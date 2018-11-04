«Дополнительные стимулы для развития»: Забайкалье и Бурятия вошли в состав Дальневосточного округа

Владимир Путин подписал указ, согласно которому Республика Бурятия и Забайкальский край включены в состав Дальневосточного федерального округа. В ближайшее время будет утверждена новая структура и численность аппарата представителей президента России в Дальневосточном округе. Как отметили в руководстве Бурятии и Забайкалья, преференции, доступные регионам Дальнего Востока, положительно скажутся на развитии экономики, инфраструктуры и социальной сферы двух регионов.

Республика Бурятия и Забайкальский край будут переданы из состава Сибирского федерального округа в Дальневосточный федеральный округ. Соответствующий указ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, подписал президент России Владимир Путин.

«Внести в перечень федеральных округов, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849, следующие изменения: «Дальневосточный федеральный округ»: Республика Бурятия, Республика (Саха) Якутия, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ», — говорится в документе.

Путин также поручил главе администрации президента утвердить структуру и штатную численность аппарата представителей президента в Дальневосточном округе и провести организационно-штатные мероприятия для реализации указа. Отмечается, что правительству необходимо привести свои акты в соответствии с указом в трёхмесячный срок.

Новые перспективы

Дальневосточный федеральный округ обладает преимуществами в вопросах государственной поддержки, которыми теперь смогут пользоваться жители двух присоединённых регионов, отметил глава Бурятии Алексей Цыденов. По его словам, благодаря этим преференциям перед регионом открываются новые перспективы и стимулы для развития инвестиционных проектов.

«Данное решение открывает перед республикой новые возможности и перспективы. Юрисдикция Дальневосточного федерального округа имеет дополнительные преимущества: меры поддержки и в экономической, и в социальных сферах. Это стимулирование инвестиционных проектов, поддержка Фонда развития Дальнего Востока, выплаты при рождении третьего ребёнка, а также предоставление «дальневосточного гектара». Все это даёт дополнительные стимулы для развития территории нашей республики», — приводит ТАСС слова Цыденова.

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Ранее о распространении дальневосточных преференций на Забайкалье говорил и врио губернатора региона Александр Осипов. По его словам, он «рад быстрому решению президента» — теперь, уверен он, в крае будут использоваться эффективные методы развития экономики.

«Я поднимал вопрос о распространении на Забайкалье всех эффективных инструментов развития экономики и социальной сферы, которые пока работают исключительно в дальневосточных регионах. Территории опережающего развития, свободный порт, строительство социальной инфраструктуры, бесплатное предоставление дальневосточного гектара. Сейчас просто рад такому быстрому решению президента», — сообщил РИА Новости Осипов.

Он добавил, что теперь Забайкалье будет получать больше государственных субсидий на авиаперелёты, а жители региона смогут воспользоваться правом бесплатного получения земли. Кроме того, благодаря льготам, считает Осипов, в регионе создадут больше рабочих мест.

Преимущества, действующие на территории нескольких субъектов ДФО, будут распространены и на территории новоприсоединённых регионов, подтвердил министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

«Мы сделаем всё, чтобы преференции Дальнего Востока, которые сейчас набирают обороты в девяти регионах, максимально развивались и в ещё двух новых регионах», — сказал Козлов РИА Новости.

История вопроса

Напомним, правительство РФ частично приравняло Забайкальский край и Бурятию к Дальнему Востоку в конце 2016 года. Это позволило двум регионам получать государственную поддержку наравне с приграничными территориями, в числе которых Красночикойский, Кыринский, Акшинский, Ононский, Борзинский, Забайкальский, Краснокаменский, Приаргунский, Калганский, Нерчинско-Заводский, Газимуро-Заводский и Могочинский районы.

В январе 2017 года было расширено действие концепции развития дальневосточных регионов на Забайкальский край и Бурятию.

Главной задачей этой концепции было способствовать развитию приграничья, страдавшего от низкого уровня жизни населения, плохой социальной инфраструктуры и миграционного оттока. В критическом состоянии находились автодороги и состояние жилищно-коммунальной системы. Выполнение этой задачи укладывалось в тенденцию приравнивания Байкальского региона в Дальнему Востоку.

Позднее стало известно, что в правительстве рассматривают вариант присоединения Забайкальского края к Дальнему Востоку. Также обсуждалась возможность распространить действия инструментов экономического развития на районы Забайкалья.

«Делюсь последними событиями. Присоединить или оставить? Сейчас обсуждается вопрос о включении в компетенцию нашего министерства Забайкальского края. Проговаривается два варианта: либо включить регионы Забайкалья в границы Дальневосточного Федерального округа (то есть изменить границы); либо не включать, а просто распространить действия институтов развития Дальнего Востока на Забайкальские регионы (в плане создания ТОР, получения гектара и другие программы развития). От себя скажу так, дальневосточники — люди гостеприимные», — писал Александр Козлов в своём Instagram.