Допрос и ходатайство об аресте: ФСБ задержала организатора и исполнителя теракта в Санкт-Петербурге

Сотрудники ФСБ задержали организатора и непосредственного исполнителя теракта в одном из супермаркетов Санкт-Петербурга, в результате которого ранения получили 18 человек. Подозреваемый передан в Следственный комитет России, где с ним работают дознаватели. В СКР сообщили, что следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте задержанного. Что известно о злоумышленнике — в материале RT.

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали организатора и исполнителя теракта в магазине «Перекрёсток» в Санкт-Петербурге. Взрыв самодельного взрывного устройства произошёл 27 декабря в супермаркете на Кондратьевском проспекте. В результате инцидента пострадали 18 человек.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ходе оперативно-разыскных мероприятий 30 декабря 2017 года установлен и задержан организатор и непосредственный исполнитель подрыва самодельного взрывного устройства, совершённого 27 декабря в торговом зале магазина «Перекрёсток» в городе Санкт-Петербурге», — сообщили в Центре общественных связей силового ведомства.

Там добавили, что подозреваемый уже передан в Следственный комитет России для проведения дальнейших следственных действий.

Эту информацию подтвердили в СКР, где в настоящее время проводится допрос подозреваемого. Об этом говорится в сообщении официального представителя ведомства Светланы Петренко, поступившем в RT.

«С подозреваемым незамедлительно начали работать следователи СК России. В настоящее время его допрашивают. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого», — сообщили в СКР.

Других подробностей о личности и мотивах задержанного пока не приводится.

При этом ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что задержанный является местным жителем. Кроме того, он, предположительно, состоял на учёте в психоневрологическом диспансере и вёл асоциальный образ жизни.

«Действовать в рамках закона»

Начинённое поражающими элементами самодельное взрывное устройство, заложенное в камере хранения рядом с кассами, сработало в магазине «Перекрёсток» вечером 27 декабря. Специалисты-взрывотехники оценили мощность СВУ в 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершённое общеопасным способом. Позднее президент России Владимир Путин квалифицировал произошедшее как теракт и подчеркнул, что поручил ФСБ действовать в рамках закона во время задержания злоумышленников.

«Дал указание директору Федеральной службы безопасности при работе с этими бандитами, при их задержании действовать, разумеется, в рамках закона, только закона. Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников и наших офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте», — заявил Путин.

Позднее ответственность за взрыв в супермаркете взяла на себя террористическая организация «Исламское государство»*, сообщило РИА Новости со ссылкой на портал SITE, мониторящий информационную активность экстремистов.

Российские парламентарии скептически отнеслись к заявлению ИГ* о причастности к теракту в Санкт-Петербурге. По словам первого зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, подобные сообщения — это чистой воды пиар.

«Это заявление — чистейшей воды пиар, стремление террористов напомнить о себе. Никаких ячеек, действие которых направлялось бы из единого центра, у ИГ в России не существует», — цитирует сенатора РИА Новости.

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При этом Клинцевич подчеркнул, что любой террористический акт — это, по сути, следствие идейного влияния экстремистских группировок, поэтому деятельность по уничтожению международного терроризма должна продолжаться.

«Не сомневаюсь, что расследование теракта в Санкт-Петербурге даст ответы на все вопросы относительно его исполнителей и заказчиков», — заявил он.

На последнем издыхании

С отчаянной попыткой реанимировать серьёзно подорванный имидж ИГ связал деятельность группировки в медиапространстве член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

«ИГ сейчас, когда имидж группировки серьёзно пострадал после поражения в Сирии, будет пытаться восстановить свой авторитет и присваивать себе даже чужие террористические акты», — отметил Шхагошев.

«Для воспроизводства боевиков, чтобы привлекать в свои ряды всё новых и новых членов, им очень важно будет присваивать авторство за теракты. Это им сейчас необходимо для рекламы. «Исламское государство» сейчас готово ставить автограф под любым терактом, который будет происходить где бы то ни было», — добавил депутат.

По его словам, для российских силовиков важно раскрыть это преступление и быть максимально точными в своих оценках, «чтобы у тех, кто за него ответственен, не было возможности совершить преступления в будущем».

В свою очередь зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный выразил уверенность в том, что следственные органы проверят все имеющиеся версии и найдут виновных в теракте.

«Следствие проверит все легенды, все действия на этот счёт. «Исламское государство» уже на последнем издыхании пытается ещё как-то заявить о себе, и любыми терактами, которые могут происходить, неважно где, думаю, они будут бравировать: «Мы не умерли, мы живы, и мы дадим о себе знать», — цитирует парламентария РИА Новости.

При этом он выразил уверенность в том, что виновные будут установлены правоохранительными и антитеррористическими органами.

«Неважно, кто это будет, главное, что это террорист. Граждане, которые занимаются этой деятельностью и которые способствуют им, должны быть изолированы от общества раз и навсегда», — считает Выборный.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.