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«Дополнительные разведданные»: США изучат снабжение арктических регионов

30 июля 2019, 09:39  •  111 • В мире
Американцы намерены изучить инфраструктуру и источники снабжения рынков территорий Северного полярного круга, включая ряд российских регионов. Об этом говорится в заявке на исследования Оборонного логистического агентства Пентагона, с текстом которой ознакомился RT. Так, США интересует, откуда в указанные места привозятся бутилированная вода, еда, одежда, нефтепродукты, а также медицинские препараты. Согласно документу, такое исследование должно будет повысить способность предприятий «отвечать мобилизационным нуждам правительства США при возникновении экстренной ситуации». Между тем российские эксперты отметили, что Пентагон в очередной раз пытается получить дополнительную разведывательную информацию, прикрываясь исследованиями, а интерес Вашингтона к Арктике в последнее время становится всё сильнее в связи с её растущим экономическим и стратегическим значением.
 
Вид Мурманского порта со стороны Кольского залива Баренцева Моря РИА Новости © Илья Тимин
 

Оборонное логистическое агентство Пентагона ищет подрядчиков для проведения «исследования рынков Северного полярного круга с последующими докладами». В частности, Штаты заинтересованы в информации, касающейся портов России.

Так, в список регионов, информация о которых представляет интерес для агентства Пентагона, входят Остров Колгуев, ЯНАО, Мурманская область, Северная Земля, Республика Саха (Якутия) и Новосибирские острова.

Согласно документу, с текстом которого ознакомился RT, в целях повышения готовности промышленности к условиям военного времени или чрезвычайных ситуаций государственные органы планирования должны иметь чёткое представление о работе международных логистических сетей, а также о вопросах, связанных с культурными особенностями, работой таможенных служб, инфраструктурой, сложностями снабжения и тонкостями логистики, характерными для той или иной страны или региона. Помимо российских в списке также указаны регионы семи стран Северного полярного круга, а именно Гренландия, Аляска, Канада, Норвегия, Швеция, Исландия и Финляндия.

Так, Соединённые Штаты интересуются, откуда поставляются бутилированная вода, еда, одежда, нефтепродукты, а также медицинские препараты в указанные локации. Кроме того, исследования, которые будут подготовлены по заказу агентства Пентагона, должны будут включать в себя информацию о наличии в каждом из регионов природных ресурсов и материалов.

Как указывается в документации, подрядчикам предстоит описать уникальные проблемы по каждой категории, а также способности увеличивать поставки в любое время года и связанные с этим сложности.

Исследователям также предлагается составить список наиболее часто используемых портов, дорог, железнодорожного сообщения и аэропортов с их характеристиками.

Цель такого рода докладов, как говорится в заявке агентства, улучшить способность коммерческого сектора по всему миру «отвечать мобилизационным нуждам правительства США при возникновении экстренной ситуации».

По планам Пентагона, такая деятельность должна будет поддержать «бдительность промышленной базы» в отношении ресурсов, которые могут быть задействованы при возникновении непредвиденной ситуации или в условиях ЧП в стране.

  • Остров Колгуев
  • © Wikimedia Commons

Как отметил в разговоре с RT военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, с помощью подобных исследований Пентагон пытается получить дополнительные разведданные. 

«С неформальной точки зрения, они пытаются получить дополнительную разведывательную информацию, которую необязательно знать при ликвидации чрезвычайных происшествий или при оказании какой-то помощи американским войскам, флотам или населению. Самое главное, что они могут эту информацию запросить по официальным каналам у российского правительства, как это положено. Им предоставят то, что могут предоставить, не нарушая безопасность собственного государства. Но есть информация, которая составляет государственную тайну, и американцам эти данные предоставлять никто не собирается, тем более что они называют в своих доктринальных документах Россию врагом», — подчеркнул эксперт.

«Интересуется Арктикой в усиленном режиме»

 

Согласно документу, такие отчёты необходимы агентству в рамках Программы расширения промышленной базы (IBex). Эта инициатива направлена на сбор информации о возможностях коммерческих предприятий по всему миру «в целях содействия операциям Вооружённых сил США и работам по ликвидации последствий стихийных бедствий, а также в целях обеспечения возможности использовать эти коммерческие мощности в случае необходимости».

При этом в заявке на исследования рынков территорий Северного полярного круга указывается, что полученные данные будут доступны для всех структур Пентагона.

Как отметил в беседе с RT военный специалист, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, в последнее время Штаты интересуются Арктикой в усиленном режиме. Именно поэтому Вашингтон принимает соответствующие документы, которые говорят о том, что этот регион перестаёт быть зоной мирного освоения и становится зоной стратегических интересов США.

«В Пентагоне стали появляться различные программные документы и исследования, где оцениваются состояние и возможности американской армии по обеспечению присутствия США в этом регионе для проведения там соответствующей политики. Последние документы говорили о том, что у американцев сейчас нет возможности вести какие-либо полномасштабные операции, потому что флот не может их поддерживать. Кроме того, глубоководные порты на побережье, которые выходят в арктический регион со стороны Америки и Канады, либо отсутствуют, либо их недостаточное количество. Сейчас Штаты интересуются такой информацией, чтобы в будущем на её основе строить свои стратегические планы», — подчеркнул военный эксперт. 

  • Здание Пентагона
  • AFP

По его словам, сейчас Арктика рассматривается как регион, который может конкурировать с Суэцким каналом. Как отмечает Леонков, по Северному морскому пути будет проходить до 80 млн тонн грузов — это примерно треть того грузового потока, который идёт через Суэцкий канал. С учётом того, что в регионе Ближнего Востока и Северной Африки постоянно идут боевые действия, капитал выберет более спокойную гавань, и американцам это очень сильно не нравится. 

«Считают себя единственными»

Между тем в мае этого года глава Северного командования Вооружённых сил США генерал Терренс О'Шонесси заявил, что Вашингтону необходимо наращивать свой военный потенциал в Арктическом регионе. По его мнению, именно через Арктику Россия якобы может нанести главный удар по территории США, используя крылатые ракеты, бомбардировщики и гиперзвуковое вооружение. 

Кроме того, в июне Пентагон опубликовал текст своей стратегии по Арктике, в которой утверждается, что Россия «может принять решение в одностороннем порядке установить эти границы (своего шельфа. — RT), если процедуры будут не в их пользу, и применить свой военный потенциал для предотвращения доступа к оспариваемым водам и ресурсам» Арктического региона.

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Москва неоднократно опровергала подобные обвинения. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Соединённые Штаты пытаются трансформировать Арктику в театр военных действий.

«Судя по воинствующей риторике, преобладающей стала линия на трансформацию региона в театр военных действий, на эскалацию напряжённости. Неслучайно акцент делается на военных методах, на увеличении военных расходов на арктическом направлении, на попытках подорвать доверие и атмосферу многостороннего арктического сотрудничества», — отметила Захарова.

Именно Арктика, как считает Виктор Литовкин, является зоной особого интереса Соединённых Штатов как с экономической, так и со стратегической точек зрения. 

«США вообще пытаются распространять своё влияние на весь мир, считая себя единственным и неповторимым гегемоном, который должен командовать всеми и простирать свои интересы на все континенты, все районы Мирового океана. Арктический регион имеет богатейшие залежи полезных ископаемых, газа, нефти, редкоземельных материалов. С другой стороны, Арктика — это очень удобное место для проведения ударов по российским системам. Поэтому Москва не собирается допускать американских военных в зону, которая является для нас жизненно важной с точки зрения обеспечения безопасности государства», — заключил он.

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