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Допрыгались

24 апреля 2018, 21:24  •  76 • Карикатуры

"Газпром" не исключает строительства "Северного потока — 3", заявил зампред правления компании Александр Медведев. Несмотря на возражения Украины, "Газпром" уже получает разрешения европейских стран на прокладку СП-2.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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