еще одна странная выходка, которая весьма удивила общественность. В апреле прошлого года он обратился в полицию с жалобой против 78-летней пенсионерки Тамары Манаевой – активистки «Справедливой России». Во всяком случае, женщина описала сложившуюся ситуацию именно так.

По утверждению Манаевой, причиной, по которой глава республики якобы обратился в правоохранительные органы, стало видеообращение, записанное активисткой для Прямой линии президента России Владимира Путина. Манаева и другие жители региона потребовали отставки Игнатьева. Последний заявил, что пенсионерка занимается распространением заведомо ложных сведение о нем, однако, правоохранительные органы не усмотрели в происходящем состава преступления и отказали в возбуждении уголовного дела.