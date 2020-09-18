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Допрыгались ребятки! Лукашенко начинает мстить Украине

18 сентября 2020, 10:00  •  371 • Украина

Накануне встречи в Сочи президентов России и Белоруссии было полно гаданий на тему: чего и сколько Батьке придется пожертвовать для своей реабилитации перед Россией. И вне всякого сомнения, с особым опасением результатов встречи двух президентов ожидали в Киеве. Украина много чего сделала во время протестов не в пользу Батьки. Все эксперты сходятся в одном, Лукашенко начнет методично мстить Киеву и "ахиллесову пяту" Украины он уже нашел. Подробности в видео:

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