|
Допрыгался: Роскомнадзор приступил к блокировке сайта Навального
15 февраля 2018, 16:24 • 201 • Политика
Ограничению доступа подверглись несколько страниц интернет-портала скандального "оппозиционера".
Роскомнадзор приступил к блокировке официального сайта скандально известного "оппозиционера" Алексея Навального. Ведомство ограничило доступ к интернет-порталу в соответствии с решением Усть-Лабинского районного суда в Краснодарском крае.
По данным универсального сервиса проверки ограничения доступа к сайтам и страницам в сети интернет, портал "оппозиционера" не был заблокирован полностью. Блокировке подверглись лишь отдельные страницы, на которых размещены запрещенные судом материалы.
Напомним, что речь идет об очередном так называемом расследовании Навального. В нем он обвиняет в коррупции предпринимателя Олега Дерипаску и вице-премьера Серея Приходько в коррупции, основываясь на книге "охотницы на олигархов" Насти Рыбки.
Подпишитесь на нас
201
Похожие новости
Новости партнеров
Loading...
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
10 февраля 2018, 18:20
|
12 февраля 2018, 03:54
|
10 февраля 2018, 21:12
|
10 февраля 2018, 16:09
|
14 февраля 2018, 11:09
|
10 февраля 2018, 09:39
|
12 февраля 2018, 10:24