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Допрыгались
24 апреля 2018, 21:24 • 76 • Карикатуры
"Газпром" не исключает строительства "Северного потока — 3", заявил зампред правления компании Александр Медведев. Несмотря на возражения Украины, "Газпром" уже получает разрешения европейских стран на прокладку СП-2.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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