«Допрашиваются коллеги и знакомые»: тела погибших в ЦАР журналистов доставлены в Россию

В Москву доставлены тела погибших в Центрально-Африканской Республике российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева. Органы следствия направили их в экспертное учреждение для проведения судмедэкспертизы и установления причин гибели. После завершения следственных действий тела погибших передадут родным для проведения церемоний прощания и похорон. При этом отмечается, что в рамках расследования уголовного дела допрашиваются родственники, коллеги и знакомые погибших журналистов для выяснения всей необходимой информации, связанной с их гибелью.

5 августа в Москву были доставлены тела российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева, погибших в Центрально-Африканской Республике (ЦАР). В Следственном комитете сообщили, что в рамках расследования уголовного дела и для установления причин гибели россиян их тела направлены в экспертное учреждение.

«Сегодня в Россию доставлены тела троих погибших. Главным следственным управлением СК России они направлены в экспертное учреждение для проведения судебно-медицинских экспертиз с целью установления причин гибели россиян», — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По её словам, родственники погибших признаны потерпевшими и допрошены в рамках уголовного дела.

«В настоящее время продолжается работа по выяснению всех обстоятельств этого преступления. Допрашиваются коллеги, знакомые погибших россиян и иные лица, которые могут располагать какими-либо сведениями в связи с расследованием указанного преступления», — добавили в СКР.

Тела погибших журналистов прибыли в столичный аэропорт Шереметьево из Парижа рейсом 1144 авиакомпании Air France около 00:30 мск. По словам источника РИА Новости в Шереметьево, на место встречи рейса в терминал E прибыли родные погибших, следователи и представители Центра управления расследованиями, по заданию которого журналисты и поехали в ЦАР.

По словам корреспондента агентства, пассажиры рейса 1144 начали выходить через 20-30 минут после приземления Airbus А-319. Однако, по словам источника, сопровождающие тела погибших не должны были проходить через основной терминал аэропорта и не были намерены давать комментарии для прессы.

Ранее тела погибших в ЦАР 30 июля российских журналистов были доставлены в Париж из столицы Центрально-Африканской Республики Банги в ночь на 4 августа.

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Прощание и похороны

По словам вдовы Орхана Джемаля Ирины Гордиенко, тела погибших будут переданы родственникам после проведения судебно-медицинской экспертизы.

«Тела доставят ориентировочно в воскресенье. Процедура прохождения таможни тел в гробах занимает просто технически довольно долгое время, и пока непонятно, сколько она может занять. Кроме того, Следственный комитет должен провести судмедэкспертизу, это тоже формальная процедура, которая занимает определённое время», — цитирует Гордиенко Интерфакс.

Вдова журналиста добавила, что в связи с неопределённой продолжительностью необходимых процедур пока нельзя сказать, когда состоится прощание с погибшими и похороны.

Вместе с тем, мачеха Джемаля Гюльнар Джемаль рассказала РИА Новости, что его тело могут передать родственникам для погребения в среду, 8 августа.

«Нам (передают тело. — RT) в среду, если всё будет благополучно. Хороним на Хованском, в мусульманском секторе», — отметила Джемаль.

При этом она добавила, что прощание с журналистом пройдёт во дворе Московской соборной мечети.

По словам российского журналиста и друга Орхана Джемаля Максима Шевченко, все заботы о его погребении взяли на себя Духовное управление мусульман России и Совет муфтиев. В беседе с RT Шевченко рассказал, что решение о похоронах Джемаля в Москве приняли члены его семьи.

«Сам Орхан всегда хотел, чтобы его похоронили на том же самом месте, где он встретит свою смерть. Но в силу того, что произошло убийство, мы должны провести независимое расследование его гибели. Я безусловно не доверяю властям ЦАР, так как я не исключаю, что они могут быть замешаны в смерти журналистов», — подчеркнул Шевченко.

Он добавил, что очень рассчитывает на то, что в ходе судебно-медицинских экспертиз выяснятся все подробности убийства: «кто стрелял, какими пулями стреляли, из какого оружия, с какого расстояния и прочее. Это очень важно».

В свою очередь, соавтор кинематографиста Александра Расторгуева Сусанна Баранжиева сообщала, что его родственники рассчитывают получить тело погибшего во вторник, 7 августа, после завершения следственных действий.

«Приложить все усилия для расследования»

Ранее к всеобъемлющему расследованию обстоятельств гибели российских журналистов в Центрально-Африканской Республике призвала генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

«Я осуждаю это ужасающее нападение, унесшее жизни журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Я призываю национальные власти приложить все усилия для расследования обстоятельств этого шокирующего нападения и привлечь виновных к суду. Для общества в целом принципиально важно, чтобы журналисты могли выполнять свою миссию по информированию общественности, не опасаясь за свою жизнь», — заявила Азуле.

За последние 58 лет со времён обретения ЦАР независимости от Франции страну неоднократно сотрясали государственные перевороты, сопровождавшиеся кровопролитными столкновениями как регулярных формирований, так и более мелких групп. Последний конфликт в ЦАР развивается с конца 2012 года на фоне противостояния боевиков исламистской группировки «Селека», правительственных сил и вооружённого ополчения «Анти-балака».

Российские журналисты прибыли в ЦАР без надлежащего оформления документов и регистрации через консульскую систему для работы над документальным фильмом о деятельности в Центрально-Африканской Республике российских военных инструкторов.

При этом в российском внешнеполитическом ведомстве назвали абсурдными сообщения о расследовании деятельности частных военных компаний в ЦАР, поскольку МИД ещё в марте сообщал об отправке инструкторов в республику.

Также в МИД сообщали о сложной криминогенной обстановке в ЦАР, где регулярно происходят нападения на иностранцев, и указывали на сопряжённость посещения станы с большим количеством рисков, называя его нежелательным.

«Силы правопорядка практически не функционируют и рассчитывать на их помощь в случае неприятностей особо рассчитывать не приходится», — цитировала консульские рекомендации официальный представитель МИД России Мария Захарова.