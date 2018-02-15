Допрыгался: Роскомнадзор приступил к блокировке сайта Навального

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Ограничению доступа подверглись несколько страниц интернет-портала скандального "оппозиционера".

Роскомнадзор приступил к блокировке официального сайта скандально известного "оппозиционера" Алексея Навального. Ведомство ограничило доступ к интернет-порталу в соответствии с решением Усть-Лабинского районного суда в Краснодарском крае.

По данным универсального сервиса проверки ограничения доступа к сайтам и страницам в сети интернет, портал "оппозиционера" не был заблокирован полностью. Блокировке подверглись лишь отдельные страницы, на которых размещены запрещенные судом материалы.

Напомним, что речь идет об очередном так называемом расследовании Навального. В нем он обвиняет в коррупции предпринимателя Олега Дерипаску и вице-премьера Серея Приходько в коррупции, основываясь на книге "охотницы на олигархов" Насти Рыбки.