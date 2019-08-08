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Допрос омбудсмена Украины в Генпрокуратуре продлился более семи часов

08 августа 2019, 04:54  •  41 • Украина
Допрос уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой в Генпрокуратуре продлился более семи часов, сообщает УНН.
 
© Tarasov/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

«В 17:00 завершился допрос, (Людмила Денисова) остаётся в статусе свидетеля», — сказал пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко. 

Ранее сообщалось, что омбудсмен прибыла на допрос в Генпрокуратуру. 

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