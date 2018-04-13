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Допрос Савченко на полиграфе приостановлен из-за её состояния здоровья
13 апреля 2018, 16:39 • 20 • Украина
Допрос на полиграфе арестованной по подозрению в подготовке терактов и свержения государственной власти Надежды Савченко был приостановлен из-за её состояния здоровья. Об этом заявила сестра нардепа Вера Савченко.
globallookpress.com © Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
«Некорректные абсолютно показания, потому что организм не может в таком состоянии проходить. Сейчас все взяли паузу. Полиграфологи выполнили свою работу и сказали, что невозможно провести допрос корректно», — цитирует Веру Савченко издание «Украинская правда».
По её словам, когда человек заболел или голодает, то организм работает не как обычно.
Она отметила, что у Надежды постоянная тахикардия и появляется температура.
Ранее адвокат Олег Соловей сообщил, что начался допрос Савченко.
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