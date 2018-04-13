Допрос Савченко на полиграфе приостановлен из-за её состояния здоровья

Допрос на полиграфе арестованной по подозрению в подготовке терактов и свержения государственной власти Надежды Савченко был приостановлен из-за её состояния здоровья. Об этом заявила сестра нардепа Вера Савченко.

«Некорректные абсолютно показания, потому что организм не может в таком состоянии проходить. Сейчас все взяли паузу. Полиграфологи выполнили свою работу и сказали, что невозможно провести допрос корректно», — цитирует Веру Савченко издание «Украинская правда».

По её словам, когда человек заболел или голодает, то организм работает не как обычно.

Она отметила, что у Надежды постоянная тахикардия и появляется температура.

Ранее адвокат Олег Соловей сообщил, что начался допрос Савченко.